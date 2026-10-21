ZEcamping : les courts séjours et la dernière minute gagnent du terrain

Par rapport à la période précédente, ils progressent de 34% et représentent désormais 34% des réservations, contre 26% en 2025 et 19% en 2024.



Les séjours de trois et quatre nuits restent les formats courts les plus demandés. Les séjours de deux nuits enregistrent, cette année, une forte progression, « notamment sous l’effet du calendrier des ponts de mai » , estime le bilan de ZEcamping.



Ces chiffres illustrent, selon le groupe, la place prise par des formats de vacances qui ne se limitent plus nécessairement à la traditionnelle semaine estivale.