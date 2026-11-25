Laure de Lambert Compeyrot est aussi présidente de la Route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes.



Cette association est née, en 2009, du désir d’une centaine d’acteurs privés, désormais labellisés « Vignobles & Découvertes », de se retrouver et de faire ensemble la promotion de leur destination. Son site Internet met en avant l’offre, riche et diverse, de ces acteurs, qui réunit des adresses d'exception et des domaines familiaux authentiques.



« Parmi nous, des propriétés viticoles, des hébergeurs, des restaurateurs, des châteaux historiques remarquables, mais aussi des collectivités territoriales et des offices de tourisme » , détaille Laure de Lambert Compeyrot.



De fait, Laure de Lambert Compeyrot ne s’affiche « pas trop inquiète » . Car, comme d'autres, elle assure : « nous sommes capables de proposer autre chose ».



« A partir du moment où des visiteurs entrent dans notre art de vivre, où une rencontre se fait, où une émotion passe, les visiteurs deviennent des ambassadeurs, précise-t-elle. D’ailleurs, les propriétés lancées dans l’œnotourisme vont mieux que les autres. Ce n’est pas une recette miracle, mais cela fait partie des solutions ».