Abu Dhabi renforce ses liens avec le marché européen

DCT Abu Dhabi à organisé le 16 octobre la première édition d'Europe Marketplace. ©DepositPhoto/oneinchpunch
Depuis le début de l’année, Abu Dhabi enregistre une hausse de 8 % du nombre de nuitées européennes.
Cette progression s’appuie sur une meilleure connectivité aérienne, avec une augmentation de 18,4 % des capacités en sièges en provenance d’Europe, soit 3,24 millions de sièges en 2025.
Ces indicateurs confirment la dynamique de reprise du marché européen, aujourd’hui considéré comme stratégique pour l’émirat.
Une plateforme pour la coopération B2B
Le Département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) a organisé le 16 octobre dernier, dans la région d’Al Ain, la première édition d’Europe Marketplace.
Cet évènement a permis d’organiser des rencontres directes entre professionnels, des présentations produits et des activités de familiarisation sur l’offre touristique d’Abu Dhabi.
Les participants ont pu découvrir la diversité de la destination, des quartiers modernes de la capitale aux sites historiques d’Al Ain, tout en assistant à des ateliers culturels et spectacles émiratis.
« L’Europe représente un marché dynamique et en pleine croissance pour Abu Dhabi. Ce salon est une plateforme essentielle pour renforcer nos partenariats et mieux promouvoir la destination», a déclaré Abdulla Yousuf, directeur des opérations internationales au DCT Abu Dhabi.
Cette initiative s’inscrit dans la stratégie touristique 2030 du DCT Abu Dhabi, qui vise à accroître la visibilité internationale de l’émirat et à soutenir la croissance de ses secteurs culturels et touristiques.
À lire aussi :Tourisme culturel : Abu Dhabi accélère en 2025
