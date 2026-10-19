Sébastien Lecornu : "des couvre-feux partiels et très localisés pourront être mis en place" - Dans les rues de Marseille le 17 octobre Photo RS
Sébastien Lecornu vient d'annoncer, à l'issue de la cellule de crise interministérielle, que « les préfets pourront mettre en place des couvre-feux qui pourront être partiels et très localisés. »
« Ces couvre-feux seront territorialisés. »
Il souhaite ainsi notamment protéger les commerces. « Il n’est pas question que les pillages s’installent (...) et une cartographie assez précise]i » des zones concernées sera communiquée dans l’après-midi.
Le premier Ministre a également précisé que le chômage partiel à 100% allait être déclenché dès demain, en concertation avec le ministre du travail, Jean-Pierre Farandou : « il n'est pas question qu'il y ait de la casse sociale après la casse tout court. »
Le gouvernement pourrait-il déclarer l'Etat d'urgence ? A cette question, le Premier Ministre a répondu : « Ma détermination à rétablir l'ordre est totale,(...) si c'est utile je le ferai, mais je pense que le couvre-feu est davantage adapté. »
« Ces couvre-feux seront territorialisés. »
Il souhaite ainsi notamment protéger les commerces. « Il n’est pas question que les pillages s’installent (...) et une cartographie assez précise]i » des zones concernées sera communiquée dans l’après-midi.
Le premier Ministre a également précisé que le chômage partiel à 100% allait être déclenché dès demain, en concertation avec le ministre du travail, Jean-Pierre Farandou : « il n'est pas question qu'il y ait de la casse sociale après la casse tout court. »
Le gouvernement pourrait-il déclarer l'Etat d'urgence ? A cette question, le Premier Ministre a répondu : « Ma détermination à rétablir l'ordre est totale,(...) si c'est utile je le ferai, mais je pense que le couvre-feu est davantage adapté. »
3000 commerces pillés ou vandalisés ont été recensés
Un fonds de soutien spécifique sera également mis en place, dont les modalités sont encore à déterminer. Concernant les assurances, il a ajoute qu'une « discussion a démarré pour accélérer les expertises. »
3000 commerces pillés ou vandalisés ont été recensés a précisé Serge Papin, ministre des PME et du commerce. « Les effectifs de police et de gendarmerie seront renforcés ce week-end », a de son côté annoncé Laurent Nunez, ministre de l'intérieur.
3000 commerces pillés ou vandalisés ont été recensés a précisé Serge Papin, ministre des PME et du commerce. « Les effectifs de police et de gendarmerie seront renforcés ce week-end », a de son côté annoncé Laurent Nunez, ministre de l'intérieur.