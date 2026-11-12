L’Europe du Sud et méditerranéenne attire 53 % des voyageurs, l’Europe de l’Ouest 23 % (+5 points). La France, l’Espagne et l’Italie arrivent en tête des pays visés, avec 10 % chacune. - Depositphotos.com Auteur AnnaNepaBO
Les Européens maintiennent leurs projets de voyage pour l’hiver. Selon l’étude « Monitoring Sentiment for Intra-European Travel » publiée par la European Travel Commission (ETC) et réalisée par Mindhaus, 76 % des Européens envisagent de partir entre octobre 2026 et mars 2027, contre 73 % un an plus tôt.
Les intentions culminent en décembre (23 %). Ce mois-là, les visites à la famille et aux amis représentent 32 % des voyages prévus, contre 10 % en moyenne les autres mois. Les intentions progressent de 6 points en mars.
64 % des répondants prévoient un voyage dans un autre pays européen, une part stable. L’Europe du Sud et méditerranéenne attire 53 % des voyageurs, l’Europe de l’Ouest 23 % (+5 points). La France, l’Espagne et l’Italie arrivent en tête des pays visés, avec 10 % chacune.
Côté français, 71 % des sondés envisagent de partir, une part stable sur un an. L’Italie est leur première destination européenne (15 %).
Les intentions culminent en décembre (23 %). Ce mois-là, les visites à la famille et aux amis représentent 32 % des voyages prévus, contre 10 % en moyenne les autres mois. Les intentions progressent de 6 points en mars.
64 % des répondants prévoient un voyage dans un autre pays européen, une part stable. L’Europe du Sud et méditerranéenne attire 53 % des voyageurs, l’Europe de l’Ouest 23 % (+5 points). La France, l’Espagne et l’Italie arrivent en tête des pays visés, avec 10 % chacune.
Côté français, 71 % des sondés envisagent de partir, une part stable sur un an. L’Italie est leur première destination européenne (15 %).
Plus de la moitié des voyageurs n’ont rien réservé
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Les destinations moins fréquentées ou hors des sentiers battus sont privilégiées par 54 % des voyageurs (+4 points). Les city breaks (19 %), les séjours culture et patrimoine (18 %) et les séjours soleil et plage (18 %) sont les types de voyage les plus cités.
56 % des Européens prévoient plusieurs voyages (+6 points). Les séjours de 4 à 6 nuits restent les plus cités (43 %). 49 % des voyageurs tablent sur un budget de 1 001 à 2 500 euros par personne. L’avion arrive en tête des modes de transport (55 %), devant la voiture (25 %) et le train (14 %).
55 % des voyageurs n’ont encore réservé aucune prestation pour leur séjour d’octobre à mars. 40 % utilisent des outils d’IA pour préparer leur voyage, une part qui atteint 56 % chez les 18-34 ans.
Parmi les inquiétudes, les contraintes financières (37 %) devancent l’instabilité géopolitique (23 %), les événements météorologiques extrêmes (10 %) et la surfréquentation (9 %).
L’enquête a été menée du 15 au 30 septembre 2026 auprès de 6 000 personnes dans dix marchés européens.
56 % des Européens prévoient plusieurs voyages (+6 points). Les séjours de 4 à 6 nuits restent les plus cités (43 %). 49 % des voyageurs tablent sur un budget de 1 001 à 2 500 euros par personne. L’avion arrive en tête des modes de transport (55 %), devant la voiture (25 %) et le train (14 %).
55 % des voyageurs n’ont encore réservé aucune prestation pour leur séjour d’octobre à mars. 40 % utilisent des outils d’IA pour préparer leur voyage, une part qui atteint 56 % chez les 18-34 ans.
Parmi les inquiétudes, les contraintes financières (37 %) devancent l’instabilité géopolitique (23 %), les événements météorologiques extrêmes (10 %) et la surfréquentation (9 %).
L’enquête a été menée du 15 au 30 septembre 2026 auprès de 6 000 personnes dans dix marchés européens.