Sébastien Lecornu : "des couvre-feux partiels et très localisés pourront être mis en place"

Sébastien Lecornu vient d'annoncer, à l'issue de la cellule de crise interministérielle, que « les préfets pourront mettre en place des couvre-feux qui pourront être partiels et très localisés. »



« Ces couvre-feux seront territorialisés. »



Il souhaite ainsi notamment protéger les commerces. « Il n’est pas question que les pillages s’installent (...) et une cartographie assez précise]i » des zones concernées sera communiquée dans l’après-midi.



Le premier Ministre a également précisé que le chômage partiel à 100% allait être déclenché dès demain, en concertation avec le ministre du travail, Jean-Pierre Farandou : « il n'est pas question qu'il y ait de la casse sociale après la casse tout court. »



Le gouvernement pourrait-il déclarer l'Etat d'urgence ? A cette question, le Premier Ministre a répondu : « Ma détermination à rétablir l'ordre est totale,(...) si c'est utile je le ferai, mais je pense que le couvre-feu est davantage adapté. »