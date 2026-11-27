Prix Lauréat



Meilleures ventes individuelles: AVS Voyages

Meilleures ventes groupes : Josy Tourisme

Meilleur réseau de distribution : Karavel

Meilleure agence de voyages en ligne : Les Experts du Voyage

Meilleures ventes MSC Yacht Club : Croisiland

Meilleure agence d’outre-mer : Penchard Voyages

Prix d’honneur pour l’ensemble de la carrière : Pascal Girardot (Voyages Girardot)

Meilleure initiative : Sainte Claire / Navitour

Meilleures ventes de forfaits prépayés : Verdié Voyages

Meilleures ventes MSC World Cruise : Planète Croisière

Meilleures ventes MSC Grand Voyages : Central Cruise

Compagnie aérienne partenaire : Corsair

Meilleures ventes sur une nouvelle destination : Travel Boutic

Meilleure performance MICE : BBLACK

Meilleures ventes MSC World Asia : CFA Voyages



Les partenaires régionaux récompensés



Sud-Est : Contrastes Voyages

Occitanie : Ellipse Voyages

Rhône-Alpes : TUI Clermont

Sud-Ouest : Dugrava Voyages

Grand Est : Voyages E.Leclerc Cernay

Nord : Périer Voyages

Grand Ouest : Voyages E.Leclerc Saumur

Paris–Île-de-France : SEA Voyages

Centre–Île-de-France : Viet Voyages