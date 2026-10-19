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Cap-Vert : dix îles et une stratégie renforcée pour séduire les voyageurs français

Travel-Insight présente un Cap-Vert authentique et aux multiples facettes


Après l'IFTM 2026, l'archipel poursuit sa montée en puissance sur le marché français et mise sur la diversité de ses îles pour aller au-delà de l'image balnéaire.


Rédigé par le Lundi 26 Octobre 2026 à 05:55

Selon l'Instituto Nacional de Estatística, 2025, le Cap-Vert a battu un record historique en accueillant plus de 1,24 million de visiteurs étrangers, soit une hausse de 6 % par rapport à 2024 © Depositphotos / sam741002
Selon l'Instituto Nacional de Estatística, 2025, le Cap-Vert a battu un record historique en accueillant plus de 1,24 million de visiteurs étrangers, soit une hausse de 6 % par rapport à 2024 © Depositphotos / sam741002
PONANT
Plages de sable blanc, montagnes escarpées, villages colorés, culture créole... À environ six heures de vol de la France, le Cap-Vert veut se faire connaître pour bien plus que ses séjours au soleil.

A la croisée de l'Afrique, du Brésil et du Portugal, l'archipel de dix îles, dont neuf habitées, offre aux professionnels de quoi construire des voyages pour tous les profils de clientèle, toute l'année.

Depuis 2025, l'Institut du Tourisme du Cap-Vert (ITCV) déploie une stratégie dédiée aux marchés français, belge et luxembourgeois, avec un cap clair : sortir du mass market et promouvoir un tourisme de découverte à l'échelle de toutes les îles.

« Notre mandat est vraiment de se focaliser sur le tourisme de niche, d'immersion : partir à la rencontre des Cap-Verdiens et vivre des expériences authentiques », explique Emmanuelle Winter, directrice RP Trade de Travel-Insight, l'agence qui représente la destination en France, rencontrée sur l'IFTM 2026.

Le marché français en nette progression

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La stratégie commence à porter ses fruits. En 2025, le Cap-Vert a accueilli 120 808 visiteurs français, contre 103 021 en 2024, soit une hausse de 17,3 %.

La France est aujourd'hui le troisième marché émetteur de l'archipel, derrière le Royaume-Uni et le Portugal.

Pour poursuivre cette dynamique, la destination travaille auprès des journalistes et des professionnels du tourisme. L'objectif est de développer des partenariats avec les tour-opérateurs et les agences de voyages, et de former les distributeurs pour qu'ils vendent mieux l'archipel.

Les relations avec les influenceurs et créateurs de contenus ainsi que l'animation des réseaux sociaux de l'Institut du Cap-Vert complètent le dispositif.


Dix îles, autant de façons de vendre l'archipel

Pour les clients en quête de soleil, Sal et Boa Vista restent les portes d'entrée incontournables, avec les longues plages de Santa Maria et de Santa Monica.

Les amateurs de randonnée se tourneront vers Santo Antão, accessible en ferry : reliefs spectaculaires, vallées verdoyantes et sentiers de tous niveaux reliant les villages à flanc de montagne. L'escale à São Vicente s'impose, notamment à Mindelo, capitale culturelle du pays, réputée pour son architecture et sa scène musicale.

Santiago, la plus grande île, offre une immersion dans l'histoire et la vie quotidienne cap-verdiennes : Praia, la capitale, Cidade Velha, première cité coloniale fondée au XVe siècle et classée à l'Unesco, le parc naturel de la Serra Malagueta ou encore les plages de Tarrafal au nord.

Sur Fogo, le Pico do Fogo culmine à 2 829 mètres et sa caldeira abrite une production viticole unique au monde sur sol volcanique.

Cette diversité se prête particulièrement aux itinéraires combinés, un axe que l'ITCV souhaite développer avec les tour-opérateurs.

Une destination qui se vit à travers ses habitants

Au-delà des paysages, le Cap-Vert se découvre par ses traditions : la production de grogue, eau-de-vie de canne à sucre de Santo Antão, les marchés et ports de pêche, et la morna, popularisée par Cesária Évora et inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco en 2019.

Un art de vivre résumé par un mot créole, la morabeza : l'hospitalité et la chaleur de l'accueil cap-verdien. Un voyage au Cap-Vert oblige à ralentir et de suivre le rythme des habitants : « No Stress Cabo Verde ».

Des actions concrètes auprès du public et des professionnels

Cette stratégie se traduit déjà sur le terrain.

En 2026, le Cap-Vert était la destination à l'honneur du Salon des Voyages et Évasion Nature de Clermont-Ferrand, avec conférences d'influenceurs, exposition, danses et découverte de la gastronomie cap-verdienne.

Les professionnels et les médias peuvent adresser toute demande d'information ou de collaboration à trade@travel-insight.fr .

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Tags : cap-vert, iftm 2026, travel insight
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