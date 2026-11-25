La Route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes court sur 50 kms de Bordeaux jusqu'au sud de Langon et réunit 4 appelations prestigieuses - Photo : phlabeguerie/Route des vins
En cette fin septembre, au sud de Bordeaux, les couleurs d’automne s’emparent déjà des vignes de la région des Graves, où les cailloux et les graviers charriés par la Garonne abondent dans les sols.
Ce terroir unique favorise les vins rouges élégants, structurés, aux arômes de fruits rouges et noirs et d'épices, et aussi les vins blancs frais, aromatiques, équilibrés, aux notes d'agrumes et de fleurs blanches.
On lui doit aussi la plus petite appellation - méconnue - de vins liquoreux de tout le Bordelais, l’AOC Cérons.
Au Château de Cérons, Caroline Perromat ne cache pourtant pas son inquiétude : « Je suis stressée par la vitesse à laquelle tout change et à laquelle il faut s’adapter ».
Dans la foulée, cette dame, qui a apporté à sa famille son expérience acquise pendant quinze ans, non loin de là, au Château Haut-Bailly, au cœur de l’appellation Pessac-Léognan, confie : « aujourd’hui, il faut produire seulement ce que nous sommes capables de vendre. Du coup, pour compenser, l’offre oenotouristique augmente partout ».
Ce terroir unique favorise les vins rouges élégants, structurés, aux arômes de fruits rouges et noirs et d'épices, et aussi les vins blancs frais, aromatiques, équilibrés, aux notes d'agrumes et de fleurs blanches.
On lui doit aussi la plus petite appellation - méconnue - de vins liquoreux de tout le Bordelais, l’AOC Cérons.
Au Château de Cérons, Caroline Perromat ne cache pourtant pas son inquiétude : « Je suis stressée par la vitesse à laquelle tout change et à laquelle il faut s’adapter ».
Dans la foulée, cette dame, qui a apporté à sa famille son expérience acquise pendant quinze ans, non loin de là, au Château Haut-Bailly, au cœur de l’appellation Pessac-Léognan, confie : « aujourd’hui, il faut produire seulement ce que nous sommes capables de vendre. Du coup, pour compenser, l’offre oenotouristique augmente partout ».
« Nous avons de beaux terroirs, mais... »
Malgré la canicule, les vins du millésime 2026 s'annoncent, dans le Bordelais, souvent riches, puissants, solaires - Photo : PB
Ce propos fait écho à celui, tenu la veille, toujours dans la région des Graves, mais à Léognan, au Château Pont Saint-Martin, par Léa Rodrigues-Lalande : « J'ai peur tous les jours ».
Après un été caniculaire marqué par des incendies gigantesques en Gironde, son propos paraissait viser les effets du réchauffement climatique : gelées printanières, épisodes de sécheresse, raisins mûrs plus tôt et donc vendanges de plus en plus précoces, difficultés à faire des vins équilibrés titrant un degré d’alcool acceptable...
Il n'en était rien. Du réchauffement climatique, Léa Rodrigues-Lalande nous assuré ne pas en avoir vraiment peur. Car, « nous avons de beaux terroirs, nous utilisons des porte-greffes résistant à la chaleur. Et, cette année, nous avons eu de très beaux raisins, dans la quantité souhaitée ».
Ce qui inquiète vraiment cette trentenaire, c’est la baisse de la consommation de vin, en particulier des jeunes.
Un propos entendu à satiété pendant ce reportage sur la Route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes.
Après un été caniculaire marqué par des incendies gigantesques en Gironde, son propos paraissait viser les effets du réchauffement climatique : gelées printanières, épisodes de sécheresse, raisins mûrs plus tôt et donc vendanges de plus en plus précoces, difficultés à faire des vins équilibrés titrant un degré d’alcool acceptable...
