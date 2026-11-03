Vietnam Airlines renforce ses partenariats avec le Danemark

Avec l'aéroport de Copenhague, Vietnam Airlines étudiera l'ouverture de nouvelles liaisons directes et l'augmentation des fréquences.Avec SAS, les discussions porteront sur le partage de codes, les programmes de fidélité, le fret et la distribution NDC.Enfin, l'accord avec Danish Industry vise à faciliter les échanges entre la compagnie et les entreprises danoises, notamment dans les secteurs de l'aviation, du tourisme et du commerce. Une éventuelle adhésion de Vietnam Airlines à cette organisation sera également étudiée.