Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation - Depositphotos.com Auteur Piter2121
Amex GBT et Delta Air Lines poursuivent leur partenariat stratégique avec de nouvelles fonctionnalités destinées aux voyageurs d’affaires. Ces évolutions visent à intégrer les programmes de fidélité directement dans les parcours de réservation, sans obliger les voyageurs à changer de plateforme.
Deux dispositifs sont actuellement en cours de développement et de test auprès d’entreprises participantes.
Le premier concerne le programme Delta SkyMiles®. Les voyageurs d’affaires qui ne sont pas encore membres pourront s’inscrire directement depuis l’interface de réservation d’Egencia. Ils pourront ainsi accéder aux avantages du programme et commencer à cumuler des miles dès leur premier voyage.
Le second dispositif porte sur l’offre Fast Track to Medallion® Status de Delta. L’inscription sera proposée depuis les outils de réservation Complete by SAP Concur et Amex GBT. Les voyageurs éligibles pourront accéder plus rapidement au statut Medallion®, qui ouvre notamment droit à des avantages liés aux miles, à la suppression de certains frais de bagages et à une éligibilité aux surclassements gratuits.
Deux dispositifs sont actuellement en cours de développement et de test auprès d’entreprises participantes.
Le premier concerne le programme Delta SkyMiles®. Les voyageurs d’affaires qui ne sont pas encore membres pourront s’inscrire directement depuis l’interface de réservation d’Egencia. Ils pourront ainsi accéder aux avantages du programme et commencer à cumuler des miles dès leur premier voyage.
Le second dispositif porte sur l’offre Fast Track to Medallion® Status de Delta. L’inscription sera proposée depuis les outils de réservation Complete by SAP Concur et Amex GBT. Les voyageurs éligibles pourront accéder plus rapidement au statut Medallion®, qui ouvre notamment droit à des avantages liés aux miles, à la suppression de certains frais de bagages et à une éligibilité aux surclassements gratuits.
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Les deux entreprises précisent que ces fonctionnalités se trouvent à différents stades de test. Leur extension à d’autres solutions d’Amex GBT est également prévue.
« Ce projet pilote intègre SkyMiles et Fast Track to Medallion Status là où les voyageurs d’affaires effectuent déjà leurs réservations », explique Rajiv Ahluwalia, directeur des revenus d’Amex GBT.
Du côté de Delta, Bob Somers, vice-président senior des ventes mondiales, souligne l’objectif de simplification : « Ensemble, nous explorons de nouvelles façons de faciliter l’accès des voyageurs aux avantages auxquels ils accordent de l’importance. »
« Ce projet pilote intègre SkyMiles et Fast Track to Medallion Status là où les voyageurs d’affaires effectuent déjà leurs réservations », explique Rajiv Ahluwalia, directeur des revenus d’Amex GBT.
Du côté de Delta, Bob Somers, vice-président senior des ventes mondiales, souligne l’objectif de simplification : « Ensemble, nous explorons de nouvelles façons de faciliter l’accès des voyageurs aux avantages auxquels ils accordent de l’importance. »