Il n'en était rien. Du réchauffement climatique, Léa Rodrigues-Lalande nous assuré ne pas en avoir vraiment peur. Car, « nous avons de beaux terroirs, nous utilisons des porte-greffes résistant à la chaleur. Et, cette année, nous avons eu de très beaux raisins, dans la quantité souhaitée ».
Ce qui inquiète vraiment cette trentenaire, c’est la baisse de la consommation de vin, en particulier des jeunes.
Un propos entendu à satiété pendant ce reportage sur la Route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes.
Consommation en berne, concurrence en hausse
De fait, les Français consomment désormais, en moyenne, 40 litres de vin par an et par personne, un bon tiers de ce qu’ils buvaient en 1960 !
Ce phénomène n’est pas spécifiquement français : il s’observe à l’échelle du monde où les blancs et rosés ont désormais la cote, au détriment des rouges ; où la bière, moins titrée en alcool et moins chère, fait de nouveaux adeptes, tandis que sodas et boissons énergisantes raflent vraiment la mise.
Dans le Bordelais comme ailleurs, cette baisse de la consommation s’est conjuguée avec les difficultés à exporter vers les Etats-Unis - à cause des taxes - et en Chine. S’est ajoutée la concurrence accrue de l’Australie, du Chili, de l’Argentine, de l’Afrique du Sud...
A Bordeaux cependant, on a tardé à réagir, accumulant les stocks alors que la demande baissait. Finalement, il a fallu se résoudre à arracher massivement des vignes. Entre août 2023 et mai 2026, quelque 21 000 hectares l’ont été en Gironde, soit un cinquième du vignoble.
Et ce n’est pas fini. Il faut désormais au minimum 10 hectares de vignes pour qu’un domaine soit viable, et beaucoup de propriétés n’ont pas de repreneurs...
Ce phénomène n’est pas spécifiquement français : il s’observe à l’échelle du monde où les blancs et rosés ont désormais la cote, au détriment des rouges ; où la bière, moins titrée en alcool et moins chère, fait de nouveaux adeptes, tandis que sodas et boissons énergisantes raflent vraiment la mise.
Dans le Bordelais comme ailleurs, cette baisse de la consommation s’est conjuguée avec les difficultés à exporter vers les Etats-Unis - à cause des taxes - et en Chine. S’est ajoutée la concurrence accrue de l’Australie, du Chili, de l’Argentine, de l’Afrique du Sud...
A Bordeaux cependant, on a tardé à réagir, accumulant les stocks alors que la demande baissait. Finalement, il a fallu se résoudre à arracher massivement des vignes. Entre août 2023 et mai 2026, quelque 21 000 hectares l’ont été en Gironde, soit un cinquième du vignoble.
Et ce n’est pas fini. Il faut désormais au minimum 10 hectares de vignes pour qu’un domaine soit viable, et beaucoup de propriétés n’ont pas de repreneurs...
Bouchées doubles
Pas étonnant donc que les châteaux mettent les bouchées doubles pour trouver des revenus complémentaires.
Certes, ils n’ont pas découvert subitement les vertus de l’œnotourisme : beaucoup le pratiquent depuis trente ans, mais, maintenant, ils s’y lancent à fond. Et si quelques-uns, pragmatiques, travaillent sur des vins sans alcool, ils se gardent de le dire trop fort.
Au Château Pont Saint-Martin, réputé pour son architecture palladienne XVIIe, sa façade rose, son remarquable parc arboré, cinq fort jolies chambres d’hôtes ont été aménagées dès 2017.
Plus récemment, deux jeunes femmes, Emilie et Elisa, sont arrivées pour développer l’offre oenotouristique, à destination des particuliers comme des entreprises : visite des caves, dégustations, ateliers d'initiation à la dégustation, jeux autour du vin, etc.
« Désormais, les gens veulent vivre des expériences », souligne Léa Rodrigues-Lalande qui pense réaliser, cette année, entre 10 et 20% de son chiffre d’affaires avec l’oenotourisme.
