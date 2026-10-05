Corsair : réduire son empreinte environnementale, vol après vol

Au-delà de la flotte, Corsair agit directement sur la manière dont ses avions sont opérés. Son programme Fuel Efficiency permet de mesurer l’impact de 26 initiatives, de la préparation du vol jusqu’aux opérations en vol et au sol.



Sur les douze mois allant de septembre 2025 à août 2026, ces actions ont permis d’économiser 2 903 tonnes de carburant, soit plus de 9 000 tonnes de CO₂ évitées.



Une part importante de ces économies repose sur les pratiques des équipages. Les actions d’éco-pilotage représentent environ 40 % des gains. La descente continue, lorsqu’elle est possible, a par exemple permis d’économiser 329 tonnes de carburant sur la période. L’optimisation des trajectoires, notamment lorsque le contrôle aérien permet aux avions d'emprunter des routes plus directes, représente également un levier important.



La technologie vient compléter ces pratiques. Avec FlytOptim, développé par Thales, les pilotes disposent notamment de profils de vol optimisés sur certains trajets vers l’Afrique, les Antilles et l’océan Indien. Le dispositif permet d’économiser entre 110 et 130 tonnes de carburant par an.