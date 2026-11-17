Pour le vol retour, de nuit, nous aurions volontiers testé la classe affaire « Signature » qui propose des sièges pouvant se transformer en un lit entièrement plat, mais tous les sièges étaient commercialisés.



Nous avons pu cependant profiter du salon « Feuille d’érable » à l’aéroport. Sièges confortables avec vue sur les pistes, restauration, bar, petites alcôves pour travailler tranquillement, le salon est agréable, mais, victime de son succès, il est parfois saturé.



À certaines heures et notamment celles des départs vers l’Europe, il faudra patienter pour y accéder. Également, le Service Signature d’Air Canada prévoit des comptoirs d’enregistrement dédiés et un embarquement prioritaire. Accès prioritaire également aux contrôles de sécurité (lorsque disponible).



Nous n’avons fait que passer dans la classe Affaires « Signature » avant de rejoindre notre siège « éco ».



Dans cet avion tout neuf, le design de cette classe est particulièrement soigné. La cabine intègre des éléments inspirés du Canada, notamment des tissus conçus sur mesure, des finitions en bois naturel et les surpiqûres rouges emblématiques de la compagnie. Le mono couloir impose une configuration 1-1 qui garantit à chaque passager un accès direct au couloir.



Chaque siège est doté d’une cloison de séparation coulissante ; un oreiller, une couette, un surmatelas et une trousse de confort sont fournis. Les passagers disposent d’un écran OLED 4K de 19 pouces, avec connectivité audio Bluetooth.



Chaque siège est équipé d’une prise de courant, de ports USB-C et d’un support de recharge sans fil pour appareils électroniques.



En classe éco, couverture et oreiller également. Service repas gratuit et bien adapté. À défaut de pouvoir s’allonger, le siège offre une inclinaison correcte et un appui-tête rabattable de chaque côté pour bien se caler.



Toulouse est maintenant reliée directement à Montréal* avec un avion qui a « tout d’un grand », un vol direct, un choix entre la classe Affaires et la classe éco, un service et des distractions à bord d’un bon standard.