Les « expériences », voilà bien un terme qui fait florès dans la bouche des « châtelains » du Bordelais. « Les expériences se déclinent selon la demande qui évolue aussi », insiste Caroline Perromat dont le château de Cérons, construit fin XVIIe au cœur du village du même nom, face à une église XIIe, est inscrit au titre des monuments historiques.
Ce château se distingue par son architecture de type chartreuse bordelaise, son hall central décoré de stucs, ses pièces à moulures et hauts plafonds caractéristiques des grandes demeures. A noter : des espaces somptueux sont volontiers loués pour mariages, réceptions privées, événements professionnels, séminaires d'entreprise, etc.
Certes, ils n’ont pas découvert subitement les vertus de l’œnotourisme : beaucoup le pratiquent depuis trente ans, mais, maintenant, ils s’y lancent à fond. Et si quelques-uns, pragmatiques, travaillent sur des vins sans alcool, ils se gardent de le dire trop fort.
Au Château Pont Saint-Martin, réputé pour son architecture palladienne XVIIe, sa façade rose, son remarquable parc arboré, cinq fort jolies chambres d’hôtes ont été aménagées dès 2017.
Plus récemment, deux jeunes femmes, Emilie et Elisa, sont arrivées pour développer l’offre oenotouristique, à destination des particuliers comme des entreprises : visite des caves, dégustations, ateliers d'initiation à la dégustation, jeux autour du vin, etc.
« Désormais, les gens veulent vivre des expériences », souligne Léa Rodrigues-Lalande qui pense réaliser, cette année, entre 10 et 20% de son chiffre d’affaires avec l’oenotourisme.
Les « expériences », voilà bien un terme qui fait florès dans la bouche des « châtelains » du Bordelais. « Les expériences se déclinent selon la demande qui évolue aussi », insiste Caroline Perromat dont le château de Cérons, construit fin XVIIe au cœur du village du même nom, face à une église XIIe, est inscrit au titre des monuments historiques.
Ce château se distingue par son architecture de type chartreuse bordelaise, son hall central décoré de stucs, ses pièces à moulures et hauts plafonds caractéristiques des grandes demeures. A noter : des espaces somptueux sont volontiers loués pour mariages, réceptions privées, événements professionnels, séminaires d'entreprise, etc.
Vers un « métier de services » ?
Au Château de Cérons, une architecture de type chartreuse bordelaise - Photos PB, composition générée par IA
« Les visiteurs ne viennent plus seulement pour acheter du vin. Ils veulent aussi rentrer dans la maison, comprendre l’art de vivre local, la manière de faire du vin, rencontrer les propriétaires, déjeuner », poursuit Caroline Perromat.
Par chance, cette propriétaire « aime parler du vin car c’est parler d’histoire ».
Ouvert à la visite depuis 2012, son Château de Cérons propose aussi (sur réservation) des formules déjeuner à sa Rôtisserie (les côtes de bœuf de Bazas grillées y sont délicieuses !), des pique-niques gastronomiques, des dégustations, des ateliers d’assemblage de vins, des ateliers fromage et vin blanc, des ateliers accords mets/vins et aussi des soirées à la bougie avec repas. Les croisiéristes en raffolent, paraît-il.
Somme toute confiante, Caroline Perromat assure : « les gens boivent peut-être moins de vin, mais ils veulent boire des vins incarnés, connaître les propriétaires. L’œnotourisme sert à cela. Du coup, notre métier devient un métier de services ».
Par chance, cette propriétaire « aime parler du vin car c’est parler d’histoire ».
Ouvert à la visite depuis 2012, son Château de Cérons propose aussi (sur réservation) des formules déjeuner à sa Rôtisserie (les côtes de bœuf de Bazas grillées y sont délicieuses !), des pique-niques gastronomiques, des dégustations, des ateliers d’assemblage de vins, des ateliers fromage et vin blanc, des ateliers accords mets/vins et aussi des soirées à la bougie avec repas. Les croisiéristes en raffolent, paraît-il.
