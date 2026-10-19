LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud

La qualité du service et le leadership de LATAM Airlines bénéficient de la reconnaissance directe tant de l'industrie aéronautique que des passagers eux-mêmes à l'échelle mondiale. Ces distinctions positionnent la compagnie comme l'option la plus fiable et la plus prestigieuse pour les clients du marché français :



● World Airline Awards de Skytrax : LATAM Airlines a été confirmée pour la septième année consécutive comme la « Meilleure compagnie aérienne d'Amérique du Sud » lors des prestigieux prix Skytrax, considérés comme les « Oscars de l'aviation ». De plus, la compagnie a été récompensée par le prix du « Meilleur service du personnel de compagnie aérienne en Amérique du Sud » pour la cinquième année consécutive, soulignant la chaleur et le professionalisme de ses équipages et équipes au sol.

● Distinctions relatives aux cabines et à la restauration : Skytrax a récompensé LATAM Airlines dans de multiples catégories clés, notamment la Meilleure Classe Affaires d'Amérique du Sud, la Meilleure Classe Économique d'Amérique du Sud, la Meilleure Restauration à bord dans les deux cabines et le Meilleur Salon Classe Affaires pour son espace phare à Santiago du Chili.

● Certification 4 Étoiles Skytrax : LATAM est devenue la seule compagnie aérienne d'Amérique latine à obtenir la prestigieuse certification 4 Étoiles de Skytrax, un gage de qualité mondial qui évalue les standards de service à tous les points de contact avec le client.

● APEX et World Travel Awards : La compagnie a été distinguée à plusieurs reprises comme « Five Star Global Airline » par APEX (Airline Passenger Experience Association) et comme « South America's Leading Airline » lors des World Travel Awards.



Cet éventail de distinctions garantit aux agences de voyages qu'en recommandant LATAM Airlines, elles offrent à leurs clients un produit récompensé et certifié par les plus grands organismes d'audit internationaux.