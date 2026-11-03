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Vietnam Airlines renforce ses partenariats avec le Danemark

Trois accords conclus pour renforcer sa présence en Europe du Nord


Vietnam Airlines a conclu trois protocoles d'accord avec l'aéroport de Copenhague, Scandinavian Airlines (SAS) et Danish Industry. Ces partenariats doivent soutenir le développement de ses liaisons aériennes, renforcer sa présence sur les marchés nordiques et favoriser les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Danemark.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 11:08

, Vietnam Airlines opère trois vols hebdomadaires sans escale entre Hô Chi Minh-Ville et Copenhague - DepositPhotos.com, teamtime
, Vietnam Airlines opère trois vols hebdomadaires sans escale entre Hô Chi Minh-Ville et Copenhague - DepositPhotos.com, teamtime
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Le 2 novembre 2026, Vietnam Airlines a annoncé la conclusion de trois protocoles d'accord avec des partenaires danois, à l'occasion du Forum d'affaires Vietnam-Danemark.

La compagnie aérienne entend ainsi développer ses relations avec les acteurs du transport aérien et du monde économique en Europe du Nord.

Les accords portent notamment sur l'évolution de sa desserte de Copenhague, de nouvelles pistes de coopération avec SAS et le renforcement des liens avec les entreprises danoises.

Vietnam Airlines exploite depuis décembre 2025 trois vols hebdomadaires sans escale entre Hô Chi Minh-Ville et Copenhague, en Boeing 787-9.

Trois accords pour développer les échanges

Autres articles
Avec l'aéroport de Copenhague, Vietnam Airlines étudiera l'ouverture de nouvelles liaisons directes et l'augmentation des fréquences.

Avec SAS, les discussions porteront sur le partage de codes, les programmes de fidélité, le fret et la distribution NDC.

Enfin, l'accord avec Danish Industry vise à faciliter les échanges entre la compagnie et les entreprises danoises, notamment dans les secteurs de l'aviation, du tourisme et du commerce. Une éventuelle adhésion de Vietnam Airlines à cette organisation sera également étudiée.

A lire aussi : Vietnam Airlines étudie l’acquisition de cinq Airbus A350-900

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Tags : vietnam airlines
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