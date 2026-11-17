Commercialisé en 2024, l'A321XLR fait depuis, beaucoup parler de lui tant il révolutionne les vols long-courriers en permettant notamment de franchir des distances considérables avec un avion monocouloir et une capacité de 180 à 200 passagers.
Certes, il existait déjà un avion un peu similaire avec le Boeing 757, mais avec des performances bien moindres et dont la production s’était arrêtée en 2004.
Aujourd’hui, le XLR a gagné le surnom de « game changer » et même le tout nouveau 737 MAX 10 qui vient d’être certifié aura du mal à concurrencer.
Dès le lancement du programme en 2019, de nombreuses compagnies ont vu l’opportunité de pouvoir soit ouvrir de nouvelles destinations vers des villes moyennes, soit rajouter des capacités en complément sur les grands hubs mondiaux.
C’est Iberia qui, la première, s’est lancée sur ce nouveau type de vol entre Madrid et Boston. La compagnie espagnole a pu ainsi alterner les types d’appareils sur ses fréquences, réduisant ainsi ses coûts d’exploitation. Elle devrait maintenant faire la même chose entre Madrid et Washington.
Dans les mois qui viennent, l’Atlantique devrait être de plus en plus sillonné par l’A321XLR : Aer Lingus va programmer du Dublin – Nashville, TAP Air Portugal en a commandé également pour ses liaisons vers le Brésil.
Côté USA, au printemps 2027, American Airlines déploiera le XLR sur Vienne et Reykjavik pour étendre son réseau européen, au départ de Philadelphie.
United Airlines, quant à elle, a annoncé qu’elle allait relier New York à Marseille, Washington à Toulouse et Denver à Paris grâce à l’XLR.
Certes, il existait déjà un avion un peu similaire avec le Boeing 757, mais avec des performances bien moindres et dont la production s’était arrêtée en 2004.
Aujourd’hui, le XLR a gagné le surnom de « game changer » et même le tout nouveau 737 MAX 10 qui vient d’être certifié aura du mal à concurrencer.
Dès le lancement du programme en 2019, de nombreuses compagnies ont vu l’opportunité de pouvoir soit ouvrir de nouvelles destinations vers des villes moyennes, soit rajouter des capacités en complément sur les grands hubs mondiaux.
C’est Iberia qui, la première, s’est lancée sur ce nouveau type de vol entre Madrid et Boston. La compagnie espagnole a pu ainsi alterner les types d’appareils sur ses fréquences, réduisant ainsi ses coûts d’exploitation. Elle devrait maintenant faire la même chose entre Madrid et Washington.
Dans les mois qui viennent, l’Atlantique devrait être de plus en plus sillonné par l’A321XLR : Aer Lingus va programmer du Dublin – Nashville, TAP Air Portugal en a commandé également pour ses liaisons vers le Brésil.
Côté USA, au printemps 2027, American Airlines déploiera le XLR sur Vienne et Reykjavik pour étendre son réseau européen, au départ de Philadelphie.
United Airlines, quant à elle, a annoncé qu’elle allait relier New York à Marseille, Washington à Toulouse et Denver à Paris grâce à l’XLR.
Monocouloir…mais long-courrier
Comment se passe donc un vol « long-courrier » sur un appareil habituellement dédié au court et moyen-courrier ?
Les compagnies ont bien sûr reconfiguré leurs cabines et leur service pour faire entrer ces « petits » avions dans la cour des grands. C’est le cas de la compagnie Air Canada sur laquelle nous avons embarqué depuis Toulouse et à destination de Montréal.
La cabine de l’avion, même plus étroite, est aux standards du long-courrier. Elle est bi-classe avec une business composée de 14 sièges Air Canada Signature Class entièrement inclinables en lits plats, disposés en configuration 1-1, garantissant à chaque passager un accès direct au couloir.
La cabine Économie accueille quant à elle 168 passagers. Elle est équipée de l'intérieur « Airspace » d'Airbus, intégrant les dernières technologies de divertissement à bord avec connectivité Bluetooth, alimentation électrique à chaque siège ainsi qu'une connectivité complète.
Important lorsqu’on parle de long-courrier, les coffres à bagages sont vraiment grands et offrent 60 % d'espace supplémentaire. Le système avancé d'éclairage d'ambiance contribue également à améliorer le confort.
Sur notre vol aller, de jour, décollant à 08h du matin pour se poser en début d’après-midi à Montréal, l’éclairage de la cabine ne joue pas un grand rôle.
Au retour, par contre, lorsque l’on décolle en fin d’après-midi pour atterrir le lendemain, nous avons apprécié ces jeux de lumières recréant d’abord les dernières lueurs du jour, puis au réveil une douce lumière matinale.
Aménagement appréciable également sur un vol où nous restons à bord plus de 07h à l’aller : les toilettes, au nombre de trois à l’arrière, une prouesse, qui évite en grande partie de faire la queue. C’est en classe économique que le vol s’est effectué.
