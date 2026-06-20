Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été

Le nouveau spectacle nocturne du Parc Astérix sera présenté chaque soir à partir du 11 juillet - Photo : Parc Astérix
Le Parc Astérix enrichit son programme estival avec un nouveau spectacle nocturne baptisé « Astérix et la Potion d'Étoiles ».
Présenté chaque soir vers 22 heures à partir du 11 juillet 2026, le spectacle met en scène plusieurs personnages emblématiques de l'univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo, dont Astérix, Obélix, Idéfix, Panoramix et Abraracourcix.
L'animation se déroulera au-dessus du lac du parc grâce à un dispositif associant projections sur écran d'eau, lasers, bande sonore immersive et animations aériennes.
Selon le Parc Astérix, plus de 370 drones, 60 jets d'eau pouvant atteindre 20 mètres de hauteur, plus de 150 projecteurs et 2 500 effets pyrotechniques sont mobilisés pour cette production.
Le spectacle a nécessité plusieurs mois de préparation, comprenant notamment la création artistique, la modélisation 3D et les répétitions techniques.
Présenté chaque soir vers 22 heures à partir du 11 juillet 2026, le spectacle met en scène plusieurs personnages emblématiques de l'univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo, dont Astérix, Obélix, Idéfix, Panoramix et Abraracourcix.
L'animation se déroulera au-dessus du lac du parc grâce à un dispositif associant projections sur écran d'eau, lasers, bande sonore immersive et animations aériennes.
Selon le Parc Astérix, plus de 370 drones, 60 jets d'eau pouvant atteindre 20 mètres de hauteur, plus de 150 projecteurs et 2 500 effets pyrotechniques sont mobilisés pour cette production.
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Une nouvelle offre en Égypte et un restaurant repensé
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Le Parc Astérix annonce également plusieurs nouveautés dans sa zone Égypte.
L'attraction Oxygénarium devient ainsi « La Descente du Nil » avec une nouvelle thématisation inspirée de l'Égypte antique.
Les Chaises Volantes prennent quant à elles le nom de « L'Envol d'Ibis ».
Le spectacle « Les Offrandes de Cléopâtre » revient également dans une nouvelle version présentée sur l'esplanade d'OzIris.
Côté restauration, le Restaurant du Cirque laisse place aux « Comptoirs d'Épidemaïs », un nouvel espace proposant notamment couscous, tajines, houmous et spécialités inspirées des voyages du célèbre marchand phénicien de la bande dessinée.
Pour la saison estivale, le Parc Astérix sera ouvert de 10h à 22h du 11 juillet au 30 août 2026.
A lire aussi : Le Parc Astérix dévoile son premier spectacle de drones
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