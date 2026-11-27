Du 20 au 25 novembre 2026, Mondial Tourisme a organisé, en partenariat avec Air Caraïbes et l'office de tourisme de République Dominicaine, un éductour réunissant 20 agents de voyages - Photo : CL
Mondial Tourisme veut accélérer en République dominicaine.
Du 20 au 25 novembre 2026, le tour-opérateur a organisé, en partenariat avec Air Caraïbes et l'Office de tourisme de République Dominicaine, un éductour réunissant 20 agents de voyages issus de différents réseaux, parmi lesquels Leclerc Voyages, Carrefour, Ellipse Voyages, Fram ou encore TUI, ainsi que les services groupe de Visages du Monde et Beautiful Travel.
Une opération destinée à faire découvrir les établissements qu'il commercialise, mais aussi à soutenir le développement d'une destination lancée à la sortie de la crise sanitaire.
« Pendant le Covid, la République Dominicaine était la destination qui offrait le plus de souplesse pour un tour-opérateur. Elle a été la destination long-courrier la plus vendue durant cette période compliquée », rappelle Selatt Erdogan, directeur commercial de Mondial Tourisme.
Le TO ne part donc pas de zéro. Il entend désormais franchir un nouveau cap, avec un objectif de 8 000 pax pour la saison 2026-2027, contre environ 5 000 l'année précédente.
Pour y parvenir, Mondial Tourisme s'appuie sur un modèle fondé sur le volume et les engagements. « Notre savoir-faire, notre fonds de commerce, c'est de faire du volume. Pour y parvenir, il faut avoir des prix d'achat relativement intéressants, que ce soit au niveau de l'aérien ou du terrestre. Et pour obtenir ces tarifs, il faut s'engager », explique Selatt Erdogan.
Du 20 au 25 novembre 2026, le tour-opérateur a organisé, en partenariat avec Air Caraïbes et l'Office de tourisme de République Dominicaine, un éductour réunissant 20 agents de voyages issus de différents réseaux, parmi lesquels Leclerc Voyages, Carrefour, Ellipse Voyages, Fram ou encore TUI, ainsi que les services groupe de Visages du Monde et Beautiful Travel.
Une opération destinée à faire découvrir les établissements qu'il commercialise, mais aussi à soutenir le développement d'une destination lancée à la sortie de la crise sanitaire.
« Pendant le Covid, la République Dominicaine était la destination qui offrait le plus de souplesse pour un tour-opérateur. Elle a été la destination long-courrier la plus vendue durant cette période compliquée », rappelle Selatt Erdogan, directeur commercial de Mondial Tourisme.
Le TO ne part donc pas de zéro. Il entend désormais franchir un nouveau cap, avec un objectif de 8 000 pax pour la saison 2026-2027, contre environ 5 000 l'année précédente.
Pour y parvenir, Mondial Tourisme s'appuie sur un modèle fondé sur le volume et les engagements. « Notre savoir-faire, notre fonds de commerce, c'est de faire du volume. Pour y parvenir, il faut avoir des prix d'achat relativement intéressants, que ce soit au niveau de l'aérien ou du terrestre. Et pour obtenir ces tarifs, il faut s'engager », explique Selatt Erdogan.
L'Impressive Premium 5*, troisième Mondi Club en République Dominicaine
Pour se différencier sur une destination où de nombreux tour-opérateurs sont présents, Mondial Tourisme mise notamment sur son offre hôtelière.
Sa production en République dominicaine repose exclusivement sur des établissements classés 5 étoiles, avec plusieurs niveaux de standing et de prix.
« Certains établissements sont flambant neufs, d'autres ont sept ou huit ans, voire davantage. Les hôtels un peu plus anciens nous permettent d'obtenir des tarifs beaucoup plus intéressants que les derniers nés », détaille Selatt Erdogan.
Le TO commercialise notamment trois établissements sous sa marque MondiClub. L'Impressive Premium 5* rejoint cette collection à l'occasion de la saison 2026-2027, même si l'hôtel était déjà référencé dans sa production.
