Guide Michelin : le South Australia veut transformer ses premières étoiles en voyages

Magill Estate Restaurant et son équipe célèbrent leurs deux étoiles dans la sélection Michelin South Australia 2027 - Crédit photo : MICHELIN Guide
Scott Huggins avait envisagé de partir en France pour décrocher une étoile Michelin. C’est finalement le Guide qui est venu jusqu’à lui.
Le 14 octobre 2026, au centre des congrès d’Adelaide, Magill Estate Restaurant est devenu le premier restaurant australien récompensé de deux étoiles.
Derrière la distinction, le chef insiste sur treize années de travail, la constance et l’engagement quotidien de son équipe.
Surplombant les vignes de Penfolds, au pied des Adelaide Hills, l’établissement réunit plusieurs des atouts que le South Australia souhaite désormais faire connaître davantage : une gastronomie liée à ses produits et à ses vins, accessible depuis la ville, mais tournée vers les territoires qui l’entourent.
Pour les professionnels du tourisme, la question commence précisément là. Comment faire d’une table une raison de venir, puis de rester et d’explorer ?
Le 14 octobre 2026, au centre des congrès d’Adelaide, Magill Estate Restaurant est devenu le premier restaurant australien récompensé de deux étoiles.
Derrière la distinction, le chef insiste sur treize années de travail, la constance et l’engagement quotidien de son équipe.
Surplombant les vignes de Penfolds, au pied des Adelaide Hills, l’établissement réunit plusieurs des atouts que le South Australia souhaite désormais faire connaître davantage : une gastronomie liée à ses produits et à ses vins, accessible depuis la ville, mais tournée vers les territoires qui l’entourent.
Pour les professionnels du tourisme, la question commence précisément là. Comment faire d’une table une raison de venir, puis de rester et d’explorer ?
Pourquoi l’Australie, et pourquoi le South Australia ?
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Cette première sélection de restaurants marque une nouvelle étape dans la présence de Michelin en Australie, où le Guide référençait déjà des hôtels.
Pour expliquer le calendrier de son arrivée, Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin, met en avant l’évolution de la scène culinaire locale.
Auprès de TourMaG, il évoque un niveau de « maturité, d’identité et de confiance » ayant fait du South Australia le bon point de départ. Le discours dépasse la seule sophistication des assiettes. Michelin souligne la qualité des produits, la proximité des régions viticoles et une cuisine ouverte aux influences internationales.
Le communiqué accompagnant la sélection insiste aussi sur le rôle du feu, du bois et du charbon, ainsi que sur l’intégration d’ingrédients australiens dans des cuisines nourries de traditions européennes et asiatiques.
Cette implantation s’inscrit également dans un partenariat avec le gouvernement de l’État. Lors d'un point presse le 14 octobre dernier, le Premier ministre du South Australia, Peter Malinauskas, a évoqué un engagement de cinq ans avec Michelin et une exclusivité australienne de douze mois.
Il a toutefois rappelé que cet accord ne garantissait ni étoile, ni présence dans la sélection : il ouvrait la possibilité d’être évalué. Le partenariat de destination et les distinctions attribuées aux restaurants relèvent donc de deux démarches distinctes.
Lire aussi : Australie : une nouvelle stratégie qui vise les voyageurs français
Pour expliquer le calendrier de son arrivée, Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin, met en avant l’évolution de la scène culinaire locale.
Auprès de TourMaG, il évoque un niveau de « maturité, d’identité et de confiance » ayant fait du South Australia le bon point de départ. Le discours dépasse la seule sophistication des assiettes. Michelin souligne la qualité des produits, la proximité des régions viticoles et une cuisine ouverte aux influences internationales.
Le communiqué accompagnant la sélection insiste aussi sur le rôle du feu, du bois et du charbon, ainsi que sur l’intégration d’ingrédients australiens dans des cuisines nourries de traditions européennes et asiatiques.
Cette implantation s’inscrit également dans un partenariat avec le gouvernement de l’État. Lors d'un point presse le 14 octobre dernier, le Premier ministre du South Australia, Peter Malinauskas, a évoqué un engagement de cinq ans avec Michelin et une exclusivité australienne de douze mois.
