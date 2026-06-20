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Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été

« Astérix et la Potion d'Étoiles » sera présenté chaque soir à partir du 11 juillet


Le Parc Astérix dévoile « Astérix et la Potion d'Étoiles », un nouveau spectacle nocturne programmé chaque soir à partir du 11 juillet 2026. Présentée au-dessus du lac du parc, cette création associe drones, projections, effets aquatiques, lasers et pyrotechnie.


Rédigé par le Dimanche 21 Juin 2026 à 15:40

Le nouveau spectacle nocturne du Parc Astérix sera présenté chaque soir à partir du 11 juillet - Photo : Parc Astérix
Le nouveau spectacle nocturne du Parc Astérix sera présenté chaque soir à partir du 11 juillet - Photo : Parc Astérix
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Le Parc Astérix enrichit son programme estival avec un nouveau spectacle nocturne baptisé « Astérix et la Potion d'Étoiles ».

Présenté chaque soir vers 22 heures à partir du 11 juillet 2026, le spectacle met en scène plusieurs personnages emblématiques de l'univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo, dont Astérix, Obélix, Idéfix, Panoramix et Abraracourcix.

L'animation se déroulera au-dessus du lac du parc grâce à un dispositif associant projections sur écran d'eau, lasers, bande sonore immersive et animations aériennes.

Selon le Parc Astérix, plus de 370 drones, 60 jets d'eau pouvant atteindre 20 mètres de hauteur, plus de 150 projecteurs et 2 500 effets pyrotechniques sont mobilisés pour cette production.

Le spectacle a nécessité plusieurs mois de préparation, comprenant notamment la création artistique, la modélisation 3D et les répétitions techniques.

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Côté restauration, le Restaurant du Cirque laisse place aux « Comptoirs d'Épidemaïs », un nouvel espace proposant notamment couscous, tajines, houmous et spécialités inspirées des voyages du célèbre marchand phénicien de la bande dessinée.

Pour la saison estivale, le Parc Astérix sera ouvert de 10h à 22h du 11 juillet au 30 août 2026.

A lire aussi : Le Parc Astérix dévoile son premier spectacle de drones

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Tags : parc asterix
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