Rennes : Transavia inaugure une ligne directe vers Séville

La nouvelle liaison vise aussi bien les déplacements touristiques queSelon les données communiquées par l’aéroport, la clientèle espagnole a généré près deen Bretagne en 2025.À Rennes, les Espagnols représentaientdes visiteurs étrangers accueillis à l’office de tourisme en, devant les Allemands (17%) et les Britanniques (11%).Sur le plan économique, l’Espagne était lede la Bretagne à l’export en 2024, avec plus d’de marchandises exportées.Pour, directeur de l’aéroport Rennes Bretagne, cette ouverture doit ainsientre les deux territoires, au-delà du seul tourisme.