Il a toutefois rappelé que cet accord ne garantissait ni étoile, ni présence dans la sélection : il ouvrait la possibilité d’être évalué. Le partenariat de destination et les distinctions attribuées aux restaurants relèvent donc de deux démarches distinctes.
Lire aussi : Australie : une nouvelle stratégie qui vise les voyageurs français
Des produits qui racontent un territoire
Cette identité culinaire se retrouve dans le regard des professionnels qui travaillent les produits de la région.
Pour Imogen Czulowski, cheffe freelance intervenant notamment chez Africola, les produits de la mer constituent l’une des grandes fiertés gastronomiques du South Australia. Elle cite notamment les huîtres de Coffin Bay et souligne l’importance de la manière de préparer et de mettre en valeur les ressources marines locales.
Son regard apporte une dimension concrète au discours sur la destination. Derrière une assiette, il existe des lieux de production, des savoir-faire et des personnes à rencontrer.
Pour le voyageur, la découverte gastronomique peut ainsi commencer au restaurant et se prolonger sur le territoire dont proviennent les produits. Pour le professionnel du voyage, elle offre un fil conducteur susceptible de relier plusieurs étapes d’un séjour.
Pour Imogen Czulowski, cheffe freelance intervenant notamment chez Africola, les produits de la mer constituent l’une des grandes fiertés gastronomiques du South Australia. Elle cite notamment les huîtres de Coffin Bay et souligne l’importance de la manière de préparer et de mettre en valeur les ressources marines locales.
Son regard apporte une dimension concrète au discours sur la destination. Derrière une assiette, il existe des lieux de production, des savoir-faire et des personnes à rencontrer.
Pour le voyageur, la découverte gastronomique peut ainsi commencer au restaurant et se prolonger sur le territoire dont proviennent les produits. Pour le professionnel du voyage, elle offre un fil conducteur susceptible de relier plusieurs étapes d’un séjour.
Une sélection qui dépasse les grandes tables d’Adelaide
Sequoia Lodge, dans les Adelaide Hills, distingué de deux Clefs Michelin - Crédit photo : Sébastien Cros / WeTravelAustralia
Le premier millésime réunit 77 restaurants : un établissement à deux étoiles, dix à une étoile, seize Bib Gourmand et cinquante adresses dans la catégorie « Selected ».
À Adelaide et dans ses environs, Botanic, arkhé, Esmay ou Aurora at ILA figurent parmi les tables étoilées. Mais une partie du palmarès invite déjà à quitter le centre urbain.
Maxwell Restaurant se trouve à McLaren Vale, Hentley Farm dans la Barossa Valley et Skillogalee Barrel House dans la Clare Valley. Dans les Adelaide Hills, Aptos, Anvers Restaurant et LVN Restaurant at Bird in Hand complètent cette géographie gastronomique.
Pour un conseiller voyages, ces noms peuvent devenir des points d’appui pour associer un repas à une découverte viticole, une rencontre avec un producteur ou une nuit dans la région.
Les Bib Gourmand élargissent également le propos au-delà de la gastronomie haut de gamme. Africola, Parwana Afghan Kitchen ou La Popular Taqueria notamment, sont distingués pour leur cuisine offrant un bon rapport qualité-prix.
La sélection générale s’étend jusqu’à Port Lincoln, Kangaroo Island et Hawker. Elle donne ainsi des repères pour construire des parcours qui ne se limitent ni aux restaurants étoilés, ni à un seul niveau de budget.
À Adelaide et dans ses environs, Botanic, arkhé, Esmay ou Aurora at ILA figurent parmi les tables étoilées. Mais une partie du palmarès invite déjà à quitter le centre urbain.
Maxwell Restaurant se trouve à McLaren Vale, Hentley Farm dans la Barossa Valley et Skillogalee Barrel House dans la Clare Valley. Dans les Adelaide Hills, Aptos, Anvers Restaurant et LVN Restaurant at Bird in Hand complètent cette géographie gastronomique.
Pour un conseiller voyages, ces noms peuvent devenir des points d’appui pour associer un repas à une découverte viticole, une rencontre avec un producteur ou une nuit dans la région.
