TourMaG - Quels services et quelles conditions de participation proposez-vous aux exposants ?



Christel Marzullo : Pour les Travel Meeting Suites, nous proposons une offre à 3 000 euros. Les professionnels disposeront d'un bureau privatif et personnalisable pour organiser leurs propres rendez-vous. L'objectif n'est pas de mettre en place une plateforme de réservation de rencontres, mais de leur permettre de travailler dans un cadre plus confidentiel et convivial.



Nous proposons également des offres de sponsoring, de 2 000 à 4 000 euros, pour les acteurs qui souhaitent gagner en visibilité auprès des journalistes et des médias présents sur le salon, sans nécessairement disposer d'un bureau ou être physiquement présents.



TourMaG - Pourquoi les professionnels ont-ils intérêt à combiner leur participation au Salon Mondial du Tourisme et au Travel Business Hub ?



Christel Marzullo : Ils pourront à la fois exposer sur le salon pour accueillir le grand public et disposer d'un espace privé pour leurs rendez-vous B2B. C'est une vraie complémentarité : ils pourront travailler avec leurs partenaires dans de meilleures conditions, à l'écart de l'agitation des allées, tout en profitant de la fréquentation du salon.



En 2026, nous avons accueilli plus de 73 300 visiteurs. Cette formule permet donc de combiner des actions commerciales B2B et une visibilité auprès d'un public de voyageurs captifs, en recherche d'inspiration et de projets de vacances.



C'est aussi un gain de temps pour les professionnels qui peuvent regrouper plusieurs objectifs sur un même événement. Nous pensons que cette participation combinée peut constituer une solution rentable.