Départ à l’heure de Toulouse avec une cabine complète. La cabine « éco » dispose sur les trois premières rangées et aux issues d’ailes de sièges « préférence », similaires aux autres sièges éco, mais avec 10 cm d’espace supplémentaires entre eux et que l’on peut réserver moyennant un supplément.
Nous avions quant à nous un siège « classique », mais avec un espacement correct, un bel écran avec de très nombreux films et divertissements et pour lesquels un petit casque est distribué gratuitement.
Le wifi fonctionne bien et devrait, selon Air Canada, devenir gratuit à bord des vols internationaux long-courriers en 2027. Les démonstrations de sécurité en vidéo sont un hommage aux paysages grandioses du Canada et nous avons droit, concernant le gilet de sauvetage, à un robuste pêcheur enfilant son gilet sur son bateau dans un joli décor de lac et de forêts.
Les repas et boissons soft et alcools sont gratuits.
Les compagnies ont bien sûr reconfiguré leurs cabines et leur service pour faire entrer ces « petits » avions dans la cour des grands. C’est le cas de la compagnie Air Canada sur laquelle nous avons embarqué depuis Toulouse et à destination de Montréal.
La cabine de l’avion, même plus étroite, est aux standards du long-courrier. Elle est bi-classe avec une business composée de 14 sièges Air Canada Signature Class entièrement inclinables en lits plats, disposés en configuration 1-1, garantissant à chaque passager un accès direct au couloir.
La cabine Économie accueille quant à elle 168 passagers. Elle est équipée de l'intérieur « Airspace » d'Airbus, intégrant les dernières technologies de divertissement à bord avec connectivité Bluetooth, alimentation électrique à chaque siège ainsi qu'une connectivité complète.
Important lorsqu’on parle de long-courrier, les coffres à bagages sont vraiment grands et offrent 60 % d'espace supplémentaire. Le système avancé d'éclairage d'ambiance contribue également à améliorer le confort.
Sur notre vol aller, de jour, décollant à 08h du matin pour se poser en début d’après-midi à Montréal, l’éclairage de la cabine ne joue pas un grand rôle.
Au retour, par contre, lorsque l’on décolle en fin d’après-midi pour atterrir le lendemain, nous avons apprécié ces jeux de lumières recréant d’abord les dernières lueurs du jour, puis au réveil une douce lumière matinale.
Aménagement appréciable également sur un vol où nous restons à bord plus de 07h à l’aller : les toilettes, au nombre de trois à l’arrière, une prouesse, qui évite en grande partie de faire la queue. C’est en classe économique que le vol s’est effectué.
Départ à l’heure de Toulouse avec une cabine complète. La cabine « éco » dispose sur les trois premières rangées et aux issues d’ailes de sièges « préférence », similaires aux autres sièges éco, mais avec 10 cm d’espace supplémentaires entre eux et que l’on peut réserver moyennant un supplément.
Nous avions quant à nous un siège « classique », mais avec un espacement correct, un bel écran avec de très nombreux films et divertissements et pour lesquels un petit casque est distribué gratuitement.
Le wifi fonctionne bien et devrait, selon Air Canada, devenir gratuit à bord des vols internationaux long-courriers en 2027. Les démonstrations de sécurité en vidéo sont un hommage aux paysages grandioses du Canada et nous avons droit, concernant le gilet de sauvetage, à un robuste pêcheur enfilant son gilet sur son bateau dans un joli décor de lac et de forêts.
Les repas et boissons soft et alcools sont gratuits.
Service à bord
Air Canada a fait le choix, pour un départ à 08h du matin, d’offrir… un repas.
Petite entrée, choix de plat chaud (pâtes ou poulet), part de fromage et petit cake composent donc ce repas matinal.
C’est plutôt bon, mais le céleri rémoulade et la pasta de bon matin ne sont pas franchement l’idéal. On aurait préféré l’omelette, la viennoiserie, le yaourt et le jus d’orange.
Passages réguliers des membres d’équipage pour proposer de l’eau. Petit paquet de bretzels et boisson pendant le vol, et avant l’atterrissage, une petite part chaude de ce qui ressemble à une pizza pour se caler à l’arrivée.
L’horaire matinal de départ est pratique et permet une arrivée en tout début d’après-midi.
Petite entrée, choix de plat chaud (pâtes ou poulet), part de fromage et petit cake composent donc ce repas matinal.
C’est plutôt bon, mais le céleri rémoulade et la pasta de bon matin ne sont pas franchement l’idéal. On aurait préféré l’omelette, la viennoiserie, le yaourt et le jus d’orange.
Passages réguliers des membres d’équipage pour proposer de l’eau. Petit paquet de bretzels et boisson pendant le vol, et avant l’atterrissage, une petite part chaude de ce qui ressemble à une pizza pour se caler à l’arrivée.
