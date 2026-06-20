Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été

Leannonce également plusieurs nouveautés dans saL'attractiondevient ainsiavec une nouvelle thématisation inspirée de l'Égypte antique.Les Chaises Volantes prennent quant à elles le nom deLe spectacle « Les Offrandes de Cléopâtre » revient également dans une nouvelle version présentée sur l'esplanadeCôté restauration, lelaisse place aux, un nouvel espace proposant notamment couscous, tajines, houmous et spécialités inspirées des voyages du célèbre marchand phénicien de la bande dessinée.Pour la saison estivale, le Parc Astérix sera ouvert de