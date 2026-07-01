Civitatis lance Civitatis Pro pour structurer sa distribution B2B !

Aujourd'hui, nous collaborons avec plus de 50 000 partenaires dans le monde. Nous souhaitions doter cet écosystème d'une identité, d'outils et d'une proposition de valeur à la hauteur de son importance et de sa maturité. Il ne s'agit pas d'un simple changement de nom, mais d'un engagement sur la manière dont nous voulons rivaliser, collaborer et continuer à grandir aux côtés de nos partenaires.

Nous voulons que chaque professionnel du tourisme trouve en Civitatis Pro bien plus qu'un prestataire d'activités : un véritable partenaire capable de l'aider à vendre davantage, à optimiser ses opérations et à offrir une expérience différenciante à ses clients.