Les Bib Gourmand élargissent également le propos au-delà de la gastronomie haut de gamme. Africola, Parwana Afghan Kitchen ou La Popular Taqueria notamment, sont distingués pour leur cuisine offrant un bon rapport qualité-prix.
La sélection générale s’étend jusqu’à Port Lincoln, Kangaroo Island et Hawker. Elle donne ainsi des repères pour construire des parcours qui ne se limitent ni aux restaurants étoilés, ni à un seul niveau de budget.
De la visibilité internationale aux séjours
Interrogé par TourMaG sur la portée internationale de cette reconnaissance, puis sur son potentiel auprès du marché français, Peter Malinauskas défend la capacité de Michelin à porter le South Australia devant un public plus large.
Son invitation aux Français prend une tournure plus spontanée : « Quand il fait froid là-bas, il fait chaud ici. Alors prenez l’avion. »
Au lendemain de la cérémonie, il est néanmoins trop tôt pour attribuer au Guide une progression des arrivées internationales ou des nuitées. Dans ses réponses, Gwendal Poullennec décrit plutôt un mécanisme possible : la reconnaissance des chefs, des producteurs et des traditions culinaires peut encourager les visiteurs à prolonger leur séjour et à découvrir davantage une région.
La portée touristique du Guide dépendra donc aussi de la façon dont les acteurs locaux s’empareront de cette visibilité.
Les restaurateurs eux-mêmes raisonnent au-delà de leur salle. Justin James, dont le restaurant Aptos reçoit une étoile, a expliqué au point presse qu’un visiteur attiré par une table pouvait ensuite en découvrir d’autres, mais aussi dépenser dans l’hébergement, les déplacements, les arts et les loisirs.
Pour les voyagistes et réceptifs, cette perspective pose une question pratique : comment transformer une réservation de restaurant en une étape cohérente du voyage, avec le temps, les transports et les expériences nécessaires autour ?
Son invitation aux Français prend une tournure plus spontanée : « Quand il fait froid là-bas, il fait chaud ici. Alors prenez l’avion. »
Au lendemain de la cérémonie, il est néanmoins trop tôt pour attribuer au Guide une progression des arrivées internationales ou des nuitées. Dans ses réponses, Gwendal Poullennec décrit plutôt un mécanisme possible : la reconnaissance des chefs, des producteurs et des traditions culinaires peut encourager les visiteurs à prolonger leur séjour et à découvrir davantage une région.
La portée touristique du Guide dépendra donc aussi de la façon dont les acteurs locaux s’empareront de cette visibilité.
Les restaurateurs eux-mêmes raisonnent au-delà de leur salle. Justin James, dont le restaurant Aptos reçoit une étoile, a expliqué au point presse qu’un visiteur attiré par une table pouvait ensuite en découvrir d’autres, mais aussi dépenser dans l’hébergement, les déplacements, les arts et les loisirs.
Pour les voyagistes et réceptifs, cette perspective pose une question pratique : comment transformer une réservation de restaurant en une étape cohérente du voyage, avec le temps, les transports et les expériences nécessaires autour ?
Six hôtels à Clefs pour prolonger l’expérience
La sélection hôtelière apporte une première réponse.
Six établissements du South Australia disposent de Clefs Michelin : Southern Ocean Lodge, sur Kangaroo Island, en possède trois ; Thorngrove Manor et Sequoia Lodge, dans les Adelaide Hills, en comptent deux chacun. Le Mas Barossa, Mount Lofty House & Estate et Sticky Rice Villas sont distingués d’une Clef.
Les Clefs récompensent l’expérience hôtelière, indépendamment des étoiles attribuées aux restaurants. Leur présence permet néanmoins de rapprocher deux dimensions du séjour : où manger et où dormir.
Pour les professionnels du sur-mesure, la combinaison ouvre des possibilités entre Adelaide, les Adelaide Hills, la Barossa et Kangaroo Island. Elle invite surtout à donner du temps à chaque étape, en tenant compte des distances, des disponibilités et des envies du voyageur.
Dans ses réponses à TourMaG, Gwendal Poullennec présente d’ailleurs les sélections de restaurants et d’hôtels comme deux regards indépendants mais complémentaires sur une destination. Leur intérêt commun réside dans leur capacité à encourager une découverte plus large des paysages, des producteurs et des traditions locales.
