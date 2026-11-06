Nature, culture, randonnée : comment le Cap-Vert veut sortir de l'image soleil et plage

Ils visitent aussi, depuis Mindelo, les îles de São Vicente, Santo Antão ou São Nicolau et depuis Praia, l'île de Fogo pour voir les volcans

Il y a aussi une importante diaspora capverdienne en France

Autre défi de taille pour l'archipel :, alors que les Portugais, les Britanniques, les Français et les Allemands occupent le haut du classement.Si les Anglais et les Allemands se rendent au Cap-Vert pour profiter principalement des plages de Sal et Boa Vista, les Français présentent cet avantage qu’ils s’intéressent majoritairement à. «, explique José Pimenta Lima.», ajoute-t-il.Malgré les freins et les défis, la destination peut tout de même se réjouir de ladont elle bénéficie à l’étranger.À environ six heures de vol de Paris, avec un décalage horaire de deux heures en hiver et trois heures en été, et sans besoin de visa, elle offre une alternative sûre en Afrique.Cet été, elle a également profité d’une superbe mise en lumière exceptionnelle durant, grâce au parcours de son équipe nationale, plus petite nation à se qualifier pour les seizièmes de finale et ce, pour une première sélection !Représentée parsur le marché français, la destination propose régulièrement des webinaires pour les professionnels du tourisme. L’occasion de, chacune avec sa personnalité : les paysages volcaniques de Fogo, les vallées verdoyantes de Santo Antão, la vie culturelle de São Vicente et Mindelo, l’histoire de Santiago et de Cidade Velha, la douceur de Brava, São Nicolau, Maio, sans oublier Sal et Boa Vista au-delà de leurs plages.Une invitation à voyager d’île en île, en un seul et même voyage !