L’horaire matinal de départ est pratique et permet une arrivée en tout début d’après-midi.
Correspondance vers les USA : un vrai plus
Pour les passagers en correspondance vers les États-Unis avec Air Canada, la compagnie propose un vrai plus. Dans le cadre de la procédure de pré-contrôle américain, les passagers d’Air Canada voyageant vers les États-Unis via le Canada peuvent effectuer les formalités douanières et d’immigration américaines à leur aéroport de départ au Canada, avant d’embarquer pour leur vol de correspondance.
Ainsi, à leur arrivée aux États-Unis, les passagers sont considérés comme des voyageurs en provenance d’un vol intérieur, ce qui leur évite d’avoir à se soumettre de nouveau aux contrôles douaniers et d’immigration à destination.
Ainsi, à leur arrivée aux États-Unis, les passagers sont considérés comme des voyageurs en provenance d’un vol intérieur, ce qui leur évite d’avoir à se soumettre de nouveau aux contrôles douaniers et d’immigration à destination.
Classe business « Signature »
Pour le vol retour, de nuit, nous aurions volontiers testé la classe affaire « Signature » qui propose des sièges pouvant se transformer en un lit entièrement plat, mais tous les sièges étaient commercialisés.
Nous avons pu cependant profiter du salon « Feuille d’érable » à l’aéroport. Sièges confortables avec vue sur les pistes, restauration, bar, petites alcôves pour travailler tranquillement, le salon est agréable, mais, victime de son succès, il est parfois saturé.
À certaines heures et notamment celles des départs vers l’Europe, il faudra patienter pour y accéder. Également, le Service Signature d’Air Canada prévoit des comptoirs d’enregistrement dédiés et un embarquement prioritaire. Accès prioritaire également aux contrôles de sécurité (lorsque disponible).
Nous n’avons fait que passer dans la classe Affaires « Signature » avant de rejoindre notre siège « éco ».
Dans cet avion tout neuf, le design de cette classe est particulièrement soigné. La cabine intègre des éléments inspirés du Canada, notamment des tissus conçus sur mesure, des finitions en bois naturel et les surpiqûres rouges emblématiques de la compagnie. Le mono couloir impose une configuration 1-1 qui garantit à chaque passager un accès direct au couloir.
Chaque siège est doté d’une cloison de séparation coulissante ; un oreiller, une couette, un surmatelas et une trousse de confort sont fournis. Les passagers disposent d’un écran OLED 4K de 19 pouces, avec connectivité audio Bluetooth.
Chaque siège est équipé d’une prise de courant, de ports USB-C et d’un support de recharge sans fil pour appareils électroniques.
En classe éco, couverture et oreiller également. Service repas gratuit et bien adapté. À défaut de pouvoir s’allonger, le siège offre une inclinaison correcte et un appui-tête rabattable de chaque côté pour bien se caler.
Toulouse est maintenant reliée directement à Montréal* avec un avion qui a « tout d’un grand », un vol direct, un choix entre la classe Affaires et la classe éco, un service et des distractions à bord d’un bon standard.
Nous avons pu cependant profiter du salon « Feuille d’érable » à l’aéroport. Sièges confortables avec vue sur les pistes, restauration, bar, petites alcôves pour travailler tranquillement, le salon est agréable, mais, victime de son succès, il est parfois saturé.
À certaines heures et notamment celles des départs vers l’Europe, il faudra patienter pour y accéder. Également, le Service Signature d’Air Canada prévoit des comptoirs d’enregistrement dédiés et un embarquement prioritaire. Accès prioritaire également aux contrôles de sécurité (lorsque disponible).
Nous n’avons fait que passer dans la classe Affaires « Signature » avant de rejoindre notre siège « éco ».
Dans cet avion tout neuf, le design de cette classe est particulièrement soigné. La cabine intègre des éléments inspirés du Canada, notamment des tissus conçus sur mesure, des finitions en bois naturel et les surpiqûres rouges emblématiques de la compagnie. Le mono couloir impose une configuration 1-1 qui garantit à chaque passager un accès direct au couloir.
Chaque siège est doté d’une cloison de séparation coulissante ; un oreiller, une couette, un surmatelas et une trousse de confort sont fournis. Les passagers disposent d’un écran OLED 4K de 19 pouces, avec connectivité audio Bluetooth.
Chaque siège est équipé d’une prise de courant, de ports USB-C et d’un support de recharge sans fil pour appareils électroniques.
En classe éco, couverture et oreiller également. Service repas gratuit et bien adapté. À défaut de pouvoir s’allonger, le siège offre une inclinaison correcte et un appui-tête rabattable de chaque côté pour bien se caler.
Toulouse est maintenant reliée directement à Montréal* avec un avion qui a « tout d’un grand », un vol direct, un choix entre la classe Affaires et la classe éco, un service et des distractions à bord d’un bon standard.
Publié par Christophe Hardin Rédacteur AirMaG - TourMaG.com
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