En expansion sur le marché français, Uber ambitionne de s’y déployer davantage en accompagnant les voyageurs du début à la fin de leurs déplacements.
Pour appuyer cette ambition, Pablo del Olmo Gonzalez, nommé il y a quelques semaines General Manager France pour la partie « mobilités » de Uber, a annoncé « plusieurs nouveautés », lors d’une conférence de presse, mardi 24 novembre, tenue dans une brasserie de la gare Saint-Lazare.
Un choix tout sauf anodin puisque Uber se lance dans la réservation de billets de trains.
A compter du 30 novembre 2026, les billets des principaux opérateurs ferroviaires (SNCF TGV INOUI, TER, Intercités, OUIGO, Renfe, Trenitalia, Lyria, Eurostar) seront disponibles à la réservation directement sur l’application Uber, onglet « Uber Trains ».
Les voyageurs conserveront les avantages de leurs programmes de fidélité habituels. Ce nouveau service vient en complément de Uber VTC, Uber Taxi et Uber Eats.
Ainsi, les voyageurs pourront réserver un billet de train, puis prévoir un trajet en Uber ou un vélo pour rejoindre la gare de départ ou se déplacer à l’arrivée, depuis la même application.
A l’occasion du lancement, chaque réservation d’un billet de train sur l’application Uber donnera droit à un « crédit de 10% » de la valeur de ce billet. Ainsi, un billet à 50€ donnera droit à 5€ de crédits, à utiliser sur de futurs trajets Uber ou commandes sur Uber Eats.
Cette nouvelle offre a été rendue possible grâce à un partenariat avec la plateforme de réservation de voyages Omio.
« Avec Uber, nous souhaitons faciliter l’accès au train partout en Europe. Après le Royaume-Uni et l’Espagne, notre partenariat s’étend à la France, l’un des principaux marchés ferroviaires européens », a insisté Jean-François Bessiron, directeur B2B du groupe Omio.
Pour appuyer cette ambition, Pablo del Olmo Gonzalez, nommé il y a quelques semaines General Manager France pour la partie « mobilités » de Uber, a annoncé « plusieurs nouveautés », lors d’une conférence de presse, mardi 24 novembre, tenue dans une brasserie de la gare Saint-Lazare.
Un choix tout sauf anodin puisque Uber se lance dans la réservation de billets de trains.
A compter du 30 novembre 2026, les billets des principaux opérateurs ferroviaires (SNCF TGV INOUI, TER, Intercités, OUIGO, Renfe, Trenitalia, Lyria, Eurostar) seront disponibles à la réservation directement sur l’application Uber, onglet « Uber Trains ».
Les voyageurs conserveront les avantages de leurs programmes de fidélité habituels. Ce nouveau service vient en complément de Uber VTC, Uber Taxi et Uber Eats.
Ainsi, les voyageurs pourront réserver un billet de train, puis prévoir un trajet en Uber ou un vélo pour rejoindre la gare de départ ou se déplacer à l’arrivée, depuis la même application.
A l’occasion du lancement, chaque réservation d’un billet de train sur l’application Uber donnera droit à un « crédit de 10% » de la valeur de ce billet. Ainsi, un billet à 50€ donnera droit à 5€ de crédits, à utiliser sur de futurs trajets Uber ou commandes sur Uber Eats.
Cette nouvelle offre a été rendue possible grâce à un partenariat avec la plateforme de réservation de voyages Omio.
« Avec Uber, nous souhaitons faciliter l’accès au train partout en Europe. Après le Royaume-Uni et l’Espagne, notre partenariat s’étend à la France, l’un des principaux marchés ferroviaires européens », a insisté Jean-François Bessiron, directeur B2B du groupe Omio.
Uber Taxi : un prix connu à l’avance, à Paris comme en région
Dans le même temps, Uber Taxi compte gagner des parts de marchés en France.
Depuis son lancement dans la capitale en octobre 2022, le service s’est progressivement étendu en région, notamment à Lyon, Rennes, Clermont-Ferrand, Besançon et Dijon.
Aujourd’hui, en France, plus de 7 000 chauffeurs de taxi utilisent l’application, faisant d’Uber la deuxième plateforme de réservation de taxis, derrière G7.
Une nouvelle étape vient d'être franchie : après Paris, le prix connu à l’avance s’étend partout en France où Uber Taxi est disponible. Jusqu’ici, les passagers en région disposaient d’une estimation sous forme de fourchette. Désormais, ils peuvent consulter le prix de leur trajet avant de confirmer leur commande.
Si, à l’arrivée, le montant du taximètre est inférieur au prix accepté dans l’application, c’est ce montant inférieur qui s’applique.
Par ailleurs, pour simplifier la vie des chauffeurs en les aidant à recharger leur véhicule électrique à des prix attractifs, directement depuis l'application, le groupe américain a conclu des partenariats avec Electra et Powerdot.
« C'est une première mondiale : la France est le premier pays où nous lançons cette fonctionnalité », a ajouté Pablo del Olmo Gonzalez.
