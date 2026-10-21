Comment Votre Voyage utilise la technologie pour faire vivre ses agences

Des nouveaux locaux, inaugurés le 15 octobre, pour Votre Voyage dans son fief historique de Brie-Comte-Robert @Votre Voyage
ChatGPT lui envoie déjà des clients.
Franck Clérgeot, qui a fondé Votre Voyage avec Stéphanie, son épouse, a vu arriver dans ses agences, des voyageurs qui avaient interrogé l’outil pour trouver une bonne adresse près de chez eux. « J’ai les premiers clients qui arrivent via ChatGPT », raconte-t-il.
Pour obtenir ce résultat, le dirigeant encourage ses conseillers à répondre aux avis Google et ainsi soigner leur réputation en ligne qui sera ensuite repérée par l’IA.
Créée en janvier 2006, Votre Voyage, qui a inauguré le 15 octobre les nouveaux locaux de son agence historique de Brie-Comte-Robert à la place d'une librairie fermée, n’attend pas le client.
Franck Clérgeot, qui a fondé Votre Voyage avec Stéphanie, son épouse, a vu arriver dans ses agences, des voyageurs qui avaient interrogé l’outil pour trouver une bonne adresse près de chez eux. « J’ai les premiers clients qui arrivent via ChatGPT », raconte-t-il.
Pour obtenir ce résultat, le dirigeant encourage ses conseillers à répondre aux avis Google et ainsi soigner leur réputation en ligne qui sera ensuite repérée par l’IA.
Créée en janvier 2006, Votre Voyage, qui a inauguré le 15 octobre les nouveaux locaux de son agence historique de Brie-Comte-Robert à la place d'une librairie fermée, n’attend pas le client.
32 collaborateurs et neuf points de vente
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L’entreprise, adhérente du réseau Selectour, Afat Voyages à son origine, mais qui travaille sous ses propres couleurs, réunit aujourd’hui 32 collaborateurs et neuf points de vente dont quatre agences Votre Voyage et cinq franchises Club Med, exploitées dans deux sociétés distinctes.
Une double casquette qui permet à Franck Clérgeot d’observer des dynamiques différentes. Cette année, l’activité de Votre Voyage reste stable voire légèrement en retrait alors que celle du Club Med progresse.
Le réseau est aussi présent en ligne avec le site MyHoneymoon.fr, consacré aux voyages de noces et conçu pendant le Covid pour pallier l’annulation d’un salon du mariage. Il est aussi présent plus modestement sur le segment du voyage d'affaires.
Une double casquette qui permet à Franck Clérgeot d’observer des dynamiques différentes. Cette année, l’activité de Votre Voyage reste stable voire légèrement en retrait alors que celle du Club Med progresse.
Le réseau est aussi présent en ligne avec le site MyHoneymoon.fr, consacré aux voyages de noces et conçu pendant le Covid pour pallier l’annulation d’un salon du mariage. Il est aussi présent plus modestement sur le segment du voyage d'affaires.
Dans les agences Club Med, « acheter son voyage est déjà une expérience »
La franchise n’a pas détourné le dirigeant de ses convictions de commerçant. Alors que le Club Med a développé ses appartements-boutiques, il a préféré conserver des locaux visibles depuis la rue. « Le commerce, c’est comme à Marrakech, c’est l’étalage, la lumière et l’emplacement », résume-t-il.
Il a préféré opter pour l'ambiance accueillante des appartements Club Med dans de grandes boutiques. À Orléans, l’agence dépasse ainsi 140 m². L’aménagement doit donner envie d’entrer puis de s’installer pour parler de son projet. « C'est déjà une expérience que de venir acheter son voyage », estime Franck Clérgeot.
Une attention à l’ambiance qui existait dès les débuts de Votre Voyage : musique, parfum et décoration devaient éloigner les points de vente de l’image un peu « bureau d’assurance » de certaines agences.
Il a préféré opter pour l'ambiance accueillante des appartements Club Med dans de grandes boutiques. À Orléans, l’agence dépasse ainsi 140 m². L’aménagement doit donner envie d’entrer puis de s’installer pour parler de son projet. « C'est déjà une expérience que de venir acheter son voyage », estime Franck Clérgeot.
Une attention à l’ambiance qui existait dès les débuts de Votre Voyage : musique, parfum et décoration devaient éloigner les points de vente de l’image un peu « bureau d’assurance » de certaines agences.
WhatsApp pour entretenir la proximité
La relation se poursuit ensuite à distance. « Aujourd’hui, on travaille énormément par WhatsApp. On n’envoie presque plus de mails », explique le dirigeant. Une messagerie qui permet de gagner en réactivité.
La technologie intervient également dans la production. Positionnée dès ses débuts sur le voyage à la carte, Votre Voyage travaille avec des réceptifs et maîtrise sa billetterie aérienne avec son agrément Iata. « Il faut maîtriser la chaîne de valeur, c’est comme ça que tu gagnes de l’argent », explique son cofondateur.
Il suit avec intérêt les plateformes permettant de construire des itinéraires en connexion avec les fournisseurs. L’enjeu est crucial : « Un client aujourd’hui qui rentre dans une boutique veut avoir son devis en 24 heures », observe-t-il. Attendre plusieurs jours devient difficile à défendre même pour du sur-mesure.
La technologie intervient également dans la production. Positionnée dès ses débuts sur le voyage à la carte, Votre Voyage travaille avec des réceptifs et maîtrise sa billetterie aérienne avec son agrément Iata. « Il faut maîtriser la chaîne de valeur, c’est comme ça que tu gagnes de l’argent », explique son cofondateur.
Il suit avec intérêt les plateformes permettant de construire des itinéraires en connexion avec les fournisseurs. L’enjeu est crucial : « Un client aujourd’hui qui rentre dans une boutique veut avoir son devis en 24 heures », observe-t-il. Attendre plusieurs jours devient difficile à défendre même pour du sur-mesure.
Des licences ChatGPT pour les collaborateurs
L’entreprise a aussi pris des licences ChatGPT pour ses conseillers notamment afin de reformuler des mails. Franck Clérgeot trouve l’outil très efficace pour préparer une réponse posée à la suite d'un litige.
Il reste plus vigilant sur les propositions de voyages, parfois trop génériques et sur la formation des jeunes : apprendre les destinations demeure indispensable.
Après vingt ans, le dirigeant envisage encore des ouvertures si les opportunités se présentent, loin des Cassandre qui s’interroge sur un avenir supposé sombre des agences de voyages physiques.
Il reste plus vigilant sur les propositions de voyages, parfois trop génériques et sur la formation des jeunes : apprendre les destinations demeure indispensable.
Après vingt ans, le dirigeant envisage encore des ouvertures si les opportunités se présentent, loin des Cassandre qui s’interroge sur un avenir supposé sombre des agences de voyages physiques.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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