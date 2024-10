Uber pourrait-elle mettre la main sur Expedia ?

"de produits de voyage en édition limitée"

L'application VTC a lancé une sériebaptisée « Go Anywhere » d'Uber. Elle a également intégré au Royaume-Uni la réservation de vols en partenariat avec Hopper. . Elle a aussi lancé la réservation de train et Uber est aussi présente dans la livraison de plats à domicile et dans la publicité.L'actuel CEO d'Uber, Dara Khosrowshahi a été le patron d'Expedia de 2005 à 2017. Il dispose également d'un siège non exécutif au sein du comité de direction.Uber souhaite se transformer pour devenir "une super Application". L'entreprise cherche également des relais croissance. Le Financial Times rappelle que la quatrième plus grande agence de voyages en ligne a généré 12,8 milliards de dollars de revenus en 2023.