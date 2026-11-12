76 % des Européens envisagent de partir entre octobre 2026 et mars 2027

Les destinations moins fréquentées ou hors des sentiers battus sont privilégiées par 54 % des voyageurs (+4 points). Les city breaks (19 %), les séjours culture et patrimoine (18 %) et les séjours soleil et plage (18 %) sont les types de voyage les plus cités.



56 % des Européens prévoient plusieurs voyages (+6 points). Les séjours de 4 à 6 nuits restent les plus cités (43 %). 49 % des voyageurs tablent sur un budget de 1 001 à 2 500 euros par personne. L’avion arrive en tête des modes de transport (55 %), devant la voiture (25 %) et le train (14 %).



55 % des voyageurs n’ont encore réservé aucune prestation pour leur séjour d’octobre à mars. 40 % utilisent des outils d’IA pour préparer leur voyage, une part qui atteint 56 % chez les 18-34 ans.



Parmi les inquiétudes, les contraintes financières (37 %) devancent l’instabilité géopolitique (23 %), les événements météorologiques extrêmes (10 %) et la surfréquentation (9 %).



L’enquête a été menée du 15 au 30 septembre 2026 auprès de 6 000 personnes dans dix marchés européens.