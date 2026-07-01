Civitatis lance Civitatis Pro pour structurer sa distribution B2B à l'échelle mondiale, Andres Spitzer, Veronica de Iscar et Enrique Espinel, image de Civitatis
Pour soutenir son développement international, Civitatis officialise le lancement de sa nouvelle marque Civitatis Pro.
Cette initiative va permettre d'unifier ses différents services B2B sous une identité unique.
Présente sur des zones spécifiques telles que la France, l'Espagne, l'Italie ou le Mexique, la marque entend ainsi capitaliser sur un réseau pro "en pleine maturité".
Cette initiative va permettre d'unifier ses différents services B2B sous une identité unique.
Présente sur des zones spécifiques telles que la France, l'Espagne, l'Italie ou le Mexique, la marque entend ainsi capitaliser sur un réseau pro "en pleine maturité".
Une architecture simplifiée pour cibler cinq profils de partenaires
La création de Civitatis Pro permet de regrouper sous une même bannière les modèles de collaboration B2B et B2B2C. L'offre de la plateforme s'articule désormais autour de cinq profils professionnels distincts, permettant d'adapter les outils technologiques et la communication aux réalités de chaque métier.
Cette nouvelle architecture s'adresse d'abord aux agences de voyages, qui bénéficient d'outils de réservation simplifiés, ainsi qu'aux tour-opérateurs nécessitant des solutions évolutives et des grilles tarifaires adaptées.
Elle cible également les marketplaces et partenaires technologiques centrés sur la performance des intégrations, les créateurs de contenu désireux de monétiser leur audience digitale.
Enfin les entreprises qui intègrent ces activités comme un service complémentaire ou un avantage pour leurs propres clients et collaborateurs.
Cette sectorisation "doit permettre à chaque acteur de trouver des réponses adaptées à ses volumes et à ses contraintes opérationnelles," détaille un communiqué de presse.
Cette nouvelle architecture s'adresse d'abord aux agences de voyages, qui bénéficient d'outils de réservation simplifiés, ainsi qu'aux tour-opérateurs nécessitant des solutions évolutives et des grilles tarifaires adaptées.
Elle cible également les marketplaces et partenaires technologiques centrés sur la performance des intégrations, les créateurs de contenu désireux de monétiser leur audience digitale.
Enfin les entreprises qui intègrent ces activités comme un service complémentaire ou un avantage pour leurs propres clients et collaborateurs.
Cette sectorisation "doit permettre à chaque acteur de trouver des réponses adaptées à ses volumes et à ses contraintes opérationnelles," détaille un communiqué de presse.
Quatre piliers au service de la performance commerciale
Civitatis s'appuie ainsi sur "quatre axes fondamentaux" : un catalogue rigoureusement sélectionné, des solutions technologiques variées, un support dédié et un accompagnement commercial de proximité.
Sur le plan technique, l'accès au catalogue s'effectue via de multiples outils adaptables, allant des intégrations API complètes aux solutions en marque blanche, en passant par des widgets ou des liens de cobranding.
Enfin, des équipes de support spécialisées assurent le suivi des voyageurs avant, pendant et après les prestations, rappelle le communiqué.
Sur le plan technique, l'accès au catalogue s'effectue via de multiples outils adaptables, allant des intégrations API complètes aux solutions en marque blanche, en passant par des widgets ou des liens de cobranding.
Enfin, des équipes de support spécialisées assurent le suivi des voyageurs avant, pendant et après les prestations, rappelle le communiqué.
Une ambition forte partagée par la direction
Pour Andrés Spitzer, CEO de Civitatis, cette évolution marque un engagement à long terme auprès de l'écosystème touristique :
« Aujourd'hui, nous collaborons avec plus de 50 000 partenaires dans le monde. Nous souhaitions doter cet écosystème d'une identité, d'outils et d'une proposition de valeur à la hauteur de son importance et de sa maturité. Il ne s'agit pas d'un simple changement de nom, mais d'un engagement sur la manière dont nous voulons rivaliser, collaborer et continuer à grandir aux côtés de nos partenaires. »
Cette vision est complétée par Verónica de Íscar, Chief B2B Sales Officer de Civitatis, qui rappelle la dimension partenariale du projet :
« Nous voulons que chaque professionnel du tourisme trouve en Civitatis Pro bien plus qu'un prestataire d'activités : un véritable partenaire capable de l'aider à vendre davantage, à optimiser ses opérations et à offrir une expérience différenciante à ses clients. »
« Aujourd'hui, nous collaborons avec plus de 50 000 partenaires dans le monde. Nous souhaitions doter cet écosystème d'une identité, d'outils et d'une proposition de valeur à la hauteur de son importance et de sa maturité. Il ne s'agit pas d'un simple changement de nom, mais d'un engagement sur la manière dont nous voulons rivaliser, collaborer et continuer à grandir aux côtés de nos partenaires. »
Cette vision est complétée par Verónica de Íscar, Chief B2B Sales Officer de Civitatis, qui rappelle la dimension partenariale du projet :
« Nous voulons que chaque professionnel du tourisme trouve en Civitatis Pro bien plus qu'un prestataire d'activités : un véritable partenaire capable de l'aider à vendre davantage, à optimiser ses opérations et à offrir une expérience différenciante à ses clients. »