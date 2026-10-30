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Cunard dévoile 93 nouvelles croisières pour 2028-2029

Le Queen Mary 2 célébrera sa 500e traversée


De la 500e traversée transatlantique du Queen Mary 2 au tour du monde du Queen Elizabeth, Cunard dévoile 93 nouveaux itinéraires pour la période d'octobre 2028 à mai 2029. La programmation prévoit 104 destinations dans 49 pays et sept nouvelles escales.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 11:51

Cunard dévoile 93 nouveaux itinéraires DepositPhotos.com/mx9uk
Cunard dévoile 93 nouveaux itinéraires DepositPhotos.com/mx9uk
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Cunard a présenté son programme de croisières pour la période d'octobre 2028 à mai 2029.

La compagnie proposera 93 itinéraires à bord de ses navires, avec plusieurs temps forts : la 500e traversée transatlantique du Queen Mary 2, un tour du monde de 115 nuits pour le Queen Elizabeth et un voyage de 86 nuits en Amérique du Sud pour le Queen Anne.

Au total, cette programmation permettra de découvrir 104 destinations dans 49 pays, dont 64 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Une programmation entre traversées historiques et voyages au long cours

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Le Queen Mary 2 célébrera sa 500e traversée transatlantique lors d'un voyage de 21 nuits au départ et à destination de New York, avec des embarquements possibles à Hambourg, Southampton et Liverpool. Le navire proposera également des croisières dans les Caraïbes, en Norvège et en Méditerranée.

Le Queen Victoria naviguera en Europe du Nord, en Scandinavie et vers les Canaries. En janvier 2029, le Queen Elizabeth partira pour un tour du monde de 115 nuits à travers cinq continents. De son côté, le Queen Anne retrouvera l'Amérique du Sud avec un itinéraire de 86 nuits au départ de Southampton, comprenant une nuit à Rio pendant le carnaval.

Sept nouvelles escales sont également annoncées, notamment Praia au Cap-Vert, Fort-de-France en Martinique et San Juan à Porto Rico. Les ventes ouvriront le 4 novembre 2026.

A lire aussi : Cunard va rénover le Queen Mary 2 en 2027

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Tags : cunard
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