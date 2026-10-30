Cunard dévoile 93 nouvelles croisières pour 2028-2029

Lecélébrera satraversée transatlantique lors d'un voyage deau départ et à destination de New York, avec des embarquements possibles à Hambourg, Southampton et Liverpool. Le navire proposera également des croisières dans les Caraïbes, en Norvège et en Méditerranée.Lenaviguera en Europe du Nord, en Scandinavie et vers les Canaries. En janvier, le Queen Elizabeth partira pour un tour du monde deà travers cinq continents. De son côté, le Queen Anne retrouvera l'Amérique du Sud avec un itinéraire de 86 nuits au départ de Southampton, comprenant une nuit à Rio pendant le carnaval.nouvelles escales sont également annoncées, notamment Praia au Cap-Vert, Fort-de-France en Martinique et San Juan à Porto Rico. Les ventes ouvriront le