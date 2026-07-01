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Civitatis lance Civitatis Pro pour structurer sa distribution B2B !

La plateforme anticipe une croissance de 32 % de son volume d'affaires


Civitatis, spécialiste de la distribution en ligne de visites guidées et d'excursions en français, annonce le lancement de Civitatis Pro, une nouvelle identité regroupant l'ensemble de son offre dédiée aux professionnels du secteur. Cette réorganisation vise à simplifier et moderniser ses modèles de collaboration avec ses 50 000 partenaires mondiaux, incluant les agences de voyages, les tour-opérateurs et les créateurs de contenu. Porté par une solide implantation sur des marchés clés comme la France, ce canal professionnel s'impose comme un moteur majeur pour l'entreprise, qui prévoit de clôturer l'année 2026 sur une croissance de 32 % de son activité B2B.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 1 Juillet 2026 à 18:15

Civitatis lance Civitatis Pro pour structurer sa distribution B2B à l'échelle mondiale, Andres Spitzer, Veronica de Iscar et Enrique Espinel, image de Civitatis
Civitatis lance Civitatis Pro pour structurer sa distribution B2B à l'échelle mondiale, Andres Spitzer, Veronica de Iscar et Enrique Espinel, image de Civitatis
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Pour soutenir son développement international, Civitatis officialise le lancement de sa nouvelle marque Civitatis Pro.

Cette initiative va permettre d'unifier ses différents services B2B sous une identité unique.

Présente sur des zones spécifiques telles que la France, l'Espagne, l'Italie ou le Mexique, la marque entend ainsi capitaliser sur un réseau pro "en pleine maturité".

Une architecture simplifiée pour cibler cinq profils de partenaires

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La création de Civitatis Pro permet de regrouper sous une même bannière les modèles de collaboration B2B et B2B2C. L'offre de la plateforme s'articule désormais autour de cinq profils professionnels distincts, permettant d'adapter les outils technologiques et la communication aux réalités de chaque métier.

Cette nouvelle architecture s'adresse d'abord aux agences de voyages, qui bénéficient d'outils de réservation simplifiés, ainsi qu'aux tour-opérateurs nécessitant des solutions évolutives et des grilles tarifaires adaptées.

Elle cible également les marketplaces et partenaires technologiques centrés sur la performance des intégrations, les créateurs de contenu désireux de monétiser leur audience digitale.

Enfin les entreprises qui intègrent ces activités comme un service complémentaire ou un avantage pour leurs propres clients et collaborateurs.

Cette sectorisation "doit permettre à chaque acteur de trouver des réponses adaptées à ses volumes et à ses contraintes opérationnelles," détaille un communiqué de presse.

Quatre piliers au service de la performance commerciale

Civitatis s'appuie ainsi sur "quatre axes fondamentaux" : un catalogue rigoureusement sélectionné, des solutions technologiques variées, un support dédié et un accompagnement commercial de proximité.

Sur le plan technique, l'accès au catalogue s'effectue via de multiples outils adaptables, allant des intégrations API complètes aux solutions en marque blanche, en passant par des widgets ou des liens de cobranding.

Enfin, des équipes de support spécialisées assurent le suivi des voyageurs avant, pendant et après les prestations, rappelle le communiqué.

Une ambition forte partagée par la direction

Pour Andrés Spitzer, CEO de Civitatis, cette évolution marque un engagement à long terme auprès de l'écosystème touristique :

« Aujourd'hui, nous collaborons avec plus de 50 000 partenaires dans le monde. Nous souhaitions doter cet écosystème d'une identité, d'outils et d'une proposition de valeur à la hauteur de son importance et de sa maturité. Il ne s'agit pas d'un simple changement de nom, mais d'un engagement sur la manière dont nous voulons rivaliser, collaborer et continuer à grandir aux côtés de nos partenaires. »

Cette vision est complétée par Verónica de Íscar, Chief B2B Sales Officer de Civitatis, qui rappelle la dimension partenariale du projet :

« Nous voulons que chaque professionnel du tourisme trouve en Civitatis Pro bien plus qu'un prestataire d'activités : un véritable partenaire capable de l'aider à vendre davantage, à optimiser ses opérations et à offrir une expérience différenciante à ses clients. »

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Tags : civitatis
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