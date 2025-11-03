Abu Dhabi renforce ses liens avec le marché européen

Depuis le début de l’année, Abu Dhabi enregistre une hausse de 8 % du nombre de nuitées européennes.



Cette progression s’appuie sur une meilleure connectivité aérienne, avec une augmentation de 18,4 % des capacités en sièges en provenance d’Europe, soit 3,24 millions de sièges en 2025.



Ces indicateurs confirment la dynamique de reprise du marché européen, aujourd’hui considéré comme stratégique pour l’émirat.