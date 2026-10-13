Îles de Guadeloupe : Corsair renforce l’accès depuis les régions

« Ces vols vont faciliter l’accès de nos visiteurs et nous permettre de capitaliser sur le potentiel des régions françaises »

Depuis le stand des Îles de Guadeloupe à l’IFTM, Maïté MARIE-ANTOINETTE , Directrice du développement des marchés de la Demande des, présente une destination venue au salon avec. À ses côtés, offices de tourisme, hébergeurs, compagnies aériennes, agences réceptives et acteurs des loisirs témoignent de la diversité de l’offre de l’archipel.Lesvont renforcer leur desserte depuis l’Hexagone cet hiver. Corsair ouvrira leune liaison directe entre Marseille et Pointe-à-Pitre, puis leentre Toulouse et la Guadeloupe. Ces deux lignes viendront compléter la desserte directe déjà proposée depuisPour Maïté MARIE-ANTOINETTE, ces nouvelles liaisons doivent permettre à la destination de mieux capter les clientèles régionales., nous explique-t-elle.