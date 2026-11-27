Au-delà des séjours individuels, Mondial Tourisme entend également renforcer son activité groupes.



Le voyagiste commercialise entre 250 et 260 groupes par an, toutes destinations confondues, avec un minimum de 14 participants et une moyenne d'environ 20 personnes.



Son principal argument repose sur l'intégration verticale, avec la maîtrise des capacités aériennes et terrestres. Les agences peuvent ainsi solliciter un interlocuteur unique pour réserver un séjour de groupe.



« Lorsqu'une agence nous demande de prendre une option sur un groupe de 40 personnes dans l'un de nos établissements, la réservation peut être effectuée quasiment immédiatement, sous réserve de disponibilité » , explique Selatt Erdogan.



Autre avantage avancé par le TO : la souplesse sur les effectifs. Si un groupe initialement prévu pour 40 personnes ne compte finalement que 20 participants, l'agence ne supporte pas de pénalité pour les places supprimées, tant que le groupe reste au-dessus du seuil de 14 personnes.



Le voyagiste entend ainsi se différencier de certains concurrents qui limitent les contingents groupes pendant les vacances scolaires. « Le cœur de métier de Mondial Tourisme, à l'origine, c'est l'affrètement aérien. Si nous remplissons complètement un vol, nous pouvons en remettre un autre derrière » , précise le directeur commercial.



La Laponie finlandaise illustre cette capacité à augmenter les volumes. Le TO y a notamment doublé son nombre de rotations, passant de 13 vols entièrement affrétés à 26 l'année dernière, grâce à l'ouverture d'une aile supplémentaire dans un établissement.



Avec environ 5 000 pax, la destination représente aujourd'hui un volume comparable à celui de la République dominicaine.