Travelsoft intègre les contenus aériens de Travelport dans Orchestra

L'intégration met à disposition les contenus aériens traditionnels EDIFACT ainsi que les contenus NDC (New Distribution Capability) proposés par Travelport. Le groupe indique que cette infrastructure permettra également de distribuer ces contenus enrichis en temps réel via son Transport Hub, dont Orchestra constitue le socle technologique.



Selon le communiqué de presse, cette évolution doit permettre aux agences de bénéficier d'un choix plus large de compagnies aériennes tout en améliorant l'efficacité opérationnelle de leurs outils de réservation.



« Cette intégration représente une étape stratégique dans notre expansion européenne. En collaborant avec Orchestra et l'écosystème Travelsoft, nous mettons à disposition nos contenus NDC et traditionnels auprès d'un réseau diversifié de plateformes technologiques et de leurs agences clientes sur plusieurs marchés », déclare Fred Lindgren, Vice President Sales chez Travelport, cité dans le communiqué.