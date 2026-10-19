logo Partez en France  
Recherche avancée

L'accès au musée du Louvre bloqué par des manifestants


L'accès au musée du Louvre est bloqué par des étudiants en art à Paris, ce lundi 19 octobre au matin. Le musée est donc pour l'heure fermé.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 10:47

L'accès au musée du Louvre bloqué par des manifestants - Depositphotos.Auteur FreeProd
L'accès au musée du Louvre bloqué par des manifestants - Depositphotos.Auteur FreeProd
CroisiEurope
"En raison d’un mouvement social étudiant, le musée est fermé pour le moment. Nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée", indique le site internet du Louvre.

Sur Tweeter, un journaliste du Figaro, indique que devant la pyramide du Louvre, des étudiants d’écoles d’art et de culture manifestent et bloquent l’entrée du musée. Ils manifestent en soutien au mouvement lycéen.



Lu 309 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Sébastien Lecornu : "des couvre-feux partiels et très localisés pourront être mis en place"

Air France et Air Côte d’Ivoire signent un accord de partage de codes

SEAZ, l'Agence Marketing 100% dédiée aux professionnels du tourisme

Tourisme de plein air : Clear Sky International acquiert trois entreprises en France et en Irlande

Shanti Travel lance sa collection GIR 2027 et mise sur une nouvelle génération de voyages en petits groupes

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten
Depuis plus de 130 ans, Hurtigruten sillonne les côtes norvégiennes. Nous connaissons ses fjords,...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Gonesse (95))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Evry (91))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Evry (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection
Distribution

Distribution

Vision Éthique ouvre ses voyages aux agences

Vision Éthique ouvre ses voyages aux agences
Partez en France

Partez en France

Sébastien Lecornu : "des couvre-feux partiels et très localisés pourront être mis en place"

Sébastien Lecornu : "des couvre-feux partiels et très localisés pourront être mis en place"
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Shanti Travel lance sa collection GIR 2027 et mise sur une nouvelle génération de voyages en petits groupes

Shanti Travel lance sa collection GIR 2027 et mise sur une nouvelle génération de voyages en petits groupes
Production

Production

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar
AirMaG

AirMaG

Air France et Air Côte d’Ivoire signent un accord de partage de codes

Air France et Air Côte d’Ivoire signent un accord de partage de codes
Transport

Transport

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre voyage en train Resaneo : les recherches vers Lourdes et Marseille en forte hausse

Baromètre voyage en train Resaneo : les recherches vers Lourdes et Marseille en forte hausse
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Voyages de luxe : un secteur en pleine évolution

Voyages de luxe : un secteur en pleine évolution
HotelMaG

Hébergement

Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation

Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

NCL, Oceania, Regent : trois marques, trois expériences, un même réflexe pour les agences de voyages

NCL, Oceania, Regent : trois marques, trois expériences, un même réflexe pour les agences de voyages
TravelJobs

Emploi & Formation

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/