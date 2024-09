Uber Safari : découvrez le Big Five avec... Uber !

"Nous avons conçu notre série « Go Anywhere » pour aider nos clients à réserver des expériences extraordinaires de type bucket list grâce à Uber, notre application qu'ils utilisent et apprécient au quotidien" , a déclaré Frans Hiemstra, Regional General Manager d'Uber au Moyen-Orient et en Afrique. "Avec Uber Safari - l'une de nos offres les plus insolites à ce jour - notre technologie de réservation rend plus facile que jamais l'accès à une expérience de voyage épique en Afrique du Sud."



Les réservations pour la saison seront disponibles dans l'application Uber à partir du 1er octobre et pourront être effectuées de 24 heures à 90 jours à l'avance. Uber Safari sera disponible les vendredis et samedis jusqu'au 1er février 2025, coûtera 200 dollars (180 euros) et pourra accueillir jusqu'à quatre personnes.