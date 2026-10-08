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Le salon Mondial du Tourisme 2027 lance un nouvel espace BtoB

les 11 et 12 mars 2027 à Paris Expo Porte de Versailles


À l’occasion de sa 50e édition, le Salon Mondial du Tourisme lancera le Travel Business Hub, les 11 et 12 mars 2027 à Paris Expo Porte de Versailles.


Rédigé par le Lundi 12 Octobre 2026 à 16:27

Le salon Mondial du tourisme se déroulera du 11 au 14 mars 2027 - Photo SMT
Le salon Mondial du tourisme se déroulera du 11 au 14 mars 2027 - Photo SMT
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Le Salon Mondial du Tourisme annonce la création du Travel Business Hub, un espace consacré aux échanges entre professionnels du tourisme.

Selon le communiqué publié par l’organisateur, ce nouveau rendez-vous se tiendra les jeudi 11 et vendredi 12 mars 2027, dans le pavillon 7.1 de Paris Expo Porte de Versailles, en parallèle du salon grand public, programmé jusqu’au 14 mars.

Le Travel Business Hub s’articulera autour de trois espaces. Le Travel Business Meetings permettra aux professionnels d’organiser des rendez-vous avec des partenaires potentiels et des médias. Dix Travel Meeting Suites seront proposées à la réservation pour les deux jours.

Le Travel Business Workshops accueillera des conférences consacrées aux tendances du marché, aux évolutions du secteur et aux enjeux de l’industrie touristique. Enfin, le Travel Business Lounge sera dédié aux échanges informels et au networking.

Déjà plusieurs partenaires annoncés

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« Avec le Travel Business Hub, le Salon Mondial du Tourisme offre un nouveau rendez-vous d’affaires à la mi-année », explique Christel Marzullo, directrice du salon, dans le communiqué.

Destinations, organismes de tourisme, tour-opérateurs, agences de voyages, hébergeurs et transporteurs sont notamment ciblés par ce nouvel espace.

L’Adonet, les Entreprises du Voyage, Tourisme & Handicaps, la Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme (FFTST) et TourMaG figurent parmi les partenaires annoncés.

Les professionnels pourront également associer leur participation au Travel Business Hub à une présence sur le salon grand public, qui a accueilli plus de 73 300 visiteurs en 2026, selon l’organisateur.

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Tags : salon mondial du tourisme
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