Abu Dhabi et Expedia Group renforcent leur partenariat mondial

Accroître la visibilité d’Abu Dhabi sur 15 marchés clés


Le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) et Expedia Group ont annoncé, début novembre, l’extension de leur partenariat mondial. Cet accord pluriannuel prévoit des campagnes ciblées sur 15 marchés internationaux pour promouvoir la destination Abu Dhabi via les plateformes du groupe, dont Expedia, Vrbo et Hotels.com. En parallèle, la destination a renouvelé, pour la quatrième année consécutive, son partenariat avec WebBeds.


Rédigé par le Lundi 10 Novembre 2025

Abu Dhabi étend son partenariat avec Expedia Group - DepositPhotos.com, philipus
Legends and Paradise
Le Département de la Culture et du Tourisme - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) et Expedia Group, ont officialisé l’expansion de leur partenariat stratégique à l’occasion du World Travel Market 2025, à Londres.

L’accord a été signé par S.E. Saleh Mohamed Al Geziry, directeur général du Tourisme au DCT Abu Dhabi, et Jennifer Andre, vice-présidente du développement commercial d’Expedia Group Advertising.

Ce partenariat, d’une durée pluriannuelle, doit permettre le déploiement de campagnes marketing internationales et d'initiatives de promotion ciblées sur 15 marchés émetteurs clés, à travers les sites et applications des marques du groupe Expedia (Expedia, Vrbo, Hotels.com).

L’objectif : renforcer la notoriété de la destination et stimuler la demande internationale pour les offres culturelles, touristiques et de loisirs d’Abu Dhabi.

Une stratégie commune pour accroître la notoriété d’Abu Dhabi

Cette collaboration s’appuie sur le succès de la campagne « Sunshine Pass », lancée plus tôt en 2025 lors de l’Arabian Travel Market.

Désormais, le dispositif est intensifié pour positionner Abu Dhabi comme une destination ouverte toute l’année, encourageant les voyageurs à découvrir son patrimoine culturel, ses activités de plein air et ses attractions.

Les initiatives prévues cibleront notamment la période des vacances d’hiver, avec des campagnes mettant en avant les plages, musées, événements et hébergements de l’émirat.

À lire aussi : Le Bénin signe un accord avec Expedia pour accélérer dans le tourisme

DCT Abu Dhabi et WebBeds : un partenariat renouvelé

En parallèle, lors du WTM, le DCT Abu Dhabi et WebBeds ont renouvelé leur partenariat pour la quatrième année consécutive.

Cette collaboration implique notamment "de doter les professionnels du voyage au sein du réseau de WebBeds de connaissances et de ressources améliorées" sur Abu Dhabi, "leur permettant d'offrir des expériences de voyage plus éclairées et guidées par des experts", indique le DCT Abu Dhabi dans un communiqué.

Ce dernier prévoit de développer et de diffuser également du contenu présentant les diverses offres culturelles et touristiques d'Abu Dhabi, y compris la région d'Al Ain et la région d'Al Dhafra, afin de sensibiliser et de stimuler les réservations à travers les réseaux de distribution mondiale et d'agences de voyages de WebBeds.

Depuis trois ans déjà, le partenariat a permis le développement de campagnes de marketing conjointes.

Lu 244 fois

Tags : abu dhabi, expedia group, webbeds
