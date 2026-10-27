Violences du 17 octobre : « Il ne suffit pas de montrer de belles images pour effacer les précédentes »

TourMaG - Cette dégradation de l’image peut-elle s’inscrire dans la durée ?



Édith Fagnoni : J’espère que les conséquences ne seront pas durables, mais il sera difficile de se relever. Cela renvoie directement à la question de la réputation des lieux.



Une crise appelle nécessairement une reconstruction. Mais cette reconstruction ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut réfléchir à la manière de réinvestir les espaces, de les réhabiter et de leur redonner une dynamique.



Je pense notamment à la notion de résilience. Comment un territoire parvient-il à se relever après une crise ? Comment retrouve-t-il une attractivité ? Ce sont des questions qui nécessitent une réflexion collective.



Il faut que les acteurs du tourisme se mettent autour d’une table et construisent ensemble un processus de revitalisation.



Cela ne concerne pas uniquement les professionnels, mais aussi les institutions, les collectivités et les acteurs de la ville, notamment les commerçants.



Il faut aussi rappeler le rôle des offices de tourisme, qui peuvent contribuer à informer les visiteurs, à les rassurer et à valoriser les possibilités de visite. Mais aucun acteur ne peut résoudre seul une crise de cette ampleur.