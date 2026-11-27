Les agences de voyages ont été mises à l'honneur lors de la première traversée du MSC World Asia - Photo : LG
À peine livré à Saint-Nazaire, le MSC World Asia a accueilli 300 agents de voyages pour sa première traversée jusqu’au Havre.
MSC Croisières a profité de cette croisière pour récompenser ses partenaires.
Selon Patrick Pourbaix, directeur général de MSC Croisières France, le BtoB représente 75% du volume d’affaires de la compagnie en France.
Parmi les 24 distinctions remises lors de la cérémonie, Pascal Girardot, de Voyages Girardot, a reçu un prix d’honneur pour "l’ensemble de sa carrière".
MSC Croisières a profité de cette croisière pour récompenser ses partenaires.
Selon Patrick Pourbaix, directeur général de MSC Croisières France, le BtoB représente 75% du volume d’affaires de la compagnie en France.
Parmi les 24 distinctions remises lors de la cérémonie, Pascal Girardot, de Voyages Girardot, a reçu un prix d’honneur pour "l’ensemble de sa carrière".
Les Antilles récompensées avec AVS Voyages
Pascal Girardot (Voyages Girardot) a été chaleureusement applaudi après avoir été honoré d'un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière - Photo : LG
Sur le plan commercial, AVS Voyages agence basée à Fort-de-France, a décroché le prix des meilleures ventes individuelles au niveau national, métropole et outre-mer confondus.
Josy Tourisme s’est distingué sur les ventes groupes et Karavel a été désigné meilleur réseau de distribution.
Josy Tourisme s’est distingué sur les ventes groupes et Karavel a été désigné meilleur réseau de distribution.
Le palmarès des All Stars of the Sea 2026
Prix Lauréat
Meilleures ventes individuelles: AVS Voyages
Meilleures ventes groupes : Josy Tourisme
Meilleur réseau de distribution : Karavel
Meilleure agence de voyages en ligne : Les Experts du Voyage
Meilleures ventes MSC Yacht Club : Croisiland
Meilleure agence d’outre-mer : Penchard Voyages
Prix d’honneur pour l’ensemble de la carrière : Pascal Girardot (Voyages Girardot)
Meilleure initiative : Sainte Claire / Navitour
Meilleures ventes de forfaits prépayés : Verdié Voyages
Meilleures ventes MSC World Cruise : Planète Croisière
Meilleures ventes MSC Grand Voyages : Central Cruise
Compagnie aérienne partenaire : Corsair
Meilleures ventes sur une nouvelle destination : Travel Boutic
Meilleure performance MICE : BBLACK
Meilleures ventes MSC World Asia : CFA Voyages
Les partenaires régionaux récompensés
Sud-Est : Contrastes Voyages
Occitanie : Ellipse Voyages
Rhône-Alpes : TUI Clermont
Sud-Ouest : Dugrava Voyages
Grand Est : Voyages E.Leclerc Cernay
Nord : Périer Voyages
Grand Ouest : Voyages E.Leclerc Saumur
Paris–Île-de-France : SEA Voyages
Centre–Île-de-France : Viet Voyages
Meilleures ventes individuelles: AVS Voyages
Meilleures ventes groupes : Josy Tourisme
Meilleur réseau de distribution : Karavel
Meilleure agence de voyages en ligne : Les Experts du Voyage
Meilleures ventes MSC Yacht Club : Croisiland
Meilleure agence d’outre-mer : Penchard Voyages
Prix d’honneur pour l’ensemble de la carrière : Pascal Girardot (Voyages Girardot)
Meilleure initiative : Sainte Claire / Navitour
Meilleures ventes de forfaits prépayés : Verdié Voyages
Meilleures ventes MSC World Cruise : Planète Croisière
Meilleures ventes MSC Grand Voyages : Central Cruise
Compagnie aérienne partenaire : Corsair
Meilleures ventes sur une nouvelle destination : Travel Boutic
Meilleure performance MICE : BBLACK
Meilleures ventes MSC World Asia : CFA Voyages
Les partenaires régionaux récompensés
Sud-Est : Contrastes Voyages
Occitanie : Ellipse Voyages
Rhône-Alpes : TUI Clermont
Sud-Ouest : Dugrava Voyages
Grand Est : Voyages E.Leclerc Cernay
Nord : Périer Voyages
Grand Ouest : Voyages E.Leclerc Saumur
Paris–Île-de-France : SEA Voyages
Centre–Île-de-France : Viet Voyages
Publié par Laurent Guéna Rédacteur CruiseMaG - TourMaG.com
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