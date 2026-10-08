Le salon Mondial du Tourisme 2027 lance un nouvel espace BtoB

« Avec le Travel Business Hub, le Salon Mondial du Tourisme offre un nouveau rendez-vous d’affaires à la mi-année », explique Christel Marzullo, directrice du salon, dans le communiqué.



Destinations, organismes de tourisme, tour-opérateurs, agences de voyages, hébergeurs et transporteurs sont notamment ciblés par ce nouvel espace.



L’Adonet, les Entreprises du Voyage, Tourisme & Handicaps, la Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme (FFTST) et TourMaG figurent parmi les partenaires annoncés.



Les professionnels pourront également associer leur participation au Travel Business Hub à une présence sur le salon grand public, qui a accueilli plus de 73 300 visiteurs en 2026, selon l’organisateur.