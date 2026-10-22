Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Fouquet’s poursuit son développement international. Après Paris, New York, Courchevel, Saint-Barthélemy et Mykonos, la marque de luxe de Barrière Collection s’apprête à ouvrir une nouvelle adresse à Gstaad, dans les Alpes suisses. L’inauguration est annoncée pour le 4 décembre 2026.
L’établissement prend place dans une propriété précédemment exploitée par le groupe Ultima.
Fouquet’s Gstaad proposera 11 suites et 6 appartements, pour un total de 33 chambres. Les hébergements, d’une superficie comprise entre 46 et 250 m², associeront cheminées, œuvres d’art contemporain et balcons avec vue sur les sommets alpins.
A lire aussi : Fouquet's va ouvrir un nouvel hôtel à Mykonos
L’établissement prend place dans une propriété précédemment exploitée par le groupe Ultima.
Fouquet’s Gstaad proposera 11 suites et 6 appartements, pour un total de 33 chambres. Les hébergements, d’une superficie comprise entre 46 et 250 m², associeront cheminées, œuvres d’art contemporain et balcons avec vue sur les sommets alpins.
A lire aussi : Fouquet's va ouvrir un nouvel hôtel à Mykonos
Autres articles
-
Fouquet's va ouvrir un nouvel hôtel à Mykonos
-
Barrière ouvre un centre dédié à la longévité à La Baule
-
Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes
-
Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
-
Vacances familiales : Barrière lance l’Ultimate Experience
Un chalet privé situé au cœur du village complétera l’offre. D’une superficie de 1 500 m², il comprendra huit chambres, un dortoir pour enfants, un spa, une salle de fitness, un night-club et une salle de cinéma.
L’établissement disposera également d’un spa de plus de 800 m², avec une piscine intérieure de 15 mètres, un sauna, un hammam, des jacuzzis intérieur et extérieur et cinq cabines de soins. Un espace fitness équipé par Technogym, un studio de yoga et deux appareils de Pilates Reformer viendront compléter les installations.
Côté restauration, Fouquet’s Gstaad accueillera un restaurant éphémère Zuma, qui proposera des spécialités japonaises.
L’établissement disposera également d’un spa de plus de 800 m², avec une piscine intérieure de 15 mètres, un sauna, un hammam, des jacuzzis intérieur et extérieur et cinq cabines de soins. Un espace fitness équipé par Technogym, un studio de yoga et deux appareils de Pilates Reformer viendront compléter les installations.
Côté restauration, Fouquet’s Gstaad accueillera un restaurant éphémère Zuma, qui proposera des spécialités japonaises.