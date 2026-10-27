Rennes : Transavia inaugure une ligne directe vers Séville

L’aéroport Rennes Bretagne a inauguré sa liaison directe vers Séville, opérée par Transavia - DepositPhotos.com, Mojahid_Mottakin
L’aéroport Rennes Bretagne a inauguré sa liaison directe vers Séville, opérée par Transavia, lundi 26 octobre 2026.
Le premier vol a été marqué par des animations autour de la culture andalouse, avec une dégustation de spécialités espagnoles organisée avec l’épicerie rennaise La Boutique Ibérique et des démonstrations de sevillanas proposées par l’école Al Golpe Flamenco.
Elle prolonge également le partenariat avec Transavia, après l’annualisation de la ligne Rennes-Marrakech en 2026.
Les vols vers Séville sont prévus deux fois par semaine, chaque lundi et vendredi, jusqu’au 26 mars 2027.
Le premier vol a été marqué par des animations autour de la culture andalouse, avec une dégustation de spécialités espagnoles organisée avec l’épicerie rennaise La Boutique Ibérique et des démonstrations de sevillanas proposées par l’école Al Golpe Flamenco.
Elle prolonge également le partenariat avec Transavia, après l’annualisation de la ligne Rennes-Marrakech en 2026.
Les vols vers Séville sont prévus deux fois par semaine, chaque lundi et vendredi, jusqu’au 26 mars 2027.
Une connexion touristique et économique avec l’Espagne
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La nouvelle liaison vise aussi bien les déplacements touristiques que professionnels.
Selon les données communiquées par l’aéroport, la clientèle espagnole a généré près de 1,2 million de nuitées en Bretagne en 2025.
À Rennes, les Espagnols représentaient 22% des visiteurs étrangers accueillis à l’office de tourisme en 2024, devant les Allemands (17%) et les Britanniques (11%).
Sur le plan économique, l’Espagne était le troisième pays client de la Bretagne à l’export en 2024, avec plus d’un milliard d’euros de marchandises exportées.
Pour Yannick Bouiller, directeur de l’aéroport Rennes Bretagne, cette ouverture doit ainsi contribuer aux échanges entre les deux territoires, au-delà du seul tourisme.
A lire aussi : Florence, Bari, Tirana, Oslo : Transavia France ouvre de nouvelles lignes pour l’été 2027
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Pour Yannick Bouiller, directeur de l’aéroport Rennes Bretagne, cette ouverture doit ainsi contribuer aux échanges entre les deux territoires, au-delà du seul tourisme.
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