Pour le groupe Marietton, une vingtaine d’agences sur 450 ont baissé leur rideau par précaution. Ce n’est pas nécessairement le plus important.



" Depuis la semaine dernière, le chiffre d’affaires a bien baissé, et de façon significative.



La crainte est que cela dure, et nous ne savons pas où ça va. Les vacances sont des médicaments, mais pour partir en vacances, il faut avoir la tête à cela et aussi avoir de l’argent.



Nous avons besoin de calme ", souffle Laurent Abitbol.



Pour l’heure, l’entrepreneur lyonnais peine à se projeter sur une fin d’année qui s’annonce compliquée. En revanche, ces événements ont freiné ses projets d’expansion. Il préfère attendre de voir la tournure des événements avant de conclure de nouveaux rachats.



De leur côté, les Entreprises du Voyage sont restées à l'écoute de leurs adhérents. Le syndicat n'a finalement pas eu une foule d’appels, même après les émeutes.



" Les cas recensés la semaine passée, nous sommes allés les chercher. On ne peut donc pas dire qu’il y a une méga-angoisse dans le secteur analysait Valérie Boned, la présidente du syndicat en fin de semaine passée.



Il faut voir comment les choses vont évoluer. Si cela se calme, on passera à autre chose. En revanche, si cela s’inscrit dans la durée, avec une répétition de moments de choc, cela aura un impact sur la dynamique des réservations.



Au moment, où nous nous parlons, le vrai sujet reste celui des contrats d’assurance et de la rédaction des clauses d’exclusion. C’est le message que j’ai fait remonter au ministre du Tourisme. Lorsque le gouvernement parle d’émeutes, de pillages ou de vandalisme, cela n’a pas les mêmes conséquences sur les exclusions ".



D’ores et déjà, un appel à poursuivre le mouvement a été lancé, avec des manifestations qui devraient se tenir le 31 octobre prochain, avant la grève nationale du 5 novembre 2026.



Si le gouvernement a repris en main la situation, le fond du problème n’est pas réglé, puisqu’il n’a, semble-t-il, pas vraiment écouté les revendications émanant de la rue, qu’elles portent sur la vie chère ou sur les conditions d’études.



" Nous vivons au jour le jour. Il est compliqué de se projeter. Par contre, si ces émeutes continuent jusqu’aux élections, ça va être long, c’est sûr. Je pensais d’ailleurs que cela démarrerait après la présidentielle. Finalement, la situation a dégénéré très tôt " lance François Piot, à la tête du réseau Prêt à Partir.



Les revendications des lycéens, tout le monde s’en moque maintenant. On ne peut pas parier sur une progression du chiffre d’affaires en 2027. L’année sera moins bonne que 2026, qui était déjà un exercice moins bon que 2025. Ce n’est pas la fête dans l’industrie, c’est une certitude, " nous confie-t-il.