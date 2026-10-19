Agences de voyages : plusieurs vitrines vandalisées lors des manifestations

«

qu'au moins 3000 commerces ont pillés ou vandalisés.

»

Aux 5 Continents

C'est la 3e fois que cette agence est vandalisée

(voir vidéo ci-dessous)

À l’issue de la cellule de crise interministérielle organisée ce lundi 19 octobre, Sébastien Lecornu, Premier ministre, a annoncéSerge Papin, Ministre des PME et du commerce a notamment déclaréLaurent Abitbol, président du groupe Marietton et président du directoire de Selectour, a annoncé queL'agence, où l'office de tourisme a été incendié, a également été endommagée.. «», nous précise François Piot, dirigeant du réseau Prêt-à-Partir.Un peu plus tôt dans la semaine, mardi 13 octobre,