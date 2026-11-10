Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025

Le train confirme sa progression en Europe. Selon les dernières données publiées par Eurostat, le transport ferroviaire de voyageurs a représenté 457 milliards de voyageurs-kilomètres dans l’Union européenne en 2025, contre 445 milliards en 2024. Cette hausse de 2,6 % constitue un record depuis le début de la collecte statistique, en 2004.



En nombre de voyageurs transportés, l’Allemagne occupe la première place avec 2,954 milliards de passagers. La France arrive en deuxième position avec 1,312 milliard, devant l’Italie et ses 844 millions de voyageurs.