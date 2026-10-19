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LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud


Avec la couverture de destinations la plus complète de la région, une expérience à bord récompensée à l'échelle internationale et un soutien ferme au canal de distribution, LATAM Airlines se consolide comme le partenaire stratégique indispensable pour les professionnels du tourisme en France.


Rédigé par LATAM Airlines le Lundi 26 Octobre 2026 à 06:10

Le pont incontestable entre l'Europe et l'Amérique du Sud

© LATAM Airlines
© LATAM Airlines
PONANT
L'Amérique du Sud continue de se positionner parmi les destinations les plus prisées par les voyageurs français, aussi bien dans le segment des loisirs que dans celui des affaires ou du bleisure. La richesse culturelle, la biodiversité incomparable et les opportunités commerciales croissantes font de ce continent un marché dynamique et plein de potentiel. Cependant, commercialiser un territoire de dimensions gigantesques nécessite de pouvoir compter sur un allié aérien qui garantisse non seulement la connectivité intercontinentale, mais aussi la capillarité interne et un service d'excellence adapté aux attentes des clients les plus exigeants.

Dans ce paysage, LATAM Airlines réaffirme sa position de leader incontesté en tant que compagnie aérienne de référence pour s'envoler vers l'Amérique du Sud. Pour les agences de voyages et les tour-opérateurs en France, compter sur LATAM Airlines signifie disposer d'une porte d'entrée privilégiée reliant les principaux hubs européens à plus de 140 destinations à travers tout le réseau latino-américain.

Réseau de destinations et connectivité inégalée

© LATAM Airlines
© LATAM Airlines
L'une des plus grandes valeurs différenciantes de LATAM Airlines réside dans la profondeur et l'étendue de son réseau continental. Depuis la France et l'Europe, la compagnie propose des correspondances fluides reliant des points stratégiques tels que Paris (Charles de Gaulle) aux grands centres d'opérations (hubs) de la compagnie en Amérique du Sud, notamment São Paulo (Guarulhos), Santiago du Chili, Lima et Bogotá.

Grâce à ces hubs, les passagers français peuvent facilement rejoindre n'importe quel coin du continent :

Brésil : Un réseau domestique imbattable qui relie plus de 50 destinations intérieures, des plages du Nord-Est aux centres économiques du Sud et à l'Amazonie.
Région andine et Cône Sud : Des connexions optimales vers le Pérou, le Chili, la Colombie, l'Équateur, l'Argentine et l'Uruguay, facilitant la création d'itinéraires multi-destinations ou combinés, très demandés par la clientèle française.

Cette connectivité permet aux agents de voyages de concevoir des séjours sur mesure sans interruption, en opérant sous un même groupe aérien. Cela garantit une cohérence de service, l'enregistrement direct des bagages jusqu'à la destination finale et un soutien intégral en cas d'imprévu en cours de route.

L'expérience à bord : Hospitalité sud-américaine et standards mondiaux

© LATAM Airlines
© LATAM Airlines
Le voyage vers l'Amérique du Sud commence dès le moment où le passager monte à bord de l'avion. LATAM Airlines a considérablement investi dans la modernisation de sa flotte long-courrier, offrant une expérience à bord conçue pour garantir un bien-être maximal pendant les vols transatlantiques :

Cabine Premium Business : Pensée pour le voyageur d'affaires et la clientèle loisirs haut de gamme, elle propose des sièges entièrement inclinables (full-flat bed) avec un accès direct à l'allée. L'expérience est complétée par un menu de haute gastronomie qui rend hommage aux ingrédients sud-américains (Sabores que Transportan), associé à une sélection exclusive de vins de la région élaborée par des sommeliers experts. LATAM Airlines permet la sélection des sièges ainsi que l'accès au salon (lounge), quel que soit le tarif Business émis.
Economy et Economy Plus : Des espaces optimisés pour un confort supérieur, avec des repose-têtes réglables, davantage d'espace entre les sièges dans des rangées sélectionnées et un service de restauration à bord soigné.
Divertissement LATAM Play : Un système de divertissement individuel de dernière génération avec des centaines de films, séries, documentaires et contenus pour enfants, en plus d'une connectivité Wi-Fi à bord en cours de déploiement progressif sur la flotte.

Une excellence saluée par l'industrie : Un palmarès de prix internationaux

La qualité du service et le leadership de LATAM Airlines bénéficient de la reconnaissance directe tant de l'industrie aéronautique que des passagers eux-mêmes à l'échelle mondiale. Ces distinctions positionnent la compagnie comme l'option la plus fiable et la plus prestigieuse pour les clients du marché français :

World Airline Awards de Skytrax : LATAM Airlines a été confirmée pour la septième année consécutive comme la « Meilleure compagnie aérienne d'Amérique du Sud » lors des prestigieux prix Skytrax, considérés comme les « Oscars de l'aviation ». De plus, la compagnie a été récompensée par le prix du « Meilleur service du personnel de compagnie aérienne en Amérique du Sud » pour la cinquième année consécutive, soulignant la chaleur et le professionalisme de ses équipages et équipes au sol.
Distinctions relatives aux cabines et à la restauration : Skytrax a récompensé LATAM Airlines dans de multiples catégories clés, notamment la Meilleure Classe Affaires d'Amérique du Sud, la Meilleure Classe Économique d'Amérique du Sud, la Meilleure Restauration à bord dans les deux cabines et le Meilleur Salon Classe Affaires pour son espace phare à Santiago du Chili.
Certification 4 Étoiles Skytrax : LATAM est devenue la seule compagnie aérienne d'Amérique latine à obtenir la prestigieuse certification 4 Étoiles de Skytrax, un gage de qualité mondial qui évalue les standards de service à tous les points de contact avec le client.
APEX et World Travel Awards : La compagnie a été distinguée à plusieurs reprises comme « Five Star Global Airline » par APEX (Airline Passenger Experience Association) et comme « South America's Leading Airline » lors des World Travel Awards.

Cet éventail de distinctions garantit aux agences de voyages qu'en recommandant LATAM Airlines, elles offrent à leurs clients un produit récompensé et certifié par les plus grands organismes d'audit internationaux.

Un soutien total au canal professionnel et aux agences en France

LATAM Airlines ne considère pas les agences de voyages françaises comme un simple canal de vente, mais comme de véritables partenaires stratégiques. C'est pourquoi la compagnie met à la disposition du secteur des outils technologiques et commerciaux conçus pour simplifier la gestion quotidienne et maximiser les opportunités d'affaires :

Plateforme LATAM Trade : Le portail commercial exclusif sur lequel les agences peuvent consulter les politiques commerciales, les guides d'émission, les mises à jour du réseau et accéder à des formations interactives.
Distribution flexible et technologie NDC : Accès à la plateforme NDC by LATAM, qui offre des tarifs exclusifs, le tarif continu (continuous pricing) et un large catalogue de services complémentaires (ancillaries) avec une autonomie maximale pour le service après-vente.
Support local et dédié : Des équipes commerciales et de support dédiées pour fournir une assistance personnalisée dans la cotation de groupes, la gestion de réservations complexes et le support opérationnel quotidien.

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud
Contact commercial
Anabelle Araujo - anabelle.araujo@latam.com

Help Desk Commercial :
grp_salessupportfr@sac.latam.com

Service Groupes :
grp_groupdeskfr@sac.latam.com

Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyages : www.latamtrade.com


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Tags : LATAM Airlines
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