Somme toute confiante, Caroline Perromat assure : « les gens boivent peut-être moins de vin, mais ils veulent boire des vins incarnés, connaître les propriétaires. L’œnotourisme sert à cela. Du coup, notre métier devient un métier de services ».
Un axe stratégique
Château Pont Saint-Martin et Château de Cérons sont emblématiques, parmi bien d’autres, du boum de l'œnotourisme depuis quinze ans. Car, avec la crise du vin, cette activité est devenue un axe stratégique.
D’ailleurs, Gironde Tourisme présente volontiers son territoire comme la première destination œnotouristique française, avec environ 2,6 millions de visiteurs par an.
Evidemment, cet axe stratégique, chaque propriété le décline à sa manière et selon ses possibilités. Le visiteur, lui, n'a plus que l'embarras du choix.
Ainsi, le Château Sigalas-Rabaud, le plus petit des Premiers Crus Classés Sauternes, propose-t-il désormais cinq chambres d’hôtes de charme, des visites des vignes et du chai, des assiettes gourmandes avec foie gras, rillettes d'esturgeon et tartinades de légumes, des dégustations prestigieuses, des accords mets/vin, des ateliers olfactifs, des jeux de piste en famille dans le vignoble. Et aussi, pour les entreprises, des espaces de réunion et autres prestations sur demande.
Des visites privatives sont accompagnées par Laure de Lambert Compeyrot, qui dirige ce domaine.
Un domaine qui appartient à sa famille depuis six générations, mais qui se résume à une chartreuse XVIIe et quinze hectares d’un seul tenant depuis qu’en 1903, le grand château (au sens architectural du terme) et 45 hectares de terres ont été vendus.
D’ailleurs, Gironde Tourisme présente volontiers son territoire comme la première destination œnotouristique française, avec environ 2,6 millions de visiteurs par an.
Evidemment, cet axe stratégique, chaque propriété le décline à sa manière et selon ses possibilités. Le visiteur, lui, n'a plus que l'embarras du choix.
Ainsi, le Château Sigalas-Rabaud, le plus petit des Premiers Crus Classés Sauternes, propose-t-il désormais cinq chambres d’hôtes de charme, des visites des vignes et du chai, des assiettes gourmandes avec foie gras, rillettes d'esturgeon et tartinades de légumes, des dégustations prestigieuses, des accords mets/vin, des ateliers olfactifs, des jeux de piste en famille dans le vignoble. Et aussi, pour les entreprises, des espaces de réunion et autres prestations sur demande.
Des visites privatives sont accompagnées par Laure de Lambert Compeyrot, qui dirige ce domaine.
Un domaine qui appartient à sa famille depuis six générations, mais qui se résume à une chartreuse XVIIe et quinze hectares d’un seul tenant depuis qu’en 1903, le grand château (au sens architectural du terme) et 45 hectares de terres ont été vendus.
Une Route des vins, pour promouvoir ensemble le territoire
Laure de Lambert Compeyrot est aussi présidente de la Route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes.
Cette association est née, en 2009, du désir d’une centaine d’acteurs privés, désormais labellisés « Vignobles & Découvertes », de se retrouver et de faire ensemble la promotion de leur destination. Son site Internet met en avant l’offre, riche et diverse, de ces acteurs, qui réunit des adresses d'exception et des domaines familiaux authentiques.
« Parmi nous, des propriétés viticoles, des hébergeurs, des restaurateurs, des châteaux historiques remarquables, mais aussi des collectivités territoriales et des offices de tourisme », détaille Laure de Lambert Compeyrot.
De fait, Laure de Lambert Compeyrot ne s’affiche « pas trop inquiète ». Car, comme d'autres, elle assure : « nous sommes capables de proposer autre chose ».
