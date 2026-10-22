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Travelsoft : Luisa Camara prend la tête de Travelgate, Pedro Camara dirige Travelsoft Services

Travelgate est une filiale du groupe Travelsoft


Luisa Camara dirige Travelgate depuis juin 2026, à la suite du fondateur Pedro Camara. Ce dernier dirige Travelsoft Services et développe une nouvelle société au sein du groupe Travelsoft. Travelgate prévoit d’intégrer les contenus hôteliers à sa connexion de réservation.


Rédigé par le Mardi 27 Octobre 2026 à 17:53

Travelsoft : Luisa Camara prend la tête de Travelgate, Pedro Camara dirige Travelsoft Services - Photo Travelsoft
Travelsoft : Luisa Camara prend la tête de Travelgate, Pedro Camara dirige Travelsoft Services - Photo Travelsoft
PONANT
Changement de direction chez Travelsoft. Luisa Camara dirige Travelgate depuis juin 2026, succédant au fondateur, Pedro Camara, indique un communiqué de presse du groupe. Elle est chargée de la stratégie et des opérations.

Arrivée en avril 2016, elle a exercé des fonctions commerciales, produit, marketing et stratégie avant de devenir directrice commerciale. Elle pilote aussi ConX et AfterX, les événements annuels de Travelgate à Majorque.

« Notre prochaine étape consiste à intégrer les contenus relatifs aux hôtels et aux chambres dans la même connexion que celle que nos clients utilisent déjà pour consulter les disponibilités et les tarifs, et effectuer leurs réservations », déclare Luisa Camara.

Les informations sur les hôtels, les chambres et les formules de pension doivent ainsi être fournies avec les disponibilités et les tarifs, dans une description harmonisée exploitable par les systèmes de distribution et les outils d’intelligence artificielle.

Óscar Pérez et Carlos Tur, membres de l’équipe fondatrice, restent respectivement responsables de la technologie et du produit, et des systèmes d’information. Joan Palou demeure directeur financier.

Pedro Camara prépare une nouvelle société

Autres articles
Pedro Camara dirige Travelsoft Services, qui distribue des hébergements et d’autres services touristiques aux agences de voyages. Il développe, à partir de cette activité, une nouvelle société du groupe, dont les détails seront dévoilés ultérieurement. Il reste conseiller exécutif auprès du conseil d’administration de Travelgate.

Luisa et Pedro Camara siègent tous deux au comité exécutif de Travelsoft.

« Cette nouvelle étape me permet de renouer avec la création d’entreprise, fort de l’expérience acquise en construisant Travelgate et du soutien de Travelsoft », souligne Pedro Camara.

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Tags : travelsoft
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