L'intégration à la marque implique notamment un contrat d'exclusivité sur le marché français. Les trois clubs sont proposés en formule tout compris, avec des équipes d'animation francophones qui viennent compléter celles des établissements.
En sus, Mondial Tourisme travaille avec d'autres hôtels sans engagement ferme. « L'objectif est de conserver une offre suffisamment variée pour répondre aux attentes de différentes clientèles, notamment celles qui recherchent des prestations plus haut de gamme ou un séjour de type voyage de noces », explique Selatt Erdogan.
Sa production en République dominicaine repose exclusivement sur des établissements classés 5 étoiles, avec plusieurs niveaux de standing et de prix.
« Certains établissements sont flambant neufs, d'autres ont sept ou huit ans, voire davantage. Les hôtels un peu plus anciens nous permettent d'obtenir des tarifs beaucoup plus intéressants que les derniers nés », détaille Selatt Erdogan.
Le TO commercialise notamment trois établissements sous sa marque MondiClub. L'Impressive Premium 5* rejoint cette collection à l'occasion de la saison 2026-2027, même si l'hôtel était déjà référencé dans sa production.
L'intégration à la marque implique notamment un contrat d'exclusivité sur le marché français. Les trois clubs sont proposés en formule tout compris, avec des équipes d'animation francophones qui viennent compléter celles des établissements.
En sus, Mondial Tourisme travaille avec d'autres hôtels sans engagement ferme. « L'objectif est de conserver une offre suffisamment variée pour répondre aux attentes de différentes clientèles, notamment celles qui recherchent des prestations plus haut de gamme ou un séjour de type voyage de noces », explique Selatt Erdogan.
Un TO tourné vers le B2B
Les agents de voyages ont découvert le dernier-né des clubs Mondial Tourisme, le Mondi Club Impressive Premium 5* - Photo : CL
Le modèle commercial de Mondial Tourisme reste résolument tourné vers les professionnels. « Nous sommes vraiment un tour-opérateur B2B. Pour le moment, nous ne vendons quasiment pas en direct. Notre savoir-faire consiste à être distribués par le réseau », souligne Selatt Erdogan.
Le TO travaille avec la plupart des réseaux, à l'exception de Selectour, qui dispose déjà de sa propre production et d'accords avec d'autres voyagistes sur les destinations commercialisées par Mondial Tourisme.
Néanmoins, le directeur commercial ne cache pas son intérêt pour un référencement auprès de l'enseigne. « Plus nous sommes référencés, plus nous avons de chances d'être vendus. C'est toujours mieux de rentrer par la grande porte que de devoir signer des contrats en direct avec les agences, une par une. »
« Si nous étions revendus uniquement en roue de secours, ce serait déjà une porte d'entrée intéressante », résume-t-il.
Le TO travaille avec la plupart des réseaux, à l'exception de Selectour, qui dispose déjà de sa propre production et d'accords avec d'autres voyagistes sur les destinations commercialisées par Mondial Tourisme.
Néanmoins, le directeur commercial ne cache pas son intérêt pour un référencement auprès de l'enseigne. « Plus nous sommes référencés, plus nous avons de chances d'être vendus. C'est toujours mieux de rentrer par la grande porte que de devoir signer des contrats en direct avec les agences, une par une. »
« Si nous étions revendus uniquement en roue de secours, ce serait déjà une porte d'entrée intéressante », résume-t-il.
Les groupes, autre levier de croissance
Au-delà des séjours individuels, Mondial Tourisme entend également renforcer son activité groupes.
Le voyagiste commercialise entre 250 et 260 groupes par an, toutes destinations confondues, avec un minimum de 14 participants et une moyenne d'environ 20 personnes.
Son principal argument repose sur l'intégration verticale, avec la maîtrise des capacités aériennes et terrestres. Les agences peuvent ainsi solliciter un interlocuteur unique pour réserver un séjour de groupe.