« A partir du moment où des visiteurs entrent dans notre art de vivre, où une rencontre se fait, où une émotion passe, les visiteurs deviennent des ambassadeurs, précise-t-elle. D’ailleurs, les propriétés lancées dans l’œnotourisme vont mieux que les autres. Ce n’est pas une recette miracle, mais cela fait partie des solutions ».
Cette association est née, en 2009, du désir d’une centaine d’acteurs privés, désormais labellisés « Vignobles & Découvertes », de se retrouver et de faire ensemble la promotion de leur destination. Son site Internet met en avant l’offre, riche et diverse, de ces acteurs, qui réunit des adresses d'exception et des domaines familiaux authentiques.
« Parmi nous, des propriétés viticoles, des hébergeurs, des restaurateurs, des châteaux historiques remarquables, mais aussi des collectivités territoriales et des offices de tourisme », détaille Laure de Lambert Compeyrot.
De fait, Laure de Lambert Compeyrot ne s’affiche « pas trop inquiète ». Car, comme d'autres, elle assure : « nous sommes capables de proposer autre chose ».
« A partir du moment où des visiteurs entrent dans notre art de vivre, où une rencontre se fait, où une émotion passe, les visiteurs deviennent des ambassadeurs, précise-t-elle. D’ailleurs, les propriétés lancées dans l’œnotourisme vont mieux que les autres. Ce n’est pas une recette miracle, mais cela fait partie des solutions ».
Table « sur-mesure »
Un message reçu cinq sur cinq depuis longtemps par le prestigieux Château Haut-Bailly (appellation Pessac-Léognan), où la vigne est cultivée depuis... 1461, même si son nom actuel lui a été donné « seulement » en 1630 par le banquier parisien Firmin Le Bailly.
Désormais inhabitée, son élégante chartreuse néoclassique sert d’écrin à des chambres d’hôtes (à partir de 265€ la nuit, petit-déjeuner inclus) et ses salons à des déjeuners et dîners privés (de 4 à 20 personnes, prix d’entrée 185€ par personne, vin compris) conçus par le chef Maxime Pommier. Un franc succès.
Adepte des offres oenotouristiques personnalisées, ce château aux mains de la famille franco-américaine Wilmers depuis 1998, a un autre atout maître : son nouveau chai circulaire HQE conçu par l'architecte Daniel Romeo, complètement intégré dans le paysage car semi-enterré et doté d’une toiture végétalisée avec arbres. Et aussi d’un système informatique centralisé qui permet à tout instant de savoir ce qui se passe dans chaque cuve !
Avec pareille installation, les visites collectives sont volontiers premium : 90€ par personne. S’y ajoutent toutes sortes de dîners chics dans son nouvel espace de réception, « Le Cellarium », tandis que sont proposés, dans les jardins, des barbecues, l’été et, aux vendanges, un banquet.
« Nos repas ont beaucoup de succès auprès de la clientèle étrangère, mais nous attirons aussi la clientèle locale avec des propositions adaptées au budget de chacun », insiste Manon Drougard, responsable de l'œnotourisme.
Désormais inhabitée, son élégante chartreuse néoclassique sert d’écrin à des chambres d’hôtes (à partir de 265€ la nuit, petit-déjeuner inclus) et ses salons à des déjeuners et dîners privés (de 4 à 20 personnes, prix d’entrée 185€ par personne, vin compris) conçus par le chef Maxime Pommier. Un franc succès.
Adepte des offres oenotouristiques personnalisées, ce château aux mains de la famille franco-américaine Wilmers depuis 1998, a un autre atout maître : son nouveau chai circulaire HQE conçu par l'architecte Daniel Romeo, complètement intégré dans le paysage car semi-enterré et doté d’une toiture végétalisée avec arbres. Et aussi d’un système informatique centralisé qui permet à tout instant de savoir ce qui se passe dans chaque cuve !
