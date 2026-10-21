Comment Votre Voyage utilise la technologie pour faire vivre ses agences

La relation se poursuit ensuite à distance. « Aujourd’hui, on travaille énormément par WhatsApp. On n’envoie presque plus de mails » , explique le dirigeant. Une messagerie qui permet de gagner en réactivité.



La technologie intervient également dans la production. Positionnée dès ses débuts sur le voyage à la carte, Votre Voyage travaille avec des réceptifs et maîtrise sa billetterie aérienne avec son agrément Iata. « Il faut maîtriser la chaîne de valeur, c’est comme ça que tu gagnes de l’argent » , explique son cofondateur.



Il suit avec intérêt les plateformes permettant de construire des itinéraires en connexion avec les fournisseurs. L’enjeu est crucial : « Un client aujourd’hui qui rentre dans une boutique veut avoir son devis en 24 heures » , observe-t-il. Attendre plusieurs jours devient difficile à défendre même pour du sur-mesure.

