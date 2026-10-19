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Agences de voyages : plusieurs vitrines vandalisées lors des manifestations

les EDV, et les réseaux recensent les points de vente vandalisés


Plusieurs agences de voyages ont été prises pour cible lors des débordements survenus mardi 13 et samedi 17 octobre, en marge des manifestations. Si le bilan reste encore provisoire, plusieurs réseaux ont déjà signalé des dégradations.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 15:45

Un policier dans les rues à Marseille le samedi 17 octobre - Photo RS
Un policier dans les rues à Marseille le samedi 17 octobre - Photo RS
CroisiEurope
À l’issue de la cellule de crise interministérielle organisée ce lundi 19 octobre, Sébastien Lecornu, Premier ministre, a annoncé plusieurs mesures pour répondre aux conséquences de ces violences.

Serge Papin, Ministre des PME et du commerce a notamment déclaré « qu'au moins 3000 commerces ont pillés ou vandalisés. »

Parmi eux plusieurs agences de voyages ont été endommagées. Laurent Abitbol, président du groupe Marietton et président du directoire de Selectour, a annoncé que plus d'une dizaine d'agences Havas Voyages et Selectour avaient été détériorées. Les vitrines ont principalement été prises pour cible.

L'agence Aux 5 Continents de Prêt-à-Partir, située près de la place Bellecour à Lyon, où l'office de tourisme a été incendié, a également été endommagée. Sa vitrine a été fracassée. « C'est la 3e fois que cette agence est vandalisée », nous précise François Piot, dirigeant du réseau Prêt-à-Partir. (voir vidéo ci-dessous)

Un peu plus tôt dans la semaine, mardi 13 octobre, l'agence TUI Store Montparnasse avait également vu sa vitrine brisée (Voir les images)



Les Entreprises du Voyage et les réseaux recensent les dégâts

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De leurs côtés, FRAM et Promovacances n'ont signalé aucun dégât, nous a informés Cyrille Fradin, Président du groupe. Même son de cloche au sein du réseau Salaün Holidays : « Nous avons eu un petit éclat sur une vitrine à Amiens, mais pour le reste du réseau, rien à signaler. Nous avons eu de la chance car au moment des gilets jaunes, puis des manifs en 2023, nous avions eu plusieurs agences dégradées », explique Michel Salaün, président du groupe éponyme.

Afin de connaître l'ampleur des dégâts, les Entreprises du Voyage ont adressé dès lundi matin une communication à leurs adhérents pour recenser les dommages subis par les agences. TUI a fait de même auprès de son réseau, composé de près de 200 mandataires.

Le CEDIV a également engagé un recensement et reste en contact avec ses agences adhérentes. Quant à Tourcom, le réseau n'a eu pour l'heure aucune remontée concernant des dégradations.

Face à l'ampleur des dégradations, Sébastien Lecornu a annoncé que les préfets pourraient instaurer des couvre-feux partiels et très localisés afin de protéger notamment les commerces. Le gouvernement a également annoncé le déclenchement d'un dispositif de chômage partiel à 100 %, en concertation avec le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Un fonds de soutien spécifique doit par ailleurs être mis en place, tandis que des discussions ont été engagées avec les assureurs pour accélérer les expertises.

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Tags : agence, edv
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