Avec pareille installation, les visites collectives sont volontiers premium : 90€ par personne. S’y ajoutent toutes sortes de dîners chics dans son nouvel espace de réception, « Le Cellarium », tandis que sont proposés, dans les jardins, des barbecues, l’été et, aux vendanges, un banquet.
« Nos repas ont beaucoup de succès auprès de la clientèle étrangère, mais nous attirons aussi la clientèle locale avec des propositions adaptées au budget de chacun », insiste Manon Drougard, responsable de l'œnotourisme.
« Expériences complètes »
Toujours dans l'appellation Pessac-Léognan, le Château Latour-Martillac qui, propriété de la famille Kressmann depuis 1930, produit notamment des rouges et des blancs secs, s’efforce lui aussi de proposer « quelque chose de différent ». Par exemple, des visites dans les vignes longues de deux heures suivies de dégustations de plusieurs vins avec caviar ou fromage de chèvre...
Quant à Château Guiraud (80 ha d’un seul tenant) - l'une des grandes propriétés historiques de Sauternes, la seule située dans le village éponyme avec, bien sûr, château d'Yquem - Matthieu et Malena Gufflet développent, comme dans leurs autres propriétés labellisées « Terres de Nature », une démarche environnementale authentique et exigeante.
Ici, c'est pour élaborer des vins bio et offrir une « expérience complète aux visiteurs » : visite du château, des vignes et des chais, dégustations, restaurant bistronomique « La Chapelle de Guiraud » (on y mange fort bien), restaurant gastronomique « Le Cercle de Guiraud ».
Ce château a aussi eu l’idée de commercialiser des coffrets cadeaux incluant des menus pour deux. Un succès.
Château Guiraud n'en a pas moins un parti pris : convaincre que le Sauternes - ce vin doux liquoreux exceptionnel élaboré à partir de raisins récoltés après que les brumes matinales ont provoqué l’apparition de la pourriture noble, le brotrytis cenerea - peut se boire autrement qu’avec du foie gras pendant les fêtes. Mais aussi avec des plats épicés, du roquefort ou, l’été, des huîtres.
Et, s’il accueille volontiers mariages ou séminaires, ce château répond aussi aux demandes privées, sur devis, des agences de voyages et agences événementielles.
Quant à Château Guiraud (80 ha d’un seul tenant) - l'une des grandes propriétés historiques de Sauternes, la seule située dans le village éponyme avec, bien sûr, château d'Yquem - Matthieu et Malena Gufflet développent, comme dans leurs autres propriétés labellisées « Terres de Nature », une démarche environnementale authentique et exigeante.
Ici, c'est pour élaborer des vins bio et offrir une « expérience complète aux visiteurs » : visite du château, des vignes et des chais, dégustations, restaurant bistronomique « La Chapelle de Guiraud » (on y mange fort bien), restaurant gastronomique « Le Cercle de Guiraud ».
Ce château a aussi eu l’idée de commercialiser des coffrets cadeaux incluant des menus pour deux. Un succès.
Château Guiraud n'en a pas moins un parti pris : convaincre que le Sauternes - ce vin doux liquoreux exceptionnel élaboré à partir de raisins récoltés après que les brumes matinales ont provoqué l’apparition de la pourriture noble, le brotrytis cenerea - peut se boire autrement qu’avec du foie gras pendant les fêtes. Mais aussi avec des plats épicés, du roquefort ou, l’été, des huîtres.
Et, s’il accueille volontiers mariages ou séminaires, ce château répond aussi aux demandes privées, sur devis, des agences de voyages et agences événementielles.
Et pourquoi pas une dégustation de tisane ?
A Barsac, Château Climens, premier cru classé de Barsac, repris en 2022 par la famille Moitry, veille à faire entendre sa différence.
Son offre oenotouristique est centrée sur la découverte de son terroir et de ses vins comme sur sa pratique de la biodynamie.
