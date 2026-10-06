Florence, Bari, Tirana, Oslo : Transavia France ouvre de nouvelles lignes pour l’été 2027

Transavia France enrichira son programme été 2027 avec quatre nouvelles lignes internationales - DepositPhotos.com, rafapress
Transavia France ouvrira Paris Orly - Florence à raison de trois vols par semaine à partir de mars 2027, avec des billets à partir de 41 euros l’aller simple.
Depuis Marseille, la compagnie lancera deux nouvelles liaisons vers Bari, deux fois par semaine à partir du 15 avril, et Tirana, une fois par semaine à partir du 11 juillet.
Au départ de Nantes, Oslo sera desservie une fois par semaine à compter du 30 mars. La liaison Nantes - Le Caire, également opérée une fois par semaine, sera prolongée pour l’été 2027.
Depuis Marseille, la compagnie lancera deux nouvelles liaisons vers Bari, deux fois par semaine à partir du 15 avril, et Tirana, une fois par semaine à partir du 11 juillet.
Au départ de Nantes, Oslo sera desservie une fois par semaine à compter du 30 mars. La liaison Nantes - Le Caire, également opérée une fois par semaine, sera prolongée pour l’été 2027.
Des fréquences renforcées depuis Paris-Orly
Autres articles
-
Air France et Transavia reprennent leurs vols vers le Liban
-
À cause du kérosène, des annulations en cascade et des faillites ? [ABO]
-
easyJet améliore son offre affaires pour contrer Transavia
-
Transavia : pas de réduction de voilure, mais "une croissance de 10 % pour l’hiver"
-
Hela Jaziri nommée directrice ventes & digital de Transavia France
Transavia France augmentera parallèlement ses fréquences vers plusieurs grandes villes européennes au départ de Paris-Orly.
Rome bénéficiera de 14 vols hebdomadaires supplémentaires, Porto de 7, Madrid de 7 et Barcelone de 6. La compagnie prévoit également des renforts vers Berlin (+4), Séville (+3), Venise (+3) et Copenhague (+2).
« Nous sommes ravis d'ouvrir ces nouvelles liaisons, qui témoignent de la poursuite du développement de notre offre au départ de nos bases », déclare Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de Transavia France.
Pour l’été 2027, le programme de la compagnie dépassera les 120 destinations.
A lire aussi : A Paris Orly, Transavia se prépare à la grande bascule
Rome bénéficiera de 14 vols hebdomadaires supplémentaires, Porto de 7, Madrid de 7 et Barcelone de 6. La compagnie prévoit également des renforts vers Berlin (+4), Séville (+3), Venise (+3) et Copenhague (+2).
« Nous sommes ravis d'ouvrir ces nouvelles liaisons, qui témoignent de la poursuite du développement de notre offre au départ de nos bases », déclare Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de Transavia France.
Pour l’été 2027, le programme de la compagnie dépassera les 120 destinations.
A lire aussi : A Paris Orly, Transavia se prépare à la grande bascule