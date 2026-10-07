Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta Air Lines poursuivent leur partenariat stratégique avec de nouvelles fonctionnalités destinées aux voyageurs d’affaires. Ces évolutions visent à intégrer les programmes de fidélité directement dans les parcours de réservation, sans obliger les voyageurs à changer de plateforme.



Deux dispositifs sont actuellement en cours de développement et de test auprès d’entreprises participantes.



Le premier concerne le programme Delta SkyMiles®. Les voyageurs d’affaires qui ne sont pas encore membres pourront s’inscrire directement depuis l’interface de réservation d’Egencia. Ils pourront ainsi accéder aux avantages du programme et commencer à cumuler des miles dès leur premier voyage.



Le second dispositif porte sur l’offre Fast Track to Medallion® Status de Delta. L’inscription sera proposée depuis les outils de réservation Complete by SAP Concur et Amex GBT. Les voyageurs éligibles pourront accéder plus rapidement au statut Medallion®, qui ouvre notamment droit à des avantages liés aux miles, à la suppression de certains frais de bagages et à une éligibilité aux surclassements gratuits.