Une pratique qui va bien plus loin que le bio, car elle respecte les rythmes cosmiques, lunaires et planétaires et utilise des préparations naturelles de plantes pour soigner les sols et les vignes.
A Château Climens, les visites en compagnie de Robin Vasseur s’accompagnent donc volontiers de celles de la tisanerie réputée, toujours suivie d’une dégustation de... tisane puis de vin. Pour le moins dépaysant pour les non-initiés à cette manière de conduire la vigne !
Son offre oenotouristique est centrée sur la découverte de son terroir et de ses vins comme sur sa pratique de la biodynamie.
Une pratique qui va bien plus loin que le bio, car elle respecte les rythmes cosmiques, lunaires et planétaires et utilise des préparations naturelles de plantes pour soigner les sols et les vignes.
A Château Climens, les visites en compagnie de Robin Vasseur s’accompagnent donc volontiers de celles de la tisanerie réputée, toujours suivie d’une dégustation de... tisane puis de vin. Pour le moins dépaysant pour les non-initiés à cette manière de conduire la vigne !
Valoriser l’histoire française
Tout aussi dépaysante, quoique sur un registre différent, est l’offre, à Preignac, du Château de Malle.
Depuis que Luc et Clémence Planty l’ont repris en 2024, le château veille à ce que ses vins bios d’appellations Sauternes, Barsac et Graves soient « très fidèles au terroir » et que l'accent soit mis plus fortement sur l'œnotourisme, en valorisant son exceptionnel patrimoine.
Ce château est un mini-Versailles classé, avec ses jardins, monument historique. L’histoire française du XVIIe et XVIIIe y est cultivée lors de visites théâtralisées, sorties en calèches, dîners historiques servis par des valets en habit, conférences sur les jardins avec un expert, déjeuners avec un historien, etc.
Chargée de l’événementiel, Stéphanie Balaguer y « travaille aussi bien avec les particuliers qu’avec les entreprises ou les agences » et répond volontiers aux demandes sur-mesure.
Ce filon historique, Marie-Hélène Yung le creuse également dans son Château de Portets, situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de celui de Malle, en remontant la Garonne vers Bordeaux.
Ce domaine qui élabore des AOC Graves, déclinés dans les trois couleurs, et soigne leur « aromatique » pour séduire les jeunes consommateurs, a reçu plusieurs prix pour son offre oenotouristique.
Non seulement il met en valeur son histoire fluviale et son terroir des Graves à travers différents parcours de visites-découvertes, mais, en sus, il a introduit une « Table de l’empereur » en hommage au séjour qu'y fit Napoléon Ier en 1808.
Evidemment, on y sert le même menu qu'à l'Empereur avec omelette, œufs d’esturgeon et autre foie gras.
Depuis que Luc et Clémence Planty l’ont repris en 2024, le château veille à ce que ses vins bios d’appellations Sauternes, Barsac et Graves soient « très fidèles au terroir » et que l'accent soit mis plus fortement sur l'œnotourisme, en valorisant son exceptionnel patrimoine.
Ce château est un mini-Versailles classé, avec ses jardins, monument historique. L’histoire française du XVIIe et XVIIIe y est cultivée lors de visites théâtralisées, sorties en calèches, dîners historiques servis par des valets en habit, conférences sur les jardins avec un expert, déjeuners avec un historien, etc.
Chargée de l’événementiel, Stéphanie Balaguer y « travaille aussi bien avec les particuliers qu’avec les entreprises ou les agences » et répond volontiers aux demandes sur-mesure.
Ce filon historique, Marie-Hélène Yung le creuse également dans son Château de Portets, situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de celui de Malle, en remontant la Garonne vers Bordeaux.
Ce domaine qui élabore des AOC Graves, déclinés dans les trois couleurs, et soigne leur « aromatique » pour séduire les jeunes consommateurs, a reçu plusieurs prix pour son offre oenotouristique.
