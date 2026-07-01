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Travelsoft intègre les contenus aériens de Travelport dans Orchestra

intégration de la plateforme Trip Services API de Travelport


Le groupe Travelsoft poursuit le renforcement de son offre de distribution aérienne. Grâce à l'intégration de la plateforme Trip Services API de Travelport au sein d'Orchestra, plus de 400 agences de voyages européennes auront progressivement accès aux contenus EDIFACT et NDC du fournisseur technologique.


Rédigé par le Mercredi 1 Juillet 2026 à 16:27

Travelsoft intègre les contenus aériens de Travelport dans Orchestra - Photo Depositphotos
Travelsoft intègre les contenus aériens de Travelport dans Orchestra - Photo Depositphotos
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Travelsoft et Travelport annoncent l'intégration de la plateforme Trip Services API de Travelport au sein d'Orchestra, le hub transport développé par le groupe français. Cette collaboration permet désormais de rendre accessibles les contenus aériens de Travelport à l'ensemble de l'écosystème Travelsoft.

Dans un premier temps, l'intégration concerne Orchestra ainsi que Travel Compositor, la plateforme de packaging dynamique du groupe. Elle sera ensuite progressivement déployée sur les autres solutions de Travelsoft, notamment airQuest, Atcore, Tigerbay, traffics, Travel Connection Technology et Travelsoft Services.

À terme, cette évolution permettra à plus de 400 agences de voyages européennes utilisant les différentes plateformes du groupe d'accéder à l'offre aérienne de Travelport.

Les contenus EDIFACT et NDC disponibles dans l'écosystème Travelsoft

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L'intégration met à disposition les contenus aériens traditionnels EDIFACT ainsi que les contenus NDC (New Distribution Capability) proposés par Travelport. Le groupe indique que cette infrastructure permettra également de distribuer ces contenus enrichis en temps réel via son Transport Hub, dont Orchestra constitue le socle technologique.

Selon le communiqué de presse, cette évolution doit permettre aux agences de bénéficier d'un choix plus large de compagnies aériennes tout en améliorant l'efficacité opérationnelle de leurs outils de réservation.

« Cette intégration représente une étape stratégique dans notre expansion européenne. En collaborant avec Orchestra et l'écosystème Travelsoft, nous mettons à disposition nos contenus NDC et traditionnels auprès d'un réseau diversifié de plateformes technologiques et de leurs agences clientes sur plusieurs marchés », déclare Fred Lindgren, Vice President Sales chez Travelport, cité dans le communiqué.

Des développements sur le service après-vente

Au-delà de la distribution des contenus, les deux partenaires indiquent avoir étendu leur collaboration aux services après-vente. Les développements en cours concernent notamment les échanges de billets, la gestion des modifications involontaires, les services additionnels, ainsi que les fonctions de billetterie, d'upsell et de réservation multi-destinations.

Pour Mikel Otxandorena, VP Hospitality & Transport chez Orchestra (Travelsoft Group), cette intégration renforce l'offre aérienne du groupe.

« L'intégration des contenus de Travelport dans la plateforme Orchestra nous permet de renforcer notre offre aérienne. Notre Transport Hub, construit autour d'Orchestra, facilite la distribution de contenus enrichis à travers les différentes plateformes du groupe tout en donnant accès à une offre de compagnies aériennes plus large et plus compétitive », souligne-t-il dans le communiqué.

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Tags : travelsoft
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