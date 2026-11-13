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ChatGPT : les entreprises peuvent revendiquer leur fiche, y compris en France

Fiches entreprises via Business Hub et agents conversationnels en version bêta


OpenAI lance en bêta Businesses in ChatGPT. Les entreprises peuvent revendiquer leur fiche dans l’assistant, y compris en France, et suivre leurs mentions et leurs clics. Les agents conversationnels sponsorisables sont réservés aux États-Unis. OpenAI revendique 1,2 milliard d’utilisateurs hebdomadaires.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 15:54

ChatGPT : les entreprises peuvent revendiquer leur fiche, y compris en France - Depositphotos.com, cfalvarez
ChatGPT : les entreprises peuvent revendiquer leur fiche, y compris en France - Depositphotos.com, cfalvarez
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OpenAI ouvre ChatGPT aux entreprises.

La société a lancé en version bêta, Businesses in ChatGPT. Le dispositif permet aux entreprises de revendiquer et de gérer leur fiche dans l’assistant, indique OpenAI dans son communiqué. La société met en avant les 1,2 milliard de personnes qui utilisent ChatGPT chaque semaine.

Une fois sa fiche vérifiée, l’entreprise peut modifier ses informations clés et charger un flux produits avec prix et disponibilités.

La fiche revendiquée reçoit une coche bleue. Elle s’ouvre dans un panneau latéral quand l’utilisateur clique sur le nom de l’entreprise dans une réponse, selon le Blog du Modérateur.

Un tableau de bord affiche sur 7 ou 28 jours le nombre de mentions de l’entreprise dans ChatGPT, les vues de sa fiche et les clics vers son site. Il liste aussi les thèmes récurrents des conversations où le site est cité.

OpenAI ne transmet aucune conversation aux entreprises. Les données agrégées ne s’affichent qu’au-delà d’un certain volume.

La revendication est ouverte en France

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La revendication est ouverte aux entreprises éligibles situées dans un pays où ChatGPT est disponible, donc a priori en France. Il faut disposer d’un site web et être propriétaire de l’entreprise ou habilité à la représenter.

La vérification passe par Business Hub, par SMS, appel ou enregistrement DNS. Les clients OpenAI Enterprise et les annonceurs passent par leur interlocuteur chez OpenAI.

Les Business Agents sont des agents conversationnels paramétrés par l’entreprise. Ils sont pour l’instant réservés aux sites e-commerce et aux services en ligne éligibles aux États-Unis. Ils peuvent être sponsorisés et servir de destination aux campagnes ChatGPT Ads.

Revendiquer sa fiche « ne garantit ni un meilleur placement, ni des ventes », précise OpenAI dans sa FAQ, citée par le Blog du Modérateur. OpenAI prévoit d’étendre le dispositif à d’autres marchés et catégories d’entreprises, sans donner de calendrier.

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Tags : chat gpt
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