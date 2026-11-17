« Le Salon Mondial du Tourisme a toute sa légitimité pour accueillir les acteurs du tourisme, puisqu'il est historiquement tourné vers les voyageurs finaux », affirme Christel Marzullo, directrice du salon. @comexposium
TourMaG - Le Salon Mondial du Tourisme lance le Travel Business Hub les 11 et 12 mars 2027, à l'occasion de sa 50e édition. Pourquoi avoir choisi cette échéance pour créer ce nouvel espace ?
Christel Marzullo : Cette édition anniversaire était une belle occasion de lancer ce nouvel espace. Le Salon Mondial du Tourisme a toute sa légitimité pour accueillir les acteurs du tourisme, puisqu'il est historiquement tourné vers les voyageurs finaux.
Nous avons toujours accueilli des professionnels, notamment durant les deux premiers jours, le jeudi et le vendredi. Nous organisions également des conférences sur les destinations, les tendances du secteur et les résultats d'enquêtes. Mais nous ne disposions pas jusqu'ici d'un espace spécifiquement dédié aux rencontres entre professionnels.
Or, certaines destinations qui viennent promouvoir leur offre auprès du grand public ne disposent pas toujours d'un espace adapté pour recevoir leurs partenaires et travailler dans de bonnes conditions. Nous avons donc souhaité créer un lieu de rencontre qui réponde à ce besoin.
TourMaG - Comment s'organisera ce Travel Business Hub ?
Christel Marzullo : Il reposera sur trois espaces complémentaires.
Le premier, le Travel Business Meetings, comprendra des bureaux privatifs et personnalisables, baptisés les Travel Meeting Suites. Dix bureaux clé en main seront proposés à la réservation pour les deux jours. Ils permettront aux professionnels, privés ou institutionnels, d'organiser leurs rendez-vous avec de futurs partenaires ou avec les médias.
Le deuxième espace, le Travel Business Workshops, accueillera un programme de conférences professionnelles autour des tendances du marché, des évolutions du secteur et des grands enjeux de l'industrie touristique.
Enfin, le Travel Business Lounge sera un espace plus convivial, destiné aux échanges informels et au networking entre professionnels.
Christel Marzullo : Cette édition anniversaire était une belle occasion de lancer ce nouvel espace. Le Salon Mondial du Tourisme a toute sa légitimité pour accueillir les acteurs du tourisme, puisqu'il est historiquement tourné vers les voyageurs finaux.
Nous avons toujours accueilli des professionnels, notamment durant les deux premiers jours, le jeudi et le vendredi. Nous organisions également des conférences sur les destinations, les tendances du secteur et les résultats d'enquêtes. Mais nous ne disposions pas jusqu'ici d'un espace spécifiquement dédié aux rencontres entre professionnels.
Or, certaines destinations qui viennent promouvoir leur offre auprès du grand public ne disposent pas toujours d'un espace adapté pour recevoir leurs partenaires et travailler dans de bonnes conditions. Nous avons donc souhaité créer un lieu de rencontre qui réponde à ce besoin.
TourMaG - Comment s'organisera ce Travel Business Hub ?
Christel Marzullo : Il reposera sur trois espaces complémentaires.
Le premier, le Travel Business Meetings, comprendra des bureaux privatifs et personnalisables, baptisés les Travel Meeting Suites. Dix bureaux clé en main seront proposés à la réservation pour les deux jours. Ils permettront aux professionnels, privés ou institutionnels, d'organiser leurs rendez-vous avec de futurs partenaires ou avec les médias.
Le deuxième espace, le Travel Business Workshops, accueillera un programme de conférences professionnelles autour des tendances du marché, des évolutions du secteur et des grands enjeux de l'industrie touristique.
Enfin, le Travel Business Lounge sera un espace plus convivial, destiné aux échanges informels et au networking entre professionnels.
BtoB et grand public : jouer la complémentarité
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TourMaG - Quels services et quelles conditions de participation proposez-vous aux exposants ?
Christel Marzullo : Pour les Travel Meeting Suites, nous proposons une offre à 3 000 euros. Les professionnels disposeront d'un bureau privatif et personnalisable pour organiser leurs propres rendez-vous. L'objectif n'est pas de mettre en place une plateforme de réservation de rencontres, mais de leur permettre de travailler dans un cadre plus confidentiel et convivial.
Nous proposons également des offres de sponsoring, de 2 000 à 4 000 euros, pour les acteurs qui souhaitent gagner en visibilité auprès des journalistes et des médias présents sur le salon, sans nécessairement disposer d'un bureau ou être physiquement présents.
TourMaG - Pourquoi les professionnels ont-ils intérêt à combiner leur participation au Salon Mondial du Tourisme et au Travel Business Hub ?
Christel Marzullo : Ils pourront à la fois exposer sur le salon pour accueillir le grand public et disposer d'un espace privé pour leurs rendez-vous B2B. C'est une vraie complémentarité : ils pourront travailler avec leurs partenaires dans de meilleures conditions, à l'écart de l'agitation des allées, tout en profitant de la fréquentation du salon.
En 2026, nous avons accueilli plus de 73 300 visiteurs. Cette formule permet donc de combiner des actions commerciales B2B et une visibilité auprès d'un public de voyageurs captifs, en recherche d'inspiration et de projets de vacances.
C'est aussi un gain de temps pour les professionnels qui peuvent regrouper plusieurs objectifs sur un même événement. Nous pensons que cette participation combinée peut constituer une solution rentable.
Christel Marzullo : Pour les Travel Meeting Suites, nous proposons une offre à 3 000 euros. Les professionnels disposeront d'un bureau privatif et personnalisable pour organiser leurs propres rendez-vous. L'objectif n'est pas de mettre en place une plateforme de réservation de rencontres, mais de leur permettre de travailler dans un cadre plus confidentiel et convivial.
Nous proposons également des offres de sponsoring, de 2 000 à 4 000 euros, pour les acteurs qui souhaitent gagner en visibilité auprès des journalistes et des médias présents sur le salon, sans nécessairement disposer d'un bureau ou être physiquement présents.
TourMaG - Pourquoi les professionnels ont-ils intérêt à combiner leur participation au Salon Mondial du Tourisme et au Travel Business Hub ?
Christel Marzullo : Ils pourront à la fois exposer sur le salon pour accueillir le grand public et disposer d'un espace privé pour leurs rendez-vous B2B. C'est une vraie complémentarité : ils pourront travailler avec leurs partenaires dans de meilleures conditions, à l'écart de l'agitation des allées, tout en profitant de la fréquentation du salon.
En 2026, nous avons accueilli plus de 73 300 visiteurs. Cette formule permet donc de combiner des actions commerciales B2B et une visibilité auprès d'un public de voyageurs captifs, en recherche d'inspiration et de projets de vacances.
C'est aussi un gain de temps pour les professionnels qui peuvent regrouper plusieurs objectifs sur un même événement. Nous pensons que cette participation combinée peut constituer une solution rentable.
Une véritable mini-étude de marché pour les acteurs du secteur
TourMaG - Le salon accueille habituellement près de 1 300 professionnels. Quel potentiel représente cette fréquentation pour les exposants du Travel Business Hub ?
Christel Marzullo : Nous espérons également attirer davantage de médias et de journalistes, qui pourront bénéficier de moments privilégiés avec les acteurs du secteur.
Mais l'un des grands atouts du Salon Mondial du Tourisme est aussi de réunir les professionnels et les voyageurs finaux au même endroit. Avec près de 70 000 visiteurs, c'est une véritable mini-étude de marché pour les acteurs du secteur.
Comme on dit, la vérité n'est pas dans les bureaux, elle vient du terrain. Les professionnels peuvent observer les attentes des voyageurs, échanger directement avec eux et recueillir des informations utiles pour orienter leurs futures programmations.
TourMaG - La période du salon est-elle également un atout pour les professionnels ?
Christel Marzullo : Oui. Le salon se tient au début du printemps, au moment où les voyageurs finalisent leurs projets de vacances et concrétisent leurs envies de départ.
Pour les professionnels, c'est aussi une période importante puisqu'ils commencent à préparer leurs catalogues pour la rentrée. Le salon peut donc leur apporter des informations utiles pour orienter leur future programmation.
C'est également l'occasion de présenter les nouveautés des prochaines saisons, de développer des partenariats, de renforcer les réseaux de distribution et de créer de nouveaux contacts.
Christel Marzullo : Nous espérons également attirer davantage de médias et de journalistes, qui pourront bénéficier de moments privilégiés avec les acteurs du secteur.
