ANA et Vietnam Airlines : vers une coentreprise sur les lignes Japon-Vietnam - Photo ANA
ANA et Vietnam Airlines passent à une nouvelle étape.
Les deux compagnies ont conclu le 9 novembre 2026 à Tokyo un accord-cadre en vue de créer une coentreprise sur les liaisons entre le Japon et le Vietnam, indique un communiqué commun.
Le partenariat remonte à 2016, lorsque ANA Holdings (ANA HD), maison mère d’ANA, est entrée au capital de Vietnam Airlines comme actionnaire stratégique.
Les deux transporteurs coopèrent depuis en partage de codes, en avantages réciproques sur leurs programmes de fidélisation et en services aéroportuaires.
Les deux compagnies ont conclu le 9 novembre 2026 à Tokyo un accord-cadre en vue de créer une coentreprise sur les liaisons entre le Japon et le Vietnam, indique un communiqué commun.
Le partenariat remonte à 2016, lorsque ANA Holdings (ANA HD), maison mère d’ANA, est entrée au capital de Vietnam Airlines comme actionnaire stratégique.
Les deux transporteurs coopèrent depuis en partage de codes, en avantages réciproques sur leurs programmes de fidélisation et en services aéroportuaires.
Une mise en œuvre soumise aux autorisations
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La coentreprise doit permettre une coopération commerciale plus étroite entre les deux compagnies. Sa mise en œuvre reste subordonnée aux autorisations des autorités japonaises et vietnamiennes, dont l’immunité antitrust.
« À travers cette coentreprise, nous nous efforcerons de créer des expériences de voyage de plus grande qualité et de plus grande valeur reliant le Japon et le Vietnam », déclare Juichi Hirasawa, président-directeur général d’ANA, dans le communiqué.
« Vietnam Airlines s’engage à travailler étroitement avec ANA Holdings pour faire avancer nos projets de coentreprise, renforcer notre compétitivité et améliorer encore l’expérience des passagers », ajoute Le Hong Ha, président-directeur général de Vietnam Airlines.
« À travers cette coentreprise, nous nous efforcerons de créer des expériences de voyage de plus grande qualité et de plus grande valeur reliant le Japon et le Vietnam », déclare Juichi Hirasawa, président-directeur général d’ANA, dans le communiqué.
« Vietnam Airlines s’engage à travailler étroitement avec ANA Holdings pour faire avancer nos projets de coentreprise, renforcer notre compétitivité et améliorer encore l’expérience des passagers », ajoute Le Hong Ha, président-directeur général de Vietnam Airlines.