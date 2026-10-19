Cap-Vert : dix îles et une stratégie renforcée pour séduire les voyageurs français

Pour les clients en quête de soleil, Sal et Boa Vista restent les portes d'entrée incontournables, avec les longues plages de Santa Maria et de Santa Monica.



Les amateurs de randonnée se tourneront vers Santo Antão, accessible en ferry : reliefs spectaculaires, vallées verdoyantes et sentiers de tous niveaux reliant les villages à flanc de montagne. L'escale à São Vicente s'impose, notamment à Mindelo, capitale culturelle du pays, réputée pour son architecture et sa scène musicale.



Santiago, la plus grande île, offre une immersion dans l'histoire et la vie quotidienne cap-verdiennes : Praia, la capitale, Cidade Velha, première cité coloniale fondée au XVe siècle et classée à l'Unesco, le parc naturel de la Serra Malagueta ou encore les plages de Tarrafal au nord.



Sur Fogo, le Pico do Fogo culmine à 2 829 mètres et sa caldeira abrite une production viticole unique au monde sur sol volcanique.



Cette diversité se prête particulièrement aux itinéraires combinés, un axe que l'ITCV souhaite développer avec les tour-opérateurs.