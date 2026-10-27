Civitatis Pro lance sa première PRO Week avant le Black Friday

« Pour les agences de voyages, chaque réservation compte, et nous savons qu’améliorer la rentabilité de leur activité est une priorité. C’est pourquoi nous lançons cette année, pour la première fois, la PRO Week. (…)



C’est une façon de continuer à soutenir nos partenaires avec des initiatives qui apportent de la valeur à leur activité, et surtout de les aider à dynamiser leurs ventes en vue de la clôture de l’année », explique Georges Sans, directeur du développement pour la France de Civitatis, dans le communiqué.