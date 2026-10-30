LATAM Airlines ouvre la première liaison directe entre Genève et l’Amérique latine - Depositphotos.com Auteur filedimage
LATAM Airlines étoffe son réseau européen.
La compagnie ouvrira en avril 2027 une liaison directe entre Genève et São Paulo, indique un communiqué de presse.
L’ouverture reste soumise à l’approbation des autorités compétentes.
Exploitée en Boeing 787-9, la ligne fera de Genève la onzième destination européenne et la trente-troisième destination internationale de LATAM Brasil.
Ce sera la première liaison directe entre Genève et l’Amérique latine.
La compagnie ouvrira en avril 2027 une liaison directe entre Genève et São Paulo, indique un communiqué de presse.
L’ouverture reste soumise à l’approbation des autorités compétentes.
Exploitée en Boeing 787-9, la ligne fera de Genève la onzième destination européenne et la trente-troisième destination internationale de LATAM Brasil.
Ce sera la première liaison directe entre Genève et l’Amérique latine.
LATAM Airlines : Trois vols par semaine
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Les vols partiront de Genève les lundis, mercredis et vendredis à 12 h 05 et arriveront à São Paulo/Guarulhos à 18 h 55. Au retour, ils quitteront São Paulo les mardis, jeudis et dimanches à 18 h 05 et atterriront à Genève à 9 h 55 le lendemain. Les horaires, en heure locale, sont susceptibles d’être modifiés.
Les billets seront commercialisés à partir du dimanche 1er novembre 2026 sur latam.com et via les autres canaux de vente de la compagnie.
Depuis Guarulhos, les passagers pourront rejoindre le réseau intérieur brésilien de LATAM et des correspondances vers le Chili, le Pérou et la Colombie. Côté européen, les partenariats avec 18 compagnies ouvrent des correspondances au départ de Genève vers Istanbul, Vienne, Varsovie ou Zurich.
« Cette nouvelle liaison directe avec São Paulo permettra aux voyageurs suisses et européens d’accéder non seulement au Brésil, mais aussi à un large éventail de destinations dans toute l’Amérique du Sud grâce à notre hub de Guarulhos », déclare Thibaud Morand, directeur général de LATAM Airlines pour l’Europe, l’Asie et le Pacifique Sud, dans le communiqué.
Les billets seront commercialisés à partir du dimanche 1er novembre 2026 sur latam.com et via les autres canaux de vente de la compagnie.
Depuis Guarulhos, les passagers pourront rejoindre le réseau intérieur brésilien de LATAM et des correspondances vers le Chili, le Pérou et la Colombie. Côté européen, les partenariats avec 18 compagnies ouvrent des correspondances au départ de Genève vers Istanbul, Vienne, Varsovie ou Zurich.
« Cette nouvelle liaison directe avec São Paulo permettra aux voyageurs suisses et européens d’accéder non seulement au Brésil, mais aussi à un large éventail de destinations dans toute l’Amérique du Sud grâce à notre hub de Guarulhos », déclare Thibaud Morand, directeur général de LATAM Airlines pour l’Europe, l’Asie et le Pacifique Sud, dans le communiqué.