Depuis son lancement dans la capitale en octobre 2022, le service s’est progressivement étendu en région, notamment à Lyon, Rennes, Clermont-Ferrand, Besançon et Dijon.
Aujourd’hui, en France, plus de 7 000 chauffeurs de taxi utilisent l’application, faisant d’Uber la deuxième plateforme de réservation de taxis, derrière G7.
Une nouvelle étape vient d'être franchie : après Paris, le prix connu à l’avance s’étend partout en France où Uber Taxi est disponible. Jusqu’ici, les passagers en région disposaient d’une estimation sous forme de fourchette. Désormais, ils peuvent consulter le prix de leur trajet avant de confirmer leur commande.
Si, à l’arrivée, le montant du taximètre est inférieur au prix accepté dans l’application, c’est ce montant inférieur qui s’applique.
Par ailleurs, pour simplifier la vie des chauffeurs en les aidant à recharger leur véhicule électrique à des prix attractifs, directement depuis l'application, le groupe américain a conclu des partenariats avec Electra et Powerdot.
« C'est une première mondiale : la France est le premier pays où nous lançons cette fonctionnalité », a ajouté Pablo del Olmo Gonzalez.
Accroître encore sa forte présence en France
Présente dans 70 pays et 15 000 villes, Uber revendique 20 milliards de trajets réalisés depuis sa création.
L'entreprise américaine n'en estime pas moins avoir encore « un énorme potentiel de croissance en France » même si elle y est « déjà très ancrée ».
« L’application Uber est disponible pour 94% de la population urbaine. Outre Paris, nous sommes présents dans 60 agglomérations de province », a ajouté Pablo del Olmo Gonzalez.
« Avec ces nouveautés, nous poursuivons notre ambition de devenir le compagnon de voyage des Français, pour leurs déplacements du quotidien comme pour leurs escapades en Europe », a-t-il assuré. C'est en donnant « plus de choix aux utilisateurs » qu'il compte réussir son pari.
L'entreprise américaine n'en estime pas moins avoir encore « un énorme potentiel de croissance en France » même si elle y est « déjà très ancrée ».
« L’application Uber est disponible pour 94% de la population urbaine. Outre Paris, nous sommes présents dans 60 agglomérations de province », a ajouté Pablo del Olmo Gonzalez.
« Avec ces nouveautés, nous poursuivons notre ambition de devenir le compagnon de voyage des Français, pour leurs déplacements du quotidien comme pour leurs escapades en Europe », a-t-il assuré. C'est en donnant « plus de choix aux utilisateurs » qu'il compte réussir son pari.
Et aussi un partenariat avec ALL Accor
Par ailleurs, Pablo del Olmo Gonzalez a annoncé un partenariat avec ALL Accor : désormais, le programme de fidélité et la plateforme de réservation du groupe hôtelier international d'origine française Accor, tout comme les dépenses éligibles avec Uber et Uber Eats permettront aux utilisateurs de cumuler des points Reward.
Pour en bénéficier, il suffira d’associer ses comptes Uber et ALL Accor.
Les voyageurs pourront gagner 1 point par euro éligible dépensé sur les trajets Uber Berline, Comfort, Taxi, Van et Reserve ; et, également, 1 point par euro éligible dépensé sur leurs commandes Uber Eats de 40€ et plus.
Les membres Uber One bénéficieront, eux, de 2 points par euro éligible dépensé sur les trajets concernés, ainsi que de points sur leurs commandes Uber Eats éligibles dès 35€.
Les abonnés annuels Uber One éligibles pourront également accéder au statut Silver ALL Accor et à ses avantages hôteliers, selon les conditions applicables.
Toutefois, les utilisateurs d’Uber devront choisir entre associer leur compte Uber à ALL Accor ou à Flying Blue afin de pouvoir bénéficier de leurs gains de points sur l’un des deux programmes de fidélité. Les offres ne sont pas cumulables.
Pour en bénéficier, il suffira d’associer ses comptes Uber et ALL Accor.
Les voyageurs pourront gagner 1 point par euro éligible dépensé sur les trajets Uber Berline, Comfort, Taxi, Van et Reserve ; et, également, 1 point par euro éligible dépensé sur leurs commandes Uber Eats de 40€ et plus.
Les membres Uber One bénéficieront, eux, de 2 points par euro éligible dépensé sur les trajets concernés, ainsi que de points sur leurs commandes Uber Eats éligibles dès 35€.
Les abonnés annuels Uber One éligibles pourront également accéder au statut Silver ALL Accor et à ses avantages hôteliers, selon les conditions applicables.
Toutefois, les utilisateurs d’Uber devront choisir entre associer leur compte Uber à ALL Accor ou à Flying Blue afin de pouvoir bénéficier de leurs gains de points sur l’un des deux programmes de fidélité. Les offres ne sont pas cumulables.
Publié par Paula Boyer Rédactrice LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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