Six établissements du South Australia disposent de Clefs Michelin : Southern Ocean Lodge, sur Kangaroo Island, en possède trois ; Thorngrove Manor et Sequoia Lodge, dans les Adelaide Hills, en comptent deux chacun. Le Mas Barossa, Mount Lofty House & Estate et Sticky Rice Villas sont distingués d’une Clef.
Les Clefs récompensent l’expérience hôtelière, indépendamment des étoiles attribuées aux restaurants. Leur présence permet néanmoins de rapprocher deux dimensions du séjour : où manger et où dormir.
Pour les professionnels du sur-mesure, la combinaison ouvre des possibilités entre Adelaide, les Adelaide Hills, la Barossa et Kangaroo Island. Elle invite surtout à donner du temps à chaque étape, en tenant compte des distances, des disponibilités et des envies du voyageur.
Dans ses réponses à TourMaG, Gwendal Poullennec présente d’ailleurs les sélections de restaurants et d’hôtels comme deux regards indépendants mais complémentaires sur une destination. Leur intérêt commun réside dans leur capacité à encourager une découverte plus large des paysages, des producteurs et des traditions locales.
Un Français pour raconter les vins du South Australia
La soirée a aussi récompensé Maxime Martin, sommelier français de Hardy’s Verandah, lauréat du Sommelier Award.
Le restaurant figure dans la catégorie « Selected » : le prix distingue ici le professionnel du vin, et non une table étoilée.
Dans sa présentation du lauréat, Michelin souligne sa priorité donnée aux producteurs du South Australia et sa manière de rendre les vins accessibles, sans élitisme.
Ce rôle de passeur rejoint directement l’enjeu touristique. Une appellation ou un domaine prend une autre dimension lorsqu’une personne en explique le lieu, les choix et l’histoire. La reconnaissance Michelin peut susciter la curiosité ; les chefs, sommeliers, producteurs, guides et hôteliers donnent ensuite du contenu à la découverte.
Le South Australia dispose désormais d’un nouvel argument auprès des voyageurs français.
Pour les professionnels qui programment l’Australie, l’occasion consiste à enrichir les itinéraires : prévoir une étape gastronomique, prolonger un séjour dans les vignobles ou associer une table à la découverte de son territoire. Les premières étoiles sont attribuées. Les voyages qu’elles pourraient inspirer restent à construire.
Lire aussi : Comment se vend vraiment l'Australie en 2026 ?
Le restaurant figure dans la catégorie « Selected » : le prix distingue ici le professionnel du vin, et non une table étoilée.
Dans sa présentation du lauréat, Michelin souligne sa priorité donnée aux producteurs du South Australia et sa manière de rendre les vins accessibles, sans élitisme.
Ce rôle de passeur rejoint directement l’enjeu touristique. Une appellation ou un domaine prend une autre dimension lorsqu’une personne en explique le lieu, les choix et l’histoire. La reconnaissance Michelin peut susciter la curiosité ; les chefs, sommeliers, producteurs, guides et hôteliers donnent ensuite du contenu à la découverte.
Le South Australia dispose désormais d’un nouvel argument auprès des voyageurs français.
Pour les professionnels qui programment l’Australie, l’occasion consiste à enrichir les itinéraires : prévoir une étape gastronomique, prolonger un séjour dans les vignobles ou associer une table à la découverte de son territoire. Les premières étoiles sont attribuées. Les voyages qu’elles pourraient inspirer restent à construire.
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Sébastien Cros - Photo : SC
Sébastien Cros est journaliste indépendant et photographe basé en Australie, fondateur de WeTravelAustralia™.
Après vingt-cinq ans dans l'industrie touristique australienne, notamment comme Managing Director d'Across Australia (groupe Goway), il consacre désormais son écriture à des récits éditoriaux dédiés à la destination, à la croisée du storytelling, de la photographie et du regard de terrain.
Après vingt-cinq ans dans l'industrie touristique australienne, notamment comme Managing Director d'Across Australia (groupe Goway), il consacre désormais son écriture à des récits éditoriaux dédiés à la destination, à la croisée du storytelling, de la photographie et du regard de terrain.