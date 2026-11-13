ChatGPT : les entreprises peuvent revendiquer leur fiche, y compris en France

La revendication est ouverte aux entreprises éligibles situées dans un pays où ChatGPT est disponible, donc a priori en France. Il faut disposer d’un site web et être propriétaire de l’entreprise ou habilité à la représenter.



La vérification passe par Business Hub, par SMS, appel ou enregistrement DNS. Les clients OpenAI Enterprise et les annonceurs passent par leur interlocuteur chez OpenAI.



Les Business Agents sont des agents conversationnels paramétrés par l’entreprise. Ils sont pour l’instant réservés aux sites e-commerce et aux services en ligne éligibles aux États-Unis. Ils peuvent être sponsorisés et servir de destination aux campagnes ChatGPT Ads.



Revendiquer sa fiche « ne garantit ni un meilleur placement, ni des ventes », précise OpenAI dans sa FAQ, citée par le Blog du Modérateur. OpenAI prévoit d’étendre le dispositif à d’autres marchés et catégories d’entreprises, sans donner de calendrier.