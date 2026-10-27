TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Rennes : Transavia inaugure une ligne directe vers Séville

Deux vols hebdomadaires relient la Bretagne à l’Andalousie jusqu’au 26 mars 2027


L’aéroport Rennes Bretagne a inauguré sa liaison directe vers Séville, opérée par Transavia. Programmée les lundis et vendredis, cette nouvelle ligne renforce l’offre hivernale de la plateforme et ouvre une connexion supplémentaire entre la Bretagne et l’Espagne.


Rédigé par le Mardi 27 Octobre 2026 à 11:40

L’aéroport Rennes Bretagne a inauguré sa liaison directe vers Séville, opérée par Transavia - DepositPhotos.com, Mojahid_Mottakin
L’aéroport Rennes Bretagne a inauguré sa liaison directe vers Séville, opérée par Transavia - DepositPhotos.com, Mojahid_Mottakin
PONANT
L’aéroport Rennes Bretagne a inauguré sa liaison directe vers Séville, opérée par Transavia, lundi 26 octobre 2026.

Le premier vol a été marqué par des animations autour de la culture andalouse, avec une dégustation de spécialités espagnoles organisée avec l’épicerie rennaise La Boutique Ibérique et des démonstrations de sevillanas proposées par l’école Al Golpe Flamenco.

Elle prolonge également le partenariat avec Transavia, après l’annualisation de la ligne Rennes-Marrakech en 2026.

Les vols vers Séville sont prévus deux fois par semaine, chaque lundi et vendredi, jusqu’au 26 mars 2027.

Une connexion touristique et économique avec l’Espagne

Autres articles
La nouvelle liaison vise aussi bien les déplacements touristiques que professionnels.

Selon les données communiquées par l’aéroport, la clientèle espagnole a généré près de 1,2 million de nuitées en Bretagne en 2025.

À Rennes, les Espagnols représentaient 22% des visiteurs étrangers accueillis à l’office de tourisme en 2024, devant les Allemands (17%) et les Britanniques (11%).

Sur le plan économique, l’Espagne était le troisième pays client de la Bretagne à l’export en 2024, avec plus d’un milliard d’euros de marchandises exportées.

Pour Yannick Bouiller, directeur de l’aéroport Rennes Bretagne, cette ouverture doit ainsi contribuer aux échanges entre les deux territoires, au-delà du seul tourisme.

A lire aussi : Florence, Bari, Tirana, Oslo : Transavia France ouvre de nouvelles lignes pour l’été 2027

Lu 380 fois

Tags : transavia
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud

LATAM Airlines : Le réseau leader qui relie la France et l'Europe à l'Amérique du Sud
Avec la couverture de destinations la plus complète de la région, une expérience à bord récompensée...
Dernière heure

Best Western regroupe ses hôtels sous la marque WorldHotels

Travelsoft : Luisa Camara prend la tête de Travelgate, Pedro Camara dirige Travelsoft Services

Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus

TourMaG : la Journée Portes Ouvertes et pendaison de crémaillère approche

Ryanair : cette nouvelle mesure qui va bouleverser votre arrivée à l'aéroport

Brand News

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux

Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux
Faire évoluer l’expérience utilisateur, repenser les processus métiers et moderniser l’architecture...
Les annonces

MSC CROISIERES ESPAGNE - Chargé de Développement Commercial / Outbound Sales Representative F/H - CDI - (Valence (Espagne))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES ESPAGNE - Conseiller Commercial Sédentaire / Inbound Sales Representative F/H - CDI - (Valence en Espagne)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages basée dans l'Aveyron (12)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Hotels & Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

Bahia Principe Hotels &amp; Resorts : deux destinations, mille souvenirs à partager

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique

La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique
Distribution

Distribution

L'ECTAA signe un partenariat avec l’Office national du tourisme de Grèce

L'ECTAA signe un partenariat avec l’Office national du tourisme de Grèce
Partez en France

Partez en France

MMV : 180 € offerts aux clients qui rejoignent les Alpes en train de nuit

MMV : 180 € offerts aux clients qui rejoignent les Alpes en train de nuit
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Taxe 17 % aux Maldives : le gouvernement dépose un projet de loi pour l’abroger

Taxe 17 % aux Maldives : le gouvernement dépose un projet de loi pour l’abroger
Production

Production

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil

Tharith Tep : après un double AVC, il réinvente le voyage avec Le Monde en Fauteuil
AirMaG

AirMaG

Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus

Wizz Air : le contenu de la low-cost disponible pour la première fois sur Amadeus
Transport

Transport

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027

Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis Pro lance sa première PRO Week avant le Black Friday

Civitatis Pro lance sa première PRO Week avant le Black Friday
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses
HotelMaG

Hébergement

Best Western regroupe ses hôtels sous la marque WorldHotels

Best Western regroupe ses hôtels sous la marque WorldHotels
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Ferries vers la Sardaigne et la Corse : Moby et Tirrenia ouvrent la saison 2027

Ferries vers la Sardaigne et la Corse : Moby et Tirrenia ouvrent la saison 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme

Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias