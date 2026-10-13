Îles de Guadeloupe : Corsair renforce l’accès depuis les régions

Depuis le stand des Îles de Guadeloupe à l’IFTM, Maïté MARIE-ANTOINETTE, Directrice du développement des marchés de la Demande des Îles de Guadeloupe, présente une destination venue au salon avec 24 partenaires co-exposants. À ses côtés, offices de tourisme, hébergeurs, compagnies aériennes, agences réceptives et acteurs des loisirs témoignent de la diversité de l’offre de l’archipel.
Les Îles de Guadeloupe vont renforcer leur desserte depuis l’Hexagone cet hiver. Corsair ouvrira le 15 décembre une liaison directe entre Marseille et Pointe-à-Pitre, puis le 16 décembre entre Toulouse et la Guadeloupe. Ces deux lignes viendront compléter la desserte directe déjà proposée depuis Nantes.
Pour Maïté MARIE-ANTOINETTE, ces nouvelles liaisons doivent permettre à la destination de mieux capter les clientèles régionales. « Ces vols vont faciliter l’accès de nos visiteurs et nous permettre de capitaliser sur le potentiel des régions françaises », nous explique-t-elle.
Les Îles de Guadeloupe vont renforcer leur desserte depuis l’Hexagone cet hiver. Corsair ouvrira le 15 décembre une liaison directe entre Marseille et Pointe-à-Pitre, puis le 16 décembre entre Toulouse et la Guadeloupe. Ces deux lignes viendront compléter la desserte directe déjà proposée depuis Nantes.
Pour Maïté MARIE-ANTOINETTE, ces nouvelles liaisons doivent permettre à la destination de mieux capter les clientèles régionales. « Ces vols vont faciliter l’accès de nos visiteurs et nous permettre de capitaliser sur le potentiel des régions françaises », nous explique-t-elle.
La Route du Rhum en ligne de mire
La desserte aérienne constitue l’un des principaux axes de la présence des Îles de Guadeloupe à l’IFTM, mais la destination mise également sur un autre rendez-vous majeur pour soutenir sa visibilité cet hiver : la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026 .
Le départ de la prochaine édition est prévu le 1er novembre 2026 à Saint-Malo, avec une arrivée à Pointe-à-Pitre. L’événement doit une nouvelle fois donner une visibilité internationale à la destination, alors que la course transatlantique relie la Bretagne à la Guadeloupe.
Le Comité du tourisme entend profiter de cette exposition pour prolonger l’intérêt autour de la destination auprès des professionnels du voyage. « L’enjeu est de transformer cette effervescence autour de la course en ventes concrètes », souligne Maïté MARIE-ANTOINETTE, notamment à travers des actions de communication et de formation auprès des agents de voyages.
Sur le stand, cette volonté de mettre en avant l’ensemble de l’archipel se retrouve également dans la diversité des partenaires présents. L'Office de Tourisme de Saint-Martin est notamment le partenaire principal cette année, tandis que des agences réceptives spécialisées dans la randonnée, des parcs de loisirs comme Karucoco Lodge & Spa et le Jardin Botanique de Deshaies , des hébergeurs ou encore des acteurs du transport viennent compléter l’offre présentée aux professionnels.
Avec ces nouvelles liaisons aériennes et la Route du Rhum - Destination Guadeloupe 2026, les Îles de Guadeloupe abordent donc la saison hivernale avec deux leviers pour renforcer leur présence sur le marché français.
A lire aussi : Les Îles de Guadeloupe vous dévoilent leurs secrets
Le départ de la prochaine édition est prévu le 1er novembre 2026 à Saint-Malo, avec une arrivée à Pointe-à-Pitre. L’événement doit une nouvelle fois donner une visibilité internationale à la destination, alors que la course transatlantique relie la Bretagne à la Guadeloupe.
Le Comité du tourisme entend profiter de cette exposition pour prolonger l’intérêt autour de la destination auprès des professionnels du voyage. « L’enjeu est de transformer cette effervescence autour de la course en ventes concrètes », souligne Maïté MARIE-ANTOINETTE, notamment à travers des actions de communication et de formation auprès des agents de voyages.
Sur le stand, cette volonté de mettre en avant l’ensemble de l’archipel se retrouve également dans la diversité des partenaires présents. L'Office de Tourisme de Saint-Martin est notamment le partenaire principal cette année, tandis que des agences réceptives spécialisées dans la randonnée, des parcs de loisirs comme Karucoco Lodge & Spa et le Jardin Botanique de Deshaies , des hébergeurs ou encore des acteurs du transport viennent compléter l’offre présentée aux professionnels.
Avec ces nouvelles liaisons aériennes et la Route du Rhum - Destination Guadeloupe 2026, les Îles de Guadeloupe abordent donc la saison hivernale avec deux leviers pour renforcer leur présence sur le marché français.
A lire aussi : Les Îles de Guadeloupe vous dévoilent leurs secrets
Patrick GALIN (Chargé de Promotion)
Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe
infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com
www.secretsdesilesdeguadeloupe.com
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