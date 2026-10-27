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Parc Astérix : les ventes de L’Odyssée Hôtel ouvrent le 30 octobre

Le quatrième hôtel du parc ouvrira au printemps 2027


Le Parc Astérix ouvrira, le 26 mars 2027, L’Odyssée Hôtel, son quatrième établissement, avec 300 chambres thématiques. Les ventes démarrent le 30 octobre. Le projet fait partie d’un plan d’investissement de 250 millions d’euros d’ici 2030 et donne lieu à près de 200 recrutements.


Rédigé par le Lundi 26 Octobre 2026 à 16:38

L’Odyssée Hôtel ouvrira le 26 mars 2027 avec 300 chambres - Photo : Parc Astérix
L’Odyssée Hôtel ouvrira le 26 mars 2027 avec 300 chambres - Photo : Parc Astérix
PONANT
Le Parc Astérix agrandit son offre hôtelière. Son quatrième hôtel, L’Odyssée, ouvrira le 26 mars 2027, indique un communiqué de presse.

Les ventes débuteront le 30 octobre, avec des tarifs à partir de 328,30 euros, soit 82,06 euros par personne, pour deux adultes et deux enfants, pour un jour et une nuit.

L’établissement compte 300 chambres thématiques, dont quatre suites et des chambres familiales.

Conçu comme un caravansérail oriental, il a pour thème les civilisations antiques, de la Perse à l’Égypte en passant par la Mésopotamie et la Phénicie. La scénographie est signée Thierry Retif.

L’hôtel comprend deux restaurants - Le Restaurant des Marchands et Le Restaurant des Sables -, le bar L’Oasis et un espace de séminaire modulable de 1 326 m². Il a obtenu le label Haute Qualité Environnementale (HQE), mention « Excellente ».

Près de 200 postes à pourvoir

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Le Parc Astérix lance une campagne nationale de recrutement pour près de 200 postes, permanents et saisonniers, notamment en réception, housekeeping et restauration. Une journée dédiée aura lieu le 10 décembre 2026.

L’Odyssée rejoint Les Quais de Lutèce (4 étoiles, 150 chambres), La Cité Suspendue (3 étoiles, 150 chambres) et Les Trois Hiboux (3 étoiles). Situés en forêt et accessibles à pied depuis le parc, ces hôtels donnent accès aux attractions 30 minutes avant l’ouverture officielle.

« Avec L’Odyssée, nous franchissons une étape majeure dans le développement hôtelier du Parc Astérix. […] Il s’inscrit dans notre plan d’investissement global de 250 millions d’euros d’ici 2030, visant à renforcer l’attractivité du parc et à enrichir l’expérience de nos visiteurs », déclare Delphine Pons, directrice générale du Parc Astérix, dans le communiqué.

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Tags : parc asterix
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