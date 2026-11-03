CroisiEurope récompensé par le Prix Capital 2027 de la Meilleure Enseigne

CroisiEurope a reçu pour la 2e année consécutive le Prix Capital 2027 de la Meilleure Enseigne - DepositPhotos.com, assumption111
À l'occasion de ses 50 ans, CroisiEurope a reçu le Prix Capital 2027 de la Meilleure Enseigne dans la catégorie Croisiériste.
Cette distinction lui est attribuée pour la deuxième année consécutive.
Elle repose sur une enquête menée auprès de 15 000 consommateurs, destinée à évaluer la qualité de service des enseignes.
Le classement récompense notamment l'engagement et le savoir-faire des équipes de la compagnie, à terre comme à bord de ses navires.
CroisiEurope met également en avant la diversité de ses destinations et le rapport qualité-prix de ses croisières.
A lire aussi : Benoit Crespin en charge de la transformation de CroisiEurope
Cette distinction lui est attribuée pour la deuxième année consécutive.
Elle repose sur une enquête menée auprès de 15 000 consommateurs, destinée à évaluer la qualité de service des enseignes.
Le classement récompense notamment l'engagement et le savoir-faire des équipes de la compagnie, à terre comme à bord de ses navires.
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