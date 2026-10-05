Corsair : réduire son empreinte environnementale, vol après vol

Une flotte 100 % A330neo
Depuis fin 2024, Corsair exploite une flotte entièrement composée d’Airbus A330neo. Ce renouvellement permet à la compagnie de disposer d’appareils plus performants sur le plan énergétique. Selon les données du constructeur, l’A330neo émet ainsi 25 % de CO₂ en moins par siège et réduit de 60 % son empreinte sonore par rapport à la génération précédente.
Cette évolution se retrouve dans les performances de consommation de la compagnie. En 2025, Corsair a enregistré 69,1 g de CO₂ par passager-kilomètre, contre 86,9 g en 2019, soit une baisse de près de 20 % en six ans.
Chaque vol compte
Au-delà de la flotte, Corsair agit directement sur la manière dont ses avions sont opérés. Son programme Fuel Efficiency permet de mesurer l’impact de 26 initiatives, de la préparation du vol jusqu’aux opérations en vol et au sol.
Sur les douze mois allant de septembre 2025 à août 2026, ces actions ont permis d’économiser 2 903 tonnes de carburant, soit plus de 9 000 tonnes de CO₂ évitées.
Une part importante de ces économies repose sur les pratiques des équipages. Les actions d’éco-pilotage représentent environ 40 % des gains. La descente continue, lorsqu’elle est possible, a par exemple permis d’économiser 329 tonnes de carburant sur la période. L’optimisation des trajectoires, notamment lorsque le contrôle aérien permet aux avions d'emprunter des routes plus directes, représente également un levier important.
La technologie vient compléter ces pratiques. Avec FlytOptim, développé par Thales, les pilotes disposent notamment de profils de vol optimisés sur certains trajets vers l’Afrique, les Antilles et l’océan Indien. Le dispositif permet d’économiser entre 110 et 130 tonnes de carburant par an.
Sur les douze mois allant de septembre 2025 à août 2026, ces actions ont permis d’économiser 2 903 tonnes de carburant, soit plus de 9 000 tonnes de CO₂ évitées.
Une part importante de ces économies repose sur les pratiques des équipages. Les actions d’éco-pilotage représentent environ 40 % des gains. La descente continue, lorsqu’elle est possible, a par exemple permis d’économiser 329 tonnes de carburant sur la période. L’optimisation des trajectoires, notamment lorsque le contrôle aérien permet aux avions d'emprunter des routes plus directes, représente également un levier important.
La technologie vient compléter ces pratiques. Avec FlytOptim, développé par Thales, les pilotes disposent notamment de profils de vol optimisés sur certains trajets vers l’Afrique, les Antilles et l’océan Indien. Le dispositif permet d’économiser entre 110 et 130 tonnes de carburant par an.
Réduire aussi l’empreinte au sol
La démarche environnementale concerne également les opérations en cabine. Le tri des déchets à bord, lancé en 2024 sur les vols vers la Martinique, a progressivement été étendu à d’autres destinations.
Corsair travaille également sur la seconde vie de ses équipements : les anciens uniformes sont valorisés, les vêtements du personnel sont collectés pour être recyclés et le linge de bord est confié à un ESAT. Le remplacement des journaux papier par un catalogue numérique permet par ailleurs de réduire la quantité de papier utilisée et le poids embarqué.
Corsair travaille également sur la seconde vie de ses équipements : les anciens uniformes sont valorisés, les vêtements du personnel sont collectés pour être recyclés et le linge de bord est confié à un ESAT. Le remplacement des journaux papier par un catalogue numérique permet par ailleurs de réduire la quantité de papier utilisée et le poids embarqué.
Une démarche évaluée
Ces actions s’inscrivent dans une démarche plus globale, qui fait également l’objet d’évaluations externes. En 2026, Corsair a obtenu 56/100 auprès d’EcoVadis, soit huit points de plus qu’un an auparavant, avec le badge « Committed ». La compagnie a également obtenu en 2025 le label Positive Company niveau Silver.
La réduction de l’empreinte environnementale repose ainsi sur une multitude de leviers : une flotte plus récente, une consommation de carburant mieux maîtrisée, des trajectoires optimisées, des pratiques d’éco-pilotage et une attention portée aux déchets et aux ressources. Autant d’actions qui, additionnées vol après vol, permettent à Corsair de poursuivre la réduction de son impact environnemental.
La réduction de l’empreinte environnementale repose ainsi sur une multitude de leviers : une flotte plus récente, une consommation de carburant mieux maîtrisée, des trajectoires optimisées, des pratiques d’éco-pilotage et une attention portée aux déchets et aux ressources. Autant d’actions qui, additionnées vol après vol, permettent à Corsair de poursuivre la réduction de son impact environnemental.
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