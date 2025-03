SNCF Connect intègre Uber et Avis à sa plateforme

SNCF Connect enrichit son offre en intégrant les services d'Uber et d'Avis , permettant aux utilisateurs de. Après avoir réservé un billet de train, il est désormais possible de programmer une course Uber ou de louer une voiture Avis directement depuis l'application, sans avoir à naviguer vers d'autres plateformes.Cette intégration, notamment pour les trajets du premier et du dernier kilomètre.De plus, le: les utilisateurs règlent leur course Uber ou leur location de voiture avec le mode de paiement déjà enregistré sur SNCF Connect, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et cohérente. ​