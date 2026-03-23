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Barrière ouvre un centre dédié à la longévité à La Baule

Le centre baptisé ORA The Longevity Bay


Le groupe Barrière ouvre à La Baule un centre dédié à la longévité, combinant bilans de santé, accompagnement personnalisé et offre hôtelière haut de gamme. Avec ORA The Longevity Bay, le groupe renforce son positionnement sur le segment du bien-être.


Rédigé par le Mardi 24 Mars 2026 à 10:36

Barrière ouvre un centre dédié à la longévité à La Baule - Photo Groupe Barrière
Barrière ouvre un centre dédié à la longévité à La Baule - Photo Groupe Barrière
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Le groupe Barrière annonce l’ouverture, en mars 2026, d’un nouveau centre consacré à la longévité au sein du Resort Barrière La Baule. Baptisé ORA The Longevity Bay, cet espace s’inscrit dans une stratégie de diversification de l’offre bien-être du groupe.

Implanté dans un site historiquement aux pratiques de soins marins, le projet s’appuie sur l’héritage local. Le communiqué rappelle notamment que « dès 1896, avec la création de l’Institut Verneuil, La Baule fut (…) un laboratoire d’avant-garde où la mer devint source de santé ».

Le dispositif repose sur une méthode interne, baptisée ORA, qui s’appuie sur une phase initiale d’évaluation. Les séjours débutent par des bilans destinés à mesurer différents indicateurs de santé : composition corporelle, fonctions cardiovasculaires et respiratoires, densité osseuse ou encore microbiote intestinal.

Selon Barrière, « la longévité commence par la connaissance fine de son propre corps ». Ces données sont ensuite utilisées pour construire des parcours individualisés.

A lire aussi : Wellness et spas : une explosion de créativité et de sérieux

ORA The Longevity Bay à la Baule : une offre structurée en 6 axes

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L’offre est structurée autour de six axes : santé préventive, vitalité, nutrition, esthétique, activité physique et accompagnement mental. L’encadrement est assuré par une équipe pluridisciplinaire regroupant médecins, diététiciens, coachs sportifs et praticiens paramédicaux.

Le centre intègre plusieurs dispositifs de mesure et de suivi, ainsi que des équipements comme la cryothérapie corps entier ou l’oxygénation hyperbare. Des soins marins, utilisant des ressources locales, complètent l’offre.

Barrière indique s’appuyer sur différents partenaires technologiques et médicaux pour le déploiement de ces outils.

Une offre déclinée en plusieurs formats de séjour

Trois formats de séjours sont proposés :

  • un programme de type check-up (3 jours / 4 nuits),
  • un séjour orienté renforcement global (6 jours / 7 nuits),
  • une formule de suivi (2 jours).

Les tarifs débutent à plus de 3 000 euros par personne pour les séjours les plus courts, selon l’établissement choisi au sein du resort.

Le projet s’inscrit dans une tendance plus large du secteur touristique, marquée par le développement de séjours centrés sur la santé, la prévention et le bien-être, avec une montée en gamme des prestations et une intégration croissante de dispositifs médicaux ou paramédicaux.

Retrouvez notre rubrique Planètre bien-être et notre dossier spécial Wellness.

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Tags : barriere
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