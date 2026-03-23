Barrière ouvre un centre dédié à la longévité à La Baule

dès 1896, avec la création de l’Institut Verneuil, La Baule fut (…) un laboratoire d’avant-garde où la mer devint source de santé

la longévité commence par la connaissance fine de son propre corps

Le groupe Barrière annonce l’ouverture, en mars 2026, d’un nouveau centre consacré à la longévité au sein du Resort Barrière La Baule., cet espace s’inscrit dans une stratégie de diversification de l’offre bien-être du groupe.Implanté dans un site historiquement aux pratiques de soins marins, le projet s’appuie sur l’héritage local. Le communiqué rappelle notamment que «».Le dispositif repose sur une méthode interne, baptisée ORA, qui s’appuie surLes séjours débutent par des bilans destinés à mesurer différents indicateurs de santé : composition corporelle, fonctions cardiovasculaires et respiratoires, densité osseuse ou encore microbiote intestinal.Selon Barrière, «». Ces données sont ensuite utilisées pour