Mais l'un des grands atouts du Salon Mondial du Tourisme est aussi de réunir les professionnels et les voyageurs finaux au même endroit. Avec près de 70 000 visiteurs, c'est une véritable mini-étude de marché pour les acteurs du secteur.
Comme on dit, la vérité n'est pas dans les bureaux, elle vient du terrain. Les professionnels peuvent observer les attentes des voyageurs, échanger directement avec eux et recueillir des informations utiles pour orienter leurs futures programmations.
TourMaG - La période du salon est-elle également un atout pour les professionnels ?
Christel Marzullo : Oui. Le salon se tient au début du printemps, au moment où les voyageurs finalisent leurs projets de vacances et concrétisent leurs envies de départ.
Pour les professionnels, c'est aussi une période importante puisqu'ils commencent à préparer leurs catalogues pour la rentrée. Le salon peut donc leur apporter des informations utiles pour orienter leur future programmation.
C'est également l'occasion de présenter les nouveautés des prochaines saisons, de développer des partenariats, de renforcer les réseaux de distribution et de créer de nouveaux contacts.
Un rendez-vous appelé à s'installer dans la durée
TourMaG - Quels objectifs vous êtes-vous fixés pour cette première édition du Travel Business Hub ?
Christel Marzullo : Pour cette première édition, nous prévoyons entre cinq et dix bureaux privatifs. Nous voulons trouver le bon équilibre entre les différentes composantes du dispositif, avec le lounge, les bureaux et l'espace de conférences.
TourMaG.com - Le programme de conférences est-il déjà défini ?
Christel Marzullo : Il est en cours de construction. Nous sommes entourés de partenaires importants du secteur, notamment les Entreprises du Voyage, l'Adonet, l'association Tourisme & Handicaps, la Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme (FFTST) et TourMaG. Il nous a semblé naturel de leur proposer de nous accompagner dans ce nouvel espace.
L'objectif est de construire ensemble un programme complet, avec des thématiques plus stratégiques, en lien avec les enjeux économiques et les évolutions du marché du tourisme.
L'association Tourisme & Handicaps est notamment un partenaire de longue date. Nous valorisons régulièrement des actions ensemble autour de l'inclusivité du voyage. C'est un sujet important pour nous.
TourMaG rassemble également une importante communauté de professionnels. Nous souhaitons que tous ces partenaires contribuent à enrichir les conférences et à répondre aux attentes du secteur.
Le programme sera dévoilé dans les prochaines semaines.
TourMaG - Avez-vous l'intention de faire du Travel Business Hub un rendez-vous annuel ?
Christel Marzullo : L'objectif est d'abord de dresser le bilan de cette première édition et de voir comment les différents espaces et animations fonctionnent ensemble. Mais, bien évidemment, nous souhaitons créer une récurrence, pérenniser ce rendez-vous et l'enrichir année après année.
Christel Marzullo : Pour cette première édition, nous prévoyons entre cinq et dix bureaux privatifs. Nous voulons trouver le bon équilibre entre les différentes composantes du dispositif, avec le lounge, les bureaux et l'espace de conférences.
TourMaG.com - Le programme de conférences est-il déjà défini ?
Christel Marzullo : Il est en cours de construction. Nous sommes entourés de partenaires importants du secteur, notamment les Entreprises du Voyage, l'Adonet, l'association Tourisme & Handicaps, la Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme (FFTST) et TourMaG. Il nous a semblé naturel de leur proposer de nous accompagner dans ce nouvel espace.
L'objectif est de construire ensemble un programme complet, avec des thématiques plus stratégiques, en lien avec les enjeux économiques et les évolutions du marché du tourisme.
L'association Tourisme & Handicaps est notamment un partenaire de longue date. Nous valorisons régulièrement des actions ensemble autour de l'inclusivité du voyage. C'est un sujet important pour nous.
TourMaG rassemble également une importante communauté de professionnels. Nous souhaitons que tous ces partenaires contribuent à enrichir les conférences et à répondre aux attentes du secteur.
Le programme sera dévoilé dans les prochaines semaines.
TourMaG - Avez-vous l'intention de faire du Travel Business Hub un rendez-vous annuel ?
Christel Marzullo : L'objectif est d'abord de dresser le bilan de cette première édition et de voir comment les différents espaces et animations fonctionnent ensemble. Mais, bien évidemment, nous souhaitons créer une récurrence, pérenniser ce rendez-vous et l'enrichir année après année.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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