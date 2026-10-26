G'day Australia : comment le terrain fait évoluer le conseil en agence de voyages

Il ne faut pas attendre la demande du client. Le client, on va le chercher

La suite se joue désormais en agence. «», lance Adil Hmami, encourageant les conseillers à, notamment ceux qui ont apprécié d’autres destinations de nature ou d’aventure, pour leur présenter une Australie adaptée à leur profil.: une expérience à raconter, une région à suggérer, un projet à construire avec l’appui des spécialistes.peuvent prolonger le séjour, sans attendre qu’une demande Australie arrive spontanément.Stéphanie prévoit ainsi de partager ses découvertes avec sa responsable et de mettre la destination en avant lors d’un prochain salon du mariage à Rennes, tout en poursuivant sa communication en agence et sur les réseaux sociaux.Sylvaine prépare, elle, un compte rendu destiné aux différents bureaux européens de NAAR et un échange avec sa responsable de production sur les nouveautés pertinentes pour leur marché. L’une travaille au contact des voyageurs, l’autre contribue à la construction des séjours et au conseil aux agences : leurs découvertes n’empruntent pas les mêmes circuits, mais peuvent