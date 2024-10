Les traditions hivernales d'un Portugal chaleureux !

L’automne est marqué par un adoucissement progressif des températures après les chaleurs estivales. C'est la saison idéale pour explorer les vignobles du Douro ou les forêts de chênes-lièges de l'Alentejo, qui se parent de teintes dorées, rouges et brunes. Les journées restent souvent ensoleillées, offrant des conditions idéales pour des randonnées ou des balades le long des plages désormais plus calmes.



Dans de nombreuses régions du pays, comme le Minho et le Douro, l'automne est la saison des "desfolhadas" et des vendanges. Les "desfolhadas", où l'on retire les feuilles du maïs, sont ponctuées de danses et de chants traditionnels, tandis que les vendanges (récolte des raisins) s'accompagnent de moments de convivialité, symbolisant le partage du travail et les récompenses de la terre.



La célébration de la Fête de la Saint-Martin (le 11 novembre) est l'une des traditions les plus emblématiques de cette saison. Le jour de la Saint-Martin, il est d'usage de célébrer les "magustos" — des fêtes en plein air où l'on fait griller des marrons au feu de bois, accompagnées de vin nouveau, connu sous le nom de "água-pé" ou jeropiga. Familles et amis se réunissent autour de la chaleur des braises pour célébrer l'arrivée des journées plus fraîches.