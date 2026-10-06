Florence, Bari, Tirana, Oslo : Transavia France ouvre de nouvelles lignes pour l’été 2027

« Nous sommes ravis d'ouvrir ces nouvelles liaisons, qui témoignent de la poursuite du développement de notre offre au départ de nos bases »,

augmentera parallèlement ses fréquences vers plusieurs grandes villes européennes au départ debénéficiera desupplémentaires,et. La compagnie prévoit également des renforts vers Berlin (+4), Séville (+3), Venise (+3) et Copenhague (+2).déclare, directeur général adjoint commercial de Transavia France.Pour l’, le programme de la compagnie dépassera les 120 destinations.