ZEcamping : les courts séjours et la dernière minute gagnent du terrain

Pour la saison 2026, ZEcamping constate une progression des courts séjours et un poids important des réservations de dernière minute - DepositPhotos.com, Kotkoa
Les habitudes de réservation évoluent dans l’hôtellerie de plein air.
Pour la saison 2026, ZEcamping constate dans son bilan sorti à la mi-octobre, une progression des courts séjours et un poids important des réservations de dernière minute.
Ces évolutions s’accompagnent d’une hausse de 3% des réservations sur les activités d’engagement linéaire et de pose de locatifs du groupe, par rapport à 2025.
Selon le bilan, les courts séjours prennent cette année une place croissante dans l’activité de ZEcamping.
Pour la saison 2026, ZEcamping constate dans son bilan sorti à la mi-octobre, une progression des courts séjours et un poids important des réservations de dernière minute.
Ces évolutions s’accompagnent d’une hausse de 3% des réservations sur les activités d’engagement linéaire et de pose de locatifs du groupe, par rapport à 2025.
Selon le bilan, les courts séjours prennent cette année une place croissante dans l’activité de ZEcamping.
Les courts séjours en nette hausse
Par rapport à la période précédente, ils progressent de 34% et représentent désormais 34% des réservations, contre 26% en 2025 et 19% en 2024.
Les séjours de trois et quatre nuits restent les formats courts les plus demandés. Les séjours de deux nuits enregistrent, cette année, une forte progression, « notamment sous l’effet du calendrier des ponts de mai », estime le bilan de ZEcamping.
Ces chiffres illustrent, selon le groupe, la place prise par des formats de vacances qui ne se limitent plus nécessairement à la traditionnelle semaine estivale.
Les séjours de trois et quatre nuits restent les formats courts les plus demandés. Les séjours de deux nuits enregistrent, cette année, une forte progression, « notamment sous l’effet du calendrier des ponts de mai », estime le bilan de ZEcamping.
Ces chiffres illustrent, selon le groupe, la place prise par des formats de vacances qui ne se limitent plus nécessairement à la traditionnelle semaine estivale.
Près d’une réservation sur deux réalisée moins d’un mois avant le départ
Autre tendance relevée par ZEcamping, le poids des réservations tardives.
En 2026, 48% des réservations ont été effectuées dans les 30 jours précédant le départ.
Le phénomène a été particulièrement notifié pendant l’été, avec une accélération, pour leurs campings, des prises de commandes en juillet et en août.
Cette place importante de la dernière minute représente un enjeu pour les professionnels, qui doivent concilier la gestion des disponibilités, les objectifs de remplissage et la politique tarifaire.
Néanmoins, le bilan souligne qu’il n’est pas encore possible de déterminer dans quelle mesure cette tendance relève d’une évolution durable des comportements ou d’un été compliqué, marqué par les feux, le contexte géopolitique et la situation économique.
En 2026, 48% des réservations ont été effectuées dans les 30 jours précédant le départ.
Le phénomène a été particulièrement notifié pendant l’été, avec une accélération, pour leurs campings, des prises de commandes en juillet et en août.
Cette place importante de la dernière minute représente un enjeu pour les professionnels, qui doivent concilier la gestion des disponibilités, les objectifs de remplissage et la politique tarifaire.
Néanmoins, le bilan souligne qu’il n’est pas encore possible de déterminer dans quelle mesure cette tendance relève d’une évolution durable des comportements ou d’un été compliqué, marqué par les feux, le contexte géopolitique et la situation économique.
L’activité se prolonge en septembre et en octobre
Autre constat du bilan, l’activité ne se concentre pas uniquement sur les grandes semaines de juillet et août.
ZEcamping fait état d’une dynamique positive en avant-saison par rapport à 2025.
Les mois de septembre et d’octobre enregistrent également davantage de réservations que l’année précédente. À date, selon les données communiquées, le chiffre d’affaires de l’arrière-saison affiche une progression de 8%.
ZEcamping fait état d’une dynamique positive en avant-saison par rapport à 2025.
Les mois de septembre et d’octobre enregistrent également davantage de réservations que l’année précédente. À date, selon les données communiquées, le chiffre d’affaires de l’arrière-saison affiche une progression de 8%.
600 campings partenaires
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En parallèle de ses activités, ZEcamping poursuit le développement de son activité de multidiffusion.
Son réseau atteint 600 campings partenaires en 2026, dont 200 nouveaux établissements connectés cette année.
Selon l’entreprise, 74% des réservations réalisées dans le cadre de cette activité concernent la basse saison.
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Selon l’entreprise, 74% des réservations réalisées dans le cadre de cette activité concernent la basse saison.