« Lorsqu'une agence nous demande de prendre une option sur un groupe de 40 personnes dans l'un de nos établissements, la réservation peut être effectuée quasiment immédiatement, sous réserve de disponibilité », explique Selatt Erdogan.
Autre avantage avancé par le TO : la souplesse sur les effectifs. Si un groupe initialement prévu pour 40 personnes ne compte finalement que 20 participants, l'agence ne supporte pas de pénalité pour les places supprimées, tant que le groupe reste au-dessus du seuil de 14 personnes.
Le voyagiste entend ainsi se différencier de certains concurrents qui limitent les contingents groupes pendant les vacances scolaires. « Le cœur de métier de Mondial Tourisme, à l'origine, c'est l'affrètement aérien. Si nous remplissons complètement un vol, nous pouvons en remettre un autre derrière », précise le directeur commercial.
La Laponie finlandaise illustre cette capacité à augmenter les volumes. Le TO y a notamment doublé son nombre de rotations, passant de 13 vols entièrement affrétés à 26 l'année dernière, grâce à l'ouverture d'une aile supplémentaire dans un établissement.
Avec environ 5 000 pax, la destination représente aujourd'hui un volume comparable à celui de la République dominicaine.
Le voyagiste commercialise entre 250 et 260 groupes par an, toutes destinations confondues, avec un minimum de 14 participants et une moyenne d'environ 20 personnes.
Son principal argument repose sur l'intégration verticale, avec la maîtrise des capacités aériennes et terrestres. Les agences peuvent ainsi solliciter un interlocuteur unique pour réserver un séjour de groupe.
« Lorsqu'une agence nous demande de prendre une option sur un groupe de 40 personnes dans l'un de nos établissements, la réservation peut être effectuée quasiment immédiatement, sous réserve de disponibilité », explique Selatt Erdogan.
Autre avantage avancé par le TO : la souplesse sur les effectifs. Si un groupe initialement prévu pour 40 personnes ne compte finalement que 20 participants, l'agence ne supporte pas de pénalité pour les places supprimées, tant que le groupe reste au-dessus du seuil de 14 personnes.
Le voyagiste entend ainsi se différencier de certains concurrents qui limitent les contingents groupes pendant les vacances scolaires. « Le cœur de métier de Mondial Tourisme, à l'origine, c'est l'affrètement aérien. Si nous remplissons complètement un vol, nous pouvons en remettre un autre derrière », précise le directeur commercial.
La Laponie finlandaise illustre cette capacité à augmenter les volumes. Le TO y a notamment doublé son nombre de rotations, passant de 13 vols entièrement affrétés à 26 l'année dernière, grâce à l'ouverture d'une aile supplémentaire dans un établissement.
Avec environ 5 000 pax, la destination représente aujourd'hui un volume comparable à celui de la République dominicaine.
2027, une année de consolidation
Si Mondial Tourisme veut accélérer sur la République dominicaine, il ne prévoit pas de multiplier les ouvertures en 2027. L'année sera consacrée à la consolidation, notamment en raison de la migration de son système de réservation, programmée pour novembre 2027.
Le TO pourrait néanmoins renforcer certaines destinations déjà présentes dans sa production, notamment les Canaries, où il cherche de nouvelles capacités hôtelières.
Après Tenerife, Mondial Tourisme a progressivement développé son offre à Fuerteventura et Lanzarote, avec plusieurs MondiClub et des engagements fermes.
L'enjeu sera désormais de consolider ces positions avant d'envisager de nouvelles étapes de développement.
Le TO pourrait néanmoins renforcer certaines destinations déjà présentes dans sa production, notamment les Canaries, où il cherche de nouvelles capacités hôtelières.
Après Tenerife, Mondial Tourisme a progressivement développé son offre à Fuerteventura et Lanzarote, avec plusieurs MondiClub et des engagements fermes.
L'enjeu sera désormais de consolider ces positions avant d'envisager de nouvelles étapes de développement.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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