Eva Seller et Lucie Bottero pour Tourism Australia, avec Florence Ichkhan (Asia) - Photo : Tourism Australia
Lucie Bottero, Country Manager France de Tourism Australia, le décrit comme une version réduite de l'ATE (l'Australian Tourism Exchange, le grand salon professionnel que Tourism Australia organise chaque année en Australie), mais en Europe.
Ici, ce sont les hôteliers, les excursions, les circuits et les membres du collectif Signature Experiences qui viennent, selon ses mots, à la rencontre des chefs de produit européens.
L'édition britannique a lieu tous les deux ans. La prochaine est attendue en 2028.
La délégation française comptait six acheteurs, dont des représentants des Grandes Évasions, Couleurs Rugby, de Shanti Travel, d'Asia et d'Australie Tours.
Pour chacun, explique Lucie Bottero, trente rendez-vous par jour, soit soixante sur les deux journées professionnelles des 17 et 18 novembre, prolongées par une soirée pour continuer les échanges avec les opérateurs australiens.
Ici, ce sont les hôteliers, les excursions, les circuits et les membres du collectif Signature Experiences qui viennent, selon ses mots, à la rencontre des chefs de produit européens.
L'édition britannique a lieu tous les deux ans. La prochaine est attendue en 2028.
La délégation française comptait six acheteurs, dont des représentants des Grandes Évasions, Couleurs Rugby, de Shanti Travel, d'Asia et d'Australie Tours.
Pour chacun, explique Lucie Bottero, trente rendez-vous par jour, soit soixante sur les deux journées professionnelles des 17 et 18 novembre, prolongées par une soirée pour continuer les échanges avec les opérateurs australiens.
Plus de vendeurs que d'acheteurs
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Les chiffres de l'organisateur disent l'équilibre de la salle : 163 représentants de l'offre pour 114 acheteurs.
Pour un hôtelier de l'Outback ou un petit opérateur régional, un chef de produit européen n'est pas un client parmi d'autres.
Une fois son excursion ou son hôtel inscrit dans une programmation, ce sont les agences qui distribuent ce voyagiste qui peuvent le proposer, toute une saison, sans que leurs conseillers aient jamais rencontré l'opérateur.
Le marché français justifie l'effort : 145 297 arrivées en provenance de France en 2025, en hausse de 17% sur un an, selon Tourism Australia.
Pour un hôtelier de l'Outback ou un petit opérateur régional, un chef de produit européen n'est pas un client parmi d'autres.
Une fois son excursion ou son hôtel inscrit dans une programmation, ce sont les agences qui distribuent ce voyagiste qui peuvent le proposer, toute une saison, sans que leurs conseillers aient jamais rencontré l'opérateur.
Le marché français justifie l'effort : 145 297 arrivées en provenance de France en 2025, en hausse de 17% sur un an, selon Tourism Australia.
L'Outback sans volant, et les questions à poser
Florence Ichkhan, cheffe de produit chez Asia, en donne un exemple. À Londres, elle a retrouvé Untamed Escapes, un opérateur rencontré en mai en Australie. Elle le connaissait pour ses itinéraires d'aventure, avec nuits en campement ou en swag, et pour ses voyages privatifs.
Elle y a relevé cette fois des formules avec hébergement en dur, dont un trajet d'Adélaïde à Alice Springs par les Flinders Ranges, qu'elle avait découvertes en mai, jusqu'au Centre rouge. Elle y voit une réponse pour des clients qui veulent découvrir l'Outback de façon accompagnée et confortable, sans conduire ni camper.
C'est une piste qui l'intéresse, pas une décision : rien n'indique à ce stade qu'Asia programmera ce circuit en 2027.
C'est à ce niveau de détail qu'un rendez-vous change le conseil. Florence Ichkhan évoque, pour l'évolution de la gamme, des hôtels de trois à quatre étoiles. La fiche publiée par l'opérateur pour son circuit Explorers Way de sept jours prévoit, elle, cinq nuits en chambre à deux lits et, à Kings Canyon, une nuit en chambre mixte de quatre avec sanitaires partagés.
Pour un couple qui attend une salle de bains privative chaque soir, la question se règle avant le devis, pas à l'arrivée.
Même vigilance sur la langue. Florence Ichkhan a observé que des prestataires d'excursions développent la traduction en direct lorsqu'aucun guide francophone n'est disponible. Le fonctionnement varie d'un opérateur à l'autre : mieux vaut savoir, avant de vendre, si le client échangera en français avec son guide ou suivra une visite traduite.
Côté accès, Qantas prévoit de relier Londres à Sydney sans escale à partir d'octobre 2027, un projet dont TourMaG a déjà examiné l'intérêt pour les voyageurs français.
Soixante rendez-vous par acheteur ne feront pas soixante nouveaux produits. Mais une partie de ce que l'agence aura demain à proposer s'est discutée à Londres, rendez-vous après rendez-vous.
Au prochain client qui demande l'Outback sans prendre le volant, la question à poser à son voyagiste tient en une ligne : qu'avez-vous rapporté de Londres ?
Elle y a relevé cette fois des formules avec hébergement en dur, dont un trajet d'Adélaïde à Alice Springs par les Flinders Ranges, qu'elle avait découvertes en mai, jusqu'au Centre rouge. Elle y voit une réponse pour des clients qui veulent découvrir l'Outback de façon accompagnée et confortable, sans conduire ni camper.
C'est une piste qui l'intéresse, pas une décision : rien n'indique à ce stade qu'Asia programmera ce circuit en 2027.
C'est à ce niveau de détail qu'un rendez-vous change le conseil. Florence Ichkhan évoque, pour l'évolution de la gamme, des hôtels de trois à quatre étoiles. La fiche publiée par l'opérateur pour son circuit Explorers Way de sept jours prévoit, elle, cinq nuits en chambre à deux lits et, à Kings Canyon, une nuit en chambre mixte de quatre avec sanitaires partagés.
Pour un couple qui attend une salle de bains privative chaque soir, la question se règle avant le devis, pas à l'arrivée.
Même vigilance sur la langue. Florence Ichkhan a observé que des prestataires d'excursions développent la traduction en direct lorsqu'aucun guide francophone n'est disponible. Le fonctionnement varie d'un opérateur à l'autre : mieux vaut savoir, avant de vendre, si le client échangera en français avec son guide ou suivra une visite traduite.
Côté accès, Qantas prévoit de relier Londres à Sydney sans escale à partir d'octobre 2027, un projet dont TourMaG a déjà examiné l'intérêt pour les voyageurs français.
Soixante rendez-vous par acheteur ne feront pas soixante nouveaux produits. Mais une partie de ce que l'agence aura demain à proposer s'est discutée à Londres, rendez-vous après rendez-vous.
Au prochain client qui demande l'Outback sans prendre le volant, la question à poser à son voyagiste tient en une ligne : qu'avez-vous rapporté de Londres ?
Sébastien Cros - Photo : SC
Sébastien Cros est journaliste indépendant et photographe basé en Australie, fondateur de WeTravelAustralia™.
Après vingt-cinq ans dans l'industrie touristique australienne, notamment comme Managing Director d'Across Australia (groupe Goway), il consacre désormais son écriture à des récits éditoriaux dédiés à la destination, à la croisée du storytelling, de la photographie et du regard de terrain.
Après vingt-cinq ans dans l'industrie touristique australienne, notamment comme Managing Director d'Across Australia (groupe Goway), il consacre désormais son écriture à des récits éditoriaux dédiés à la destination, à la croisée du storytelling, de la photographie et du regard de terrain.