Présente dans 70 pays et 15 000 villes, Uber revendique 20 milliards de trajets réalisés depuis sa création.



L'entreprise américaine n'en estime pas moins avoir encore « un énorme potentiel de croissance en France » même si elle y est « déjà très ancrée ».



« L’application Uber est disponible pour 94% de la population urbaine. Outre Paris, nous sommes présents dans 60 agglomérations de province », a ajouté Pablo del Olmo Gonzalez.



« Avec ces nouveautés, nous poursuivons notre ambition de devenir le compagnon de voyage des Français, pour leurs déplacements du quotidien comme pour leurs escapades en Europe », a-t-il assuré. C'est en donnant « plus de choix aux utilisateur s » qu'il compte réussir son pari.