Guide Michelin : le South Australia veut transformer ses premières étoiles en voyages

Interrogé par TourMaG sur la portée internationale de cette reconnaissance, puis sur son potentiel auprès du marché français, Peter Malinauskas défend la capacité de Michelin à porter le South Australia devant un public plus large.



Son invitation aux Français prend une tournure plus spontanée : « Quand il fait froid là-bas, il fait chaud ici. Alors prenez l’avion. »



Au lendemain de la cérémonie, il est néanmoins trop tôt pour attribuer au Guide une progression des arrivées internationales ou des nuitées. Dans ses réponses, Gwendal Poullennec décrit plutôt un mécanisme possible : la reconnaissance des chefs, des producteurs et des traditions culinaires peut encourager les visiteurs à prolonger leur séjour et à découvrir davantage une région.



La portée touristique du Guide dépendra donc aussi de la façon dont les acteurs locaux s’empareront de cette visibilité.



Les restaurateurs eux-mêmes raisonnent au-delà de leur salle. Justin James, dont le restaurant Aptos reçoit une étoile, a expliqué au point presse qu’un visiteur attiré par une table pouvait ensuite en découvrir d’autres, mais aussi dépenser dans l’hébergement, les déplacements, les arts et les loisirs.



Pour les voyagistes et réceptifs, cette perspective pose une question pratique : comment transformer une réservation de restaurant en une étape cohérente du voyage, avec le temps, les transports et les expériences nécessaires autour ?