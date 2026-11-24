La compagnie espagnole Vueling propose une semaine de promotions sur une sélection de vols.
L’offre concerne les réservations effectuées entre le 23 novembre et le 1er décembre 2026, pour des départs programmés du 14 décembre 2026 au 30 septembre 2027.
Au départ de Paris-Orly, les voyageurs peuvent notamment réserver des vols vers Séville, Palma de Majorque, Valence ou encore Minorque et Ibiza.
Barcelone est également accessible depuis Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Bordeaux, Nantes, Lyon, Nice, Marseille et Strasbourg.
Les réductions peuvent ainsi concerner des séjours pendant les fêtes de fin d’année, les vacances de février, les ponts de mai ou la période estivale. Les réservations sont disponibles sur le site de Vueling.
A lire aussi : Vueling lance sa plateforme de séjours tout compris : Vueling holidays
L’offre concerne les réservations effectuées entre le 23 novembre et le 1er décembre 2026, pour des départs programmés du 14 décembre 2026 au 30 septembre 2027.
Au départ de Paris-Orly, les voyageurs peuvent notamment réserver des vols vers Séville, Palma de Majorque, Valence ou encore Minorque et Ibiza.
Barcelone est également accessible depuis Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Bordeaux, Nantes, Lyon, Nice, Marseille et Strasbourg.
Les réductions peuvent ainsi concerner des séjours pendant les fêtes de fin d’année, les vacances de février, les ponts de mai ou la période estivale. Les réservations sont disponibles sur le site de Vueling.
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