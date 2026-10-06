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Florence, Bari, Tirana, Oslo : Transavia France ouvre de nouvelles lignes pour l’été 2027

Au départ de Paris-Orly, Marseille et Nantes


Transavia France ouvrira quatre nouvelles lignes internationales pour la saison été 2027, au départ de Paris-Orly, Marseille et Nantes. La compagnie prolongera également sa liaison entre Nantes et Le Caire et proposera plus de 120 destinations l’été prochain.


Rédigé par le Mardi 6 Octobre 2026 à 15:24

Transavia France enrichira son programme été 2027 avec quatre nouvelles lignes internationales - DepositPhotos.com, rafapress
Transavia France enrichira son programme été 2027 avec quatre nouvelles lignes internationales - DepositPhotos.com, rafapress
Aer Lingus
Transavia France ouvrira Paris Orly - Florence à raison de trois vols par semaine à partir de mars 2027, avec des billets à partir de 41 euros l’aller simple.

Depuis Marseille, la compagnie lancera deux nouvelles liaisons vers Bari, deux fois par semaine à partir du 15 avril, et Tirana, une fois par semaine à partir du 11 juillet.

Au départ de Nantes, Oslo sera desservie une fois par semaine à compter du 30 mars. La liaison Nantes - Le Caire, également opérée une fois par semaine, sera prolongée pour l’été 2027.

Des fréquences renforcées depuis Paris-Orly

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Transavia France augmentera parallèlement ses fréquences vers plusieurs grandes villes européennes au départ de Paris-Orly.

Rome bénéficiera de 14 vols hebdomadaires supplémentaires, Porto de 7, Madrid de 7 et Barcelone de 6. La compagnie prévoit également des renforts vers Berlin (+4), Séville (+3), Venise (+3) et Copenhague (+2).

« Nous sommes ravis d'ouvrir ces nouvelles liaisons, qui témoignent de la poursuite du développement de notre offre au départ de nos bases », déclare Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de Transavia France.

Pour l’été 2027, le programme de la compagnie dépassera les 120 destinations.

A lire aussi : A Paris Orly, Transavia se prépare à la grande bascule

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Tags : transavia
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