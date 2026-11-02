WebBeds va acquérir Tale Travel en Roumanie

À l'issue de l'opération, Sabin Târșoagă prendra la direction des activités de WebBeds en Europe de l'Est, tout en continuant à superviser Tale Travel. Son cofondateur, Costin Leolea, occupera également des fonctions élargies au sein du groupe.



Tale Travel poursuivra ses opérations depuis Constanța avec son équipe actuelle. La finalisation de l'acquisition, soumise aux autorisations réglementaires et aux conditions usuelles, est prévue au premier trimestre 2027.