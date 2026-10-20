Le 17 octobre vu de l’étranger : le tourisme français à l’épreuve [ABO]

« Ils s’inquiètent d’abord pour nous - l’équipe, le personnel - et ensuite pour notre business et pour la sécurité en France,

Tous les messages que j’ai reçus demandent d’abord des nouvelles de nos familles, de nous-mêmes, afin de savoir si on est en sécurité. »

« Ça donne vraiment l’impression de guerre civile, de guérilla urbaine

« Depuis ce week-end et depuis ce matin (lundi 19 octobre, ndlr), on observe des annulations. »

« un paradoxe entre ce que les touristes et visiteurs ressentent quand ils sont sur place et l’image véhiculée par les médias, qui provoque des annulations et de l’inquiétude

« Aujourd’hui, nous sommes dans un état de stupéfaction, mais aussi, on se rend bien compte que la couverture médiatique internationale va être catastrophique »

« Il faut maintenant agir. Il faut d’abord que l’État protège ses habitants, ses touristes

« Sans ces conditions, on ne pourra pas travailler dans les meilleures conditions, que l’on soit hôtelier, restaurateur, vendeur de souvenirs, destination, promotion de destination... »

« suivre de près l’évolution de la situation locale, renforcer les mesures de sécurité et éviter les zones de manifestation »