L'accès au musée du Louvre bloqué par des manifestants

"En raison d’un mouvement social étudiant, le musée est fermé pour le moment. Nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée" , indique le site internet du Louvre.



Sur Tweeter, un journaliste du Figaro, indique que devant la pyramide du Louvre, des étudiants d’écoles d’art et de culture manifestent et bloquent l’entrée du musée. Ils manifestent en soutien au mouvement lycéen.