TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

LATAM Airlines ouvre la première liaison directe entre Genève et l’Amérique latine

trois vols par semaine en Boeing 787-9


LATAM Airlines ouvrira en avril 2027 une liaison directe entre Genève et São Paulo/Guarulhos, avec trois vols par semaine en Boeing 787-9. Ce sera la première liaison directe entre Genève et l’Amérique latine. Les billets seront en vente à partir du 1er novembre 2026.


Rédigé par le Vendredi 30 Octobre 2026 à 15:46

LATAM Airlines ouvre la première liaison directe entre Genève et l’Amérique latine - Depositphotos.com Auteur filedimage
LATAM Airlines ouvre la première liaison directe entre Genève et l’Amérique latine - Depositphotos.com Auteur filedimage
PONANT
LATAM Airlines étoffe son réseau européen.

La compagnie ouvrira en avril 2027 une liaison directe entre Genève et São Paulo, indique un communiqué de presse.

L’ouverture reste soumise à l’approbation des autorités compétentes.

Exploitée en Boeing 787-9, la ligne fera de Genève la onzième destination européenne et la trente-troisième destination internationale de LATAM Brasil.

Ce sera la première liaison directe entre Genève et l’Amérique latine.

LATAM Airlines : Trois vols par semaine

Autres articles
Les vols partiront de Genève les lundis, mercredis et vendredis à 12 h 05 et arriveront à São Paulo/Guarulhos à 18 h 55. Au retour, ils quitteront São Paulo les mardis, jeudis et dimanches à 18 h 05 et atterriront à Genève à 9 h 55 le lendemain. Les horaires, en heure locale, sont susceptibles d’être modifiés.

Les billets seront commercialisés à partir du dimanche 1er novembre 2026 sur latam.com et via les autres canaux de vente de la compagnie.

Depuis Guarulhos, les passagers pourront rejoindre le réseau intérieur brésilien de LATAM et des correspondances vers le Chili, le Pérou et la Colombie. Côté européen, les partenariats avec 18 compagnies ouvrent des correspondances au départ de Genève vers Istanbul, Vienne, Varsovie ou Zurich.

« Cette nouvelle liaison directe avec São Paulo permettra aux voyageurs suisses et européens d’accéder non seulement au Brésil, mais aussi à un large éventail de destinations dans toute l’Amérique du Sud grâce à notre hub de Guarulhos », déclare Thibaud Morand, directeur général de LATAM Airlines pour l’Europe, l’Asie et le Pacifique Sud, dans le communiqué.

Lu 280 fois

Tags : latam airlines
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud
Avec la couverture de destinations la plus complète de la région, une expérience à bord récompensée...
Dernière heure

Janu (Groupe Aman) : un hôtel de 132 clés et 73 résidences à Ras Al Khaimah

Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres

LATAM Airlines ouvre la première liaison directe entre Genève et l’Amérique latine

Provence Travel Innovation : l’incubateur ouvre son 9e appel à candidatures

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia

Brand News

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux
Faire évoluer l’expérience utilisateur, repenser les processus métiers et moderniser l’architecture...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Evry (91))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Gonesse (95))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Evreux (27))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Hotels & Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

Bahia Principe Hotels &amp; Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique
Distribution

Distribution

Tiphaine Heem (Kit Voyages) : "Il faut faire signer les clients dès maintenant pour 2027"

Tiphaine Heem (Kit Voyages) : "Il faut faire signer les clients dès maintenant pour 2027"
Partez en France

Partez en France

Bouches-du-Rhône : la CCIAMP renforce ses liens avec Provence Tourisme

Bouches-du-Rhône : la CCIAMP renforce ses liens avec Provence Tourisme
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les incollables du vendredi : le quiz de l'actu !

Les incollables du vendredi : le quiz de l'actu !
Production

Production

Catalogue, collections, capsules : comment Copines de Voyage se réinvente !

Catalogue, collections, capsules : comment Copines de Voyage se réinvente !
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines ouvre la première liaison directe entre Genève et l’Amérique latine

LATAM Airlines ouvre la première liaison directe entre Genève et l’Amérique latine
Transport

Transport

Espagne : un nouvel accident de train, le bilan s’annonce lourd

Espagne : un nouvel accident de train, le bilan s’annonce lourd
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation : l’incubateur ouvre son 9e appel à candidatures

Provence Travel Innovation : l’incubateur ouvre son 9e appel à candidatures
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Janu (Groupe Aman) : un hôtel de 132 clés et 73 résidences à Ras Al Khaimah

Janu (Groupe Aman) : un hôtel de 132 clés et 73 résidences à Ras Al Khaimah
HotelMaG

Hébergement

Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres

Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres
Futuroscopie

Futuroscopie

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : Norwegian Cruise Line Holdings relève ses prévisions 2026 et change de directeur financier

Croisière : Norwegian Cruise Line Holdings relève ses prévisions 2026 et change de directeur financier
TravelJobs

Emploi & Formation

Miléade recrute 600 saisonniers pour l’hiver 2026-2027

Miléade recrute 600 saisonniers pour l’hiver 2026-2027
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias