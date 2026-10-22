Fouquet’s s’installe à Gstaad dans les Alpes suisses

Un chalet privé situé au cœur du village complétera l’offre. D’une superficie de 1 500 m², il comprendra huit chambres, un dortoir pour enfants, un spa, une salle de fitness, un night-club et une salle de cinéma.



L’établissement disposera également d’un spa de plus de 800 m², avec une piscine intérieure de 15 mètres, un sauna, un hammam, des jacuzzis intérieur et extérieur et cinq cabines de soins. Un espace fitness équipé par Technogym, un studio de yoga et deux appareils de Pilates Reformer viendront compléter les installations.



Côté restauration, Fouquet’s Gstaad accueillera un restaurant éphémère Zuma, qui proposera des spécialités japonaises.