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WebBeds va acquérir Tale Travel en Roumanie

L'opération est prévue au premier trimestre 2027


WebBeds a signé un accord en vue de l'acquisition de Tale Travel, grossiste en voyages B2B basé en Roumanie. Cette opération doit renforcer sa présence en Europe de l'Est et élargir l'accès de Tale Travel à son offre mondiale de plus de 500 000 hôtels.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 11:30

WebBeds a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Tale Travel, grossiste en voyages B2B basé en Roumanie. DepositPhotos.com/ juliane33
WebBeds a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Tale Travel, grossiste en voyages B2B basé en Roumanie. DepositPhotos.com/ juliane33
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WebBeds annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Tale Travel SRL, un grossiste en voyages B2B basé à Constanța, en Roumanie. Fondée en 2016, l'entreprise distribue des hébergements hôteliers auprès de 860 agences de voyages et tour-opérateurs sur 45 marchés émetteurs.

Elle a enregistré une croissance de 25 % au cours de l'année écoulée.

L'opération doit permettre à WebBeds de renforcer son implantation en Europe de l'Est, tout en donnant aux clients de Tale Travel accès à un inventaire hôtelier mondial plus étendu. Sa finalisation est prévue au premier trimestre 2027.

Une nouvelle direction pour l'Europe de l'Est

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À l'issue de l'opération, Sabin Târșoagă prendra la direction des activités de WebBeds en Europe de l'Est, tout en continuant à superviser Tale Travel. Son cofondateur, Costin Leolea, occupera également des fonctions élargies au sein du groupe.

Tale Travel poursuivra ses opérations depuis Constanța avec son équipe actuelle. La finalisation de l'acquisition, soumise aux autorisations réglementaires et aux conditions usuelles, est prévue au premier trimestre 2027.

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Tags : webbeds
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