Non seulement il met en valeur son histoire fluviale et son terroir des Graves à travers différents parcours de visites-découvertes, mais, en sus, il a introduit une « Table de l’empereur » en hommage au séjour qu'y fit Napoléon Ier en 1808.
Evidemment, on y sert le même menu qu'à l'Empereur avec omelette, œufs d’esturgeon et autre foie gras.
Un patrimoine d’exception
Le patrimoine est, d’évidence, un atout maître de ce coin du Bordelais peuplé de jolis village en pierres, sur lesquels veillent parfois des églises du XIᵉ ou XIIᵉ comme à Sauternes, et de bourgs exceptionnels comme Barsac.
Agrippé sur son éperon rocheux à la croisée des routes entre Bordeaux et Narbonne (les Romains avaient déjà compris son intérêt stratégique), ce bourg s’est développé autour de deux centres successifs, l’ancien autour de l'église et du tribunal prévôtal, le nouveau autour de la place du marché à l’architecture pour le moins diverse.
A 20 kilomètres de là, à Mazères, le château Roquetaillade ne manque pas, lui non plus, d’originalité. A ses pieds s’étendent ses vignes puisqu’il combine à la fois une exploitation agricole et viticole et un château médiéval.
Resté dans la même famille depuis sa construction en 1306 - même si son nom a changé suite à des mariages -, ce château reste la résidence familiale du Vicomte Sébastien de Baritault du Carpia.
La visite montre que ses tours crénelées trompent bien leur monde. Au XIXe, la famille a fait appel à Viollet-le-Duc pour réaménager les intérieurs : on s’y trouve donc nez-nez avec de superbes décors fleuris Art nouveau !
Agrippé sur son éperon rocheux à la croisée des routes entre Bordeaux et Narbonne (les Romains avaient déjà compris son intérêt stratégique), ce bourg s’est développé autour de deux centres successifs, l’ancien autour de l'église et du tribunal prévôtal, le nouveau autour de la place du marché à l’architecture pour le moins diverse.
A 20 kilomètres de là, à Mazères, le château Roquetaillade ne manque pas, lui non plus, d’originalité. A ses pieds s’étendent ses vignes puisqu’il combine à la fois une exploitation agricole et viticole et un château médiéval.
Resté dans la même famille depuis sa construction en 1306 - même si son nom a changé suite à des mariages -, ce château reste la résidence familiale du Vicomte Sébastien de Baritault du Carpia.
La visite montre que ses tours crénelées trompent bien leur monde. Au XIXe, la famille a fait appel à Viollet-le-Duc pour réaménager les intérieurs : on s’y trouve donc nez-nez avec de superbes décors fleuris Art nouveau !
Une Route ni prétentieuse, ni ostentatoire
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Ces bourgs typiques et ce château fort renforcent l’attrait de cette Route des vins, où le bien manger est cultivé par les domaines viticoles comme par les restaurants dont, à Sauternes, Les Granges de Sauternes.
Outre une excellente table bistronomique, Didier Galhaud et son épouse Pascale y proposent hébergements, bar à vin et boutique avec pas moins de... 13 000 références !
Toutes ces initiatives sauveront-elles le vignoble bordelais ? Nul ne peut le jurer, mais, à coup sûr, il y a, comme le dit Didier Galhaud, « une vraie camaraderie » sur cette Route des vins « qui n’est ni ostentatoire, ni prétentieuse ».
Outre une excellente table bistronomique, Didier Galhaud et son épouse Pascale y proposent hébergements, bar à vin et boutique avec pas moins de... 13 000 références !
Toutes ces initiatives sauveront-elles le vignoble bordelais ? Nul ne peut le jurer, mais, à coup sûr, il y a, comme le dit Didier Galhaud, « une vraie camaraderie » sur cette Route des vins « qui n’est ni ostentatoire, ni prétentieuse ».
Publié par Paula Boyer Rédactrice LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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