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Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025

La France arrive deuxième derrière l’Allemagne en nombre de voyageurs


Le transport ferroviaire de voyageurs a atteint un niveau historique dans l’Union européenne en 2025, avec 457 milliards de voyageurs-kilomètres, en hausse de 2,6 %. L’Allemagne arrive en tête en nombre de passagers transportés, devant la France et l’Italie. La France se distingue également par le volume de kilomètres parcourus par habitant.


Rédigé par le Mardi 10 Novembre 2026 à 11:38

Le transport ferroviaire de voyageurs a atteint un niveau historique. DepositPhotos.com/LIBINJOSE
Le transport ferroviaire de voyageurs a atteint un niveau historique. DepositPhotos.com/LIBINJOSE
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Le train confirme sa progression en Europe. Selon les dernières données publiées par Eurostat, le transport ferroviaire de voyageurs a représenté 457 milliards de voyageurs-kilomètres dans l’Union européenne en 2025, contre 445 milliards en 2024. Cette hausse de 2,6 % constitue un record depuis le début de la collecte statistique, en 2004.

En nombre de voyageurs transportés, l’Allemagne occupe la première place avec 2,954 milliards de passagers. La France arrive en deuxième position avec 1,312 milliard, devant l’Italie et ses 844 millions de voyageurs.

La France parmi les pays où l’on parcourt le plus de kilomètres en train

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Rapporté à la population, le Luxembourg affiche le plus grand nombre de voyages en train par habitant, avec 46,1, devant la Hongrie (35,9) et le Danemark (35,6). Un autre indicateur, celui des voyageurs-kilomètres par habitant, place en revanche la Hongrie en tête avec 1 692 kilomètres, suivie de la France (1 606 km) et de l’Autriche (1 588 km).

Les données détaillées publiées par Eurostat pour 2024 permettent également de mesurer les différences entre les pays. Cette année-là, la France et l’Allemagne étaient les deux premiers contributeurs au trafic ferroviaire européen, avec respectivement 107,3 et 107,6 milliards de voyageurs-kilomètres. Le Portugal avait enregistré une progression de 12,8 % de cet indicateur par rapport à 2023.

A lire aussi : MMV : 180 € offerts aux clients qui rejoignent les Alpes